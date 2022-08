El mar, la navegación y la literatura son un matrimonio de vieja data, poblado de personajes memorables. Maqroll el Gaviero, el célebre personaje de Álvaro Mutis, o Santiago, el protagonista de 'El viejo y el mar', de Ernest Hemingway. Y qué decir del capitán Ahab, al frente del ballenero Pequod, de 'Moby Dick', la genial novela de Herman Melville.



Tal vez el bogotano Leonardo Archila haga parte de ese ejército de lectores que desde muy niño quedó hechizado con el mar, como les pasó a Mutis, Hemingway, Melville y tantos otros. Este no es un sentimiento gratuito cuando se quiere ser escritor. Pues el mar, en la literatura, siempre ha simbolizado el transcurrir de la vida y del tiempo, que es lo que nos van contando los libros.

Archila, experimentado editor literario, se sienta ahora al otro lado del escritorio para hablar de su primera novela, 'El arcano de Majuy', que le publica Rey Naranjo Editores, en la que los protagonistas navegan en ríos, en las aguas cosmológicas del sueño, en las aguas altas de la morada de los dioses y en el mar. En ese contexto aparece Satua, el protagonista, un joven que sigue sus sueños y abandona su comunidad muisca, para navegar en una piragua por el gran río hasta llegar al mar, como también lo hizo Archila en su juventud.



Esa curiosidad de navegante del autor se remonta a sus años de infancia, cuando encontró en el diccionario uno de los pasatiempos más queridos. “Mis tías recuerdan que siempre estaba consultando palabras en el diccionario”, comenta.



Luego cayeron en sus manos, cuando tenía 9 o 10 años, un arco y unas flechas de la comunidad curricapo, que una prima de su mamá, que trabajaba en Puerto Inírida, le mandó de regalo al pequeño Archila.



Esta imagen poderosa es la génesis de 'El arcano de Majuy', una novela que –como anota el autor– “siempre estuvo ahí, en mi cabeza, desde la época de mis juegos infantiles”.



Con esa imaginación inmaculada que habita las pequeñas cabezas de los niños, Archila cuenta que mientras jugaba con su arco comenzó a imaginar cómo habría sido ser cazador en la sabana bogotana, donde hoy las montañas son opacadas por gigantescas moles de cemento.



“Así empezó un anhelo por conocer qué había antes de la ciudad, quiénes vivieron acá. A lo largo de los años reuní una gran cantidad de información sobre los muiscas y otros pueblos aborígenes; supe, por ejemplo, que los muiscas no usaban arcos sino lanzaderas”, explica.



De ese pasado marcado por la sabiduría ancestral indígena y de todos esos datos recolectados durante años se nutre la novela de Archila, que ofrece al lector, de la mano de Satua, un viaje en un mundo que “los colombianos actuales no conocemos”.



En sus investigaciones sobre los primeros aborígenes bogotanos, que encontró en interesantes trabajos de historiadores y antropólogos, en especial, del fin del siglo pasado hasta hoy, Archila dio con un hallazgo clave para la trama de su libro. “Los muiscas que describieron los cronistas de Indias se parecen muy poco a los que se pueden entrever en los documentos legales de los archivos coloniales”.



De allí que –como anota en la contraportada el autor– “la aventura, el designio de los dioses, el misterio, la amistad y el amor se entrelazan en un entorno que recupera las culturas y la geografía precolombinas”.



“Espero que los lectores vivan un viaje al pasado, al mundo antes de como lo concebimos ahora, y que sirva para animarnos a construir el entorno natural que queremos dejar a nuestros herederos”, agrega.

Marinero de corazón

'El arcano de Majuy' es publicado por Rey Naranjo Editores. Foto: Archivo particular

Luego de la universidad, como les pasa a tantos jóvenes idealistas, Archila decidió lanzarse a navegar los mares. Una experiencia que lo marcó de por vida, y que de alguna manera está muy ligada con su debut literario. “Un buen día me llegó a la imaginación la imagen de una gran embarcación navegando aguas abajo el río grande que antes de los europeos algunos llamaban Yuma”, cuenta.



Entonces, en 2007, Archila elevó sus velas narrativas para comenzar a darle vida, de manera tímida, a su novela. Lo mantuvo en secreto muchos años, hasta que un día con su esposa, Claudia Vargas, y otros amigos decidieron desnudar sus almas literarias y cada uno leyó algo que había escrito. “El recibimiento que les hicieron a mis apuntes me entusiasmó a trabajar con más juicio y seriedad”, anota.



Luego de haber sido editor una gran parte de su vida en sellos como Planeta o Intermedio Editores, Archila no solo se arriesga que revelar su pluma literaria sino que, de manera paralela, crea su propio sello, que mira hacia un faro muy puntual.



“Tal vez mi yo-editor tuvo mucho que ven en que no me diera prisa ni me tomara muy en serio al principio como autor, pero luego, cuando la novela tomó forma y ritmo, mi yo-autor empezó a emerger y ahora podría decir que ambos me habitan sin incomodarse uno a otro”, dice.



¿De dónde sale el título?



Arcano es algo secreto que debe mantenerse como tal, y solo iniciados pueden entrar en relación con lo arcano. Entonces sí existe un conocimiento arcano con el que tienen que lidiar los personajes, pero también el lector, quien tendrá que enfrentarse a una manera de ver las cosas que tal vez se halle oculta dentro de cada uno, y no puedo decir más.



Las novelas de iniciación implican, casi siempre, una tensión ética con ámbitos culturales propios, sean estos familiares, religiosos, sentimentales. ¿Qué tipo de iniciación implica el viaje del joven Satua?



Satua, el protagonista, es un joven que oficialmente se ha convertido en adulto y por eso debe asumir responsabilidades con su familia, de ahí que viaje por primera vez hasta el mar. Pero a la vez, tiene un compromiso con su maestro por los aprendizajes obtenidos, por lo que el viaje para él representa también el medirse con la vida, con el camino. Salir al mundo a encontrarse con uno mismo es un lugar común, pero la manera como esto se logra depende de cada quien, de lo que traiga tanto en el equipaje como en el corazón y en la cabeza.

El arcano de Majuy es una novela de aventuras. ¿Qué libros de este género aparece en su memoria?



No podría hablar de una sola, pero vienen a mi mente El libro de la selva, Colmillo Blanco, La isla del tesoro, Catriona, Secuestrado, Moby Dick. Y aunque sea discutible incluirla en esta lista, también puede estar El señor de los anillos. Lo cierto es que todos estos libros me marcaron en su momento.



¿De dónde viene la pasión por navegar?



Esta pregunta es difícil de precisar, pues cuando navegué por vez primera sentí estar de regreso, de vuelta a lo que me correspondía. Es decir, tuve la suerte de hacer un viaje en barco a los veintipico y me sentí en mi propio elemento, al punto de que en ese momento decidí que apenas terminara mis estudios universitarios, me iba a vivir al mar. No a la costa, sino a las olas. Así lo hice, pero por unos pocos años apenas, la vida tenía otros planes. Sin embargo, encontré en el mar una vocación y un modo de abordar la vida de los que todavía me valgo.



Justamente, en El arcano de Majuy se navega siempre. ¿La escritura es también otro de sus modos de navegar?



Sí, en la medida en que el mar da cuenta de la vida. No entiendo otro modo de ver la vida que aquel que aprehendí en mis navegaciones, pues a pesar de haber sido por apenas un lustro, lo viví tan intensamente que hice de eso mi forma de ver el mundo, y por ende, mi modo de escribir se nutre de allí, se inspira de la navegación y quiere convertirse en un navegar. Los lectores decidirán si lo conseguí o si fallé en mi intento.

Archila y su esposa acaban de crear empresa, también, con la naciente editorial Piélago. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

La imaginación sobre el pasado indígena prehispánico fue, durante el romanticismo, una imaginación heroica, triunfal. ¿Qué sentido tiene hoy reimaginar ese pasado prehispánico?



Esa visión romántica sobre lo indígena, que entre nosotros se inauguró en la versión medieval del “imperio chibcha” de los cronistas y luego tuvo su clímax en el siglo XIX, terminó siendo una perversión, no solo porque ocultaba –pretendidamente o no– al verdadero indígena, a esos pueblos que han estado y están en permanente lucha por su supervivencia, sino porque anulaba las visiones de mundo que tuvieron y tienen esos pueblos, en favor de esa visión unívoca y fundamentalista del cristianismo que ha sido patrimonio de Occidente y se ha alimentado de la “mentalidad de desierto” de la que hablaba el profesor Jorge de Greiff. Por lo tanto, tiene mucho sentido rescatar visiones de mundo que correspondan a la realidad de nuestro entorno, como hoy en día lo hacen poetas y pensadores indígenas. Y hacerlo desde la periferia de ese mundo, como puede ser mi caso, también vale, en ese sentido del que hablaba José María Arguedas, según el cual tanto los mitos precolombinos como los posthispánicos llenan de potencia a las comunidades, pues en donde sobreviven los mitos o se crean nuevos hay más voluntad de acción, hay sabiduría para enfrentar la vida, para dar la cara a las urgencias contemporáneas. La minga como la estamos viendo y entendiendo hoy tiene mucho de esto, y mucho para decirnos a los contemporáneos, y de allí me apoyo yo para inventarme la mitología que permea mi novela, que por supuesto se basa en la muisca, que se ha transmitido desde las fuentes coloniales tanto como desde las leyendas y la manera de ver el mundo de los campesinos antiguos y contemporáneos, que son mis ancestros y los de todos nosotros, los colombianos de hoy, diría yo.



Usted acaba de crear también su sello editorial: Piélago. ¿De dónde surge este nombre?



Piélago es aquella porción de mar más alejada de la tierra, aunque también se ha entendido como un sinónimo del propio mar, entonces, para mí, es el nombre adecuado para esa masa eterna, infinita, inabarcable, ese “inmenso animal que respira dos veces al día”, como diría don Álvaro Cunqueiro. Entonces, cuando se nos presentó la oportunidad, junto con mi esposa, de poder hacer realidad ese sueño de tener un sello editorial propio, acordamos que sería para publicar libros que tuvieran que ver con el mar, con el agua, con el infinito, y por eso debían pretender llevar hasta el piélago al lector, y hacerlo de una manera permanente, persistente, perpetua, de ahí el nombre de la editorial, Piélago Perpetuo.



