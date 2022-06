El último proyecto musical de Bad Bunny, cantante puertorriqueño del género urbano que ha hecho historia con el triunfo de sus producciones musicales a nivel mundial, ha sido un rotundo éxito.

El periódico español 'El Mundo' decidió publicar una nota asegurando que las 23 canciones de 'Me porto bonito', el álbum, se encontraban entre las más escuchadas en las plataformas de reproducción a nivel internacional.



La respuesta de León Larregui, vocalista de Zoé, sorprendió bastante.

El cantante mexicano arremetió contra Bad Bunny contundentemente por medio de su cuenta de Twitter: "Basura desechable!!! Diseño de consumo capitalista, refrito de ignorancia!!! (Sic.)".

León Larregui sobre la música de Bad Bunny. pic.twitter.com/d0ofqcThyI — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) June 13, 2022

Esas fueron las palabras que enfurecieron a los fanáticos del reguetonero, quienes no dudaron en responderle. "Que tu no música ya no suene no es problema de Bad Bunny", fue uno de los tantos comentarios en su contra.



Eso sí, también hubo voces que apoyaron su opinión y que aprovecharon para despacharse en contra del reguetón, un género musical exitoso, pero polémico a la vez.

*Leon Larregui* insulto a *Bad Bunny* y el reggaetón…

No, esperen:

Solo dijo la verdad pic.twitter.com/wmc0Qi1RpC — Cloudy (@NubiaArizaga3) June 13, 2022



Aunque fue bastante el revuelo que ocasionó, Bad Bunny no se ha enterado de la polémica o ha decidido ignorarla, ya que no ha respondido nada al respecto; mientras que Larregui borró su tuit y no volvió a pronunciarse al respecto.

