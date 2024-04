Lenny Kravitz: ‘Uno debería permitirse ser la persona que es’

El segundo sencillo de Blue Electric Light se llama Human y es una mirada de Lenny Kravitz a lo que significa pertenecer a esta especie. La letra de la canción inicia diciendo: “Cuando los días tratando de complacer a todo el mundo hayan terminado, finalmente habré comenzado”.

“Uno debería darse suficiente espacio para ser quien es realmente”, reflexiona Kravitz. “Uno debería permitirse ser la persona que es. He vivido así mi vida, pero no siempre es fácil. Hay tanta presión sobre cómo debemos ser, qué debemos ser, desde el momento en que nacemos”.

Kravitz, un excepcional multi instrumentista de Nueva York ganador de 4 premios Grammy, ha definido el rock alternativo con una voraz curiosidad por el funk, el soul y la electrónica. Ese sincretismo ha sido su bandera profesional. La libertad con que ha abordado su carrera ha tendido puentes entre géneros, en épocas en que el rock no podía salirse de su importante lugar en la cultura pop. Eso lo ha hecho único y auténtico, dos palabras que la industria de la música persigue y aborrece con igual intensidad.

A sus 59 años de edad Lenny Kravitz lanza su décimosegundo larga duración Blue Electric Light, y en esta conversación parece físicamente detenido en el tiempo. El músico, actor y fotógrafo –entre muchas otras pasiones que lo acompañan desde que vio tocar a los Jackson 5 de niño en el Madison Square Garden– acaba de recibir una estrella en el Paseo de la Fama, un premio a la elección del público, lanzó una canción con la reconocida DJ de electrónica Peggy Gou, estuvo nominado al Hall of Fame del Rock and Roll y al premio Globo de Oro por su canción Road To Freedom para la película Rustin. Su video TK421 rompió la internet en noviembre, donde se lo ve como Dios lo trajo al mundo, desatando una interesante oleada viral de deseo y pasión.

Kravitz saltó del escenario para empaparse de la alegría de sus fanáticos. Foto:Juan Diego Buitrago/ EL TIEMPO Compartir

He vivido así mi vida, pero no siempre es fácil. Hay tanta presión sobre cómo debemos ser, qué debemos ser, desde el momento en que nacemos.

Durante la entrega de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood su hija, la actriz Zoe Kravitz, tuvo algo de tiempo para hacer un par de bromas sobre su papá. El chiste, que se hizo viral como sus múltiples apariciones en los últimos meses en premios, pasarelas y otros eventos públicos, hacía alusión a una camisa de tela negra transparente –a veces de malla– a través de la cual se ve uno de los torsos más codiciados de las últimas tres décadas. La prenda, una constante favorita de los últimos 20 años en el ajuar del músico, es “la única relación estable que has tenido en tu vida”, le dice su hija con sarcasmo.

Y esto es importante porque cuando Lenny enciende la cámara para hacer esta entrevista, lleva puesta esa camisa de la que habla Zoe; sobre ella va una chaqueta de cuero. Porta gafas hexagonales oscuras y las rastas con las que lo vimos por primera vez en los videos de It Ain’t Over ’Til It’s Over y Always On The Run, de su álbum Mama Said de 1991.

Kravitz está emocionado por este nuevo trabajo porque lo devuelve a la juventud, aquella antes de la fama. Antes de comenzar la charla, recuerda su presentación en Bogotá.

“La pasé muy bien allí, y tengo muchas ganas de regresar. Ojalá hubiese tenido más tiempo cuando estuve allá, para pasar el rato. De hecho, llegué temprano e hice algunos ensayos antes de la gira. Pude ver un poco y conocer a algunas personas, pero Colombia es un lugar en el que quiero pasar un buen tiempo”.

“Y para quienes lo seguimos desde Let Love Rule fue realmente satisfactorio verlo tocar”, le respondo.

“Muchas gracias, hombre”, me dice.

Es un disco sensual, sexual, espiritual, y es un poco el álbum que nunca saqué cuando fui adolescente. Lo cual es interesante, porque cuando publiqué mi primer álbum, ese fue el comienzo de mi sonido.

Hablemos de 'Blue Electric Light'. Cuénteme todo lo que pueda, pero arranquemos por el nombre.

Es un sentimiento de energía, de Dios, de amor, de luz, de poder. Son algunos de los elementos. Es un álbum muy divertido. La pasé muy bien en el estudio haciéndolo, grabándolo en las Bahamas, en ese momento en que el mundo se detuvo (la pandemia del covid-19). Es un disco sensual, sexual, espiritual, y es un poco el álbum que nunca saqué cuando fui adolescente. Lo cual es interesante, porque cuando publiqué mi primer álbum, ese fue el comienzo de mi sonido. Tenía toda esta descarga de información que puse en Let Love Rule y nunca miré hacia atrás. Lo que estaba haciendo antes de ese primer disco es lo que más o menos usted oye en este nuevo álbum. De hecho hay dos canciones en este álbum que escribí en la secundaria.

Eso es muy interesante porque uno pensaría que en la medida en que evoluciona y crece como músico, si mira hacia esas primeras canciones, usted sentiría que son demasiado ingenuas, inocentes.

Y en realidad lo son, de cierta forma. Recuperar eso es hermoso. Eso fue exactamente lo que pensé. ¿Será que va a ser muy juvenil, muy ingenuo? Pero necesitaba refrescarme. Necesitaba darme permiso de volver a esa adolescencia.

¿Cuáles son esas dos canciones de la adolescencia que aparecen en este álbum?

Bundle Of Joy y Heaven. Pero yo quiero conocer su opinión sobre el disco”.

Pues en general, lo que me ha sucedido siempre con su catálogo: que son canciones muy personales y que de alguna forma terminan reflejando esos sentimientos suyos, pero de maneras muy distintas. Y por eso también quiero preguntarle por su relación musical con el guitarrista Craig Ross, que es, en mi opinión, una de las más fructíferas en la historia de las pasadas tres décadas de rock.

Gracias, gracias por decir eso, porque es cierto. Craig es un regalo que Dios me dio, un ser excepcional. Y se merece esas flores. Yo se las doy todos los días, pero es bueno que alguien más lo reconozca.

“Acabo de sacar un nuevo álbum”, le dije. Y Craig me contestó: “Sí. Ya me lo sé todo”. Cogió una guitarra y me tocó todo el álbum a la perfección. Desde ese día, no nos hemos separados. Eso fue en 1991. Craig y yo hemos compartido toda la vida hasta 2024.

¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos en un salón de billar en Los Ángeles. Un salón de billar grandísimo. Creo que se llamaba El Club Atlético Hollywood. Yo andaba allí con un amigo de la secundaria, y Kathy Valentina, la bajista de The Go-Go’s, se me acercó. Yo la había conocido cuando era un jovencito haciendo demos para la disquera A&M Records. ¿Cómo me recordó? No tengo idea, porque no la había visto desde ese entonces, y además mi nombre artístico en ese momento era Romeo Blue. Yo había recién terminado la gira de Let Love Rule, y ella me felicitó por el álbum y me preguntó si necesitaba guitarrista. Le contesté, “de hecho, sí”. Yo estaba organizando un grupo para irme de gira con el nuevo álbum, Mama Said. Ella señaló a una mesa cercana. “¿Ves a ese tipo con el pelo grande?”, me preguntó. “Ese es tu nuevo guitarrista”, dijo. Le pregunté: “¿En serio?”. Kathy estaba saliendo con el baterista de Blondie, Clem Burke, Craig vivía con ellos y estaba en una banda llamada Broken Homes, que había sacado un par de álbumes y andaban de gira con ellos, pero no estaba realmente satisfecho allí. Mama Said había salido hacía un par de semanas y luego de presentármelo, nos fuimos a casa y cogimos dos guitarras. “Acabo de sacar un nuevo álbum”, le dije. Y Craig me contestó: “Sí. Ya me lo sé todo”. Cogió una guitarra y me tocó todo el álbum a la perfección. Desde ese día, no nos hemos separados. Eso fue en 1991. Craig y yo hemos compartido toda la vida hasta 2024.

Esa historia es bellísima y se nota en cada nota y en cada canción que han sacado desde entonces. Increíble y mágico.

Craig es mi mano derecha. No tenemos que decir mucho. Solo pasa. En la vida y en la música. Ha sido el ingeniero de los últimos dos álbumes y toca la guitarra en algunas canciones, se ha convertido en un ingeniero asombroso. Estoy muy orgulloso de él.

Todo lo junté con los equipos análogos que usted sabe que adoro y que utilizo con frecuencia, junto con algunos de los efectos que usaba durante esa época. Todo eso me ayudó a obtener una autenticidad. Mucha tecnología de los ochenta.

Usted siempre ha sido fanático de lo análogo, pero a finales de los noventa exploró con lo digital. ¿Este disco es una mezcla de eso?

Sí. Como estaba recreando algunas de las vibraciones que sentía en la adolescencia, saqué las máquinas de baterías, la 808, la DMX, los viejos kits de batería también, mi sintetizador viejo, muchos teclados fenomenales. Todo lo junté con los equipos análogos que usted sabe que adoro y que utilizo con frecuencia, junto con algunos de los efectos que usaba durante esa época. Todo eso me ayudó a obtener una autenticidad. Mucha tecnología de los ochenta.

Hábleme del video para la canción 'TK 421'. Ese vídeo rompió la internet en noviembre cuando salió.

No puedo tomar el crédito del video porque no fue mi idea. Había visto un video de Rosalía. Adoro a Rosalía. Me parece una artista excepcional. Había visto su video para Chicken Teriyaki. Dije: quiero trabajar con ese director. Resultó que era una joven realizadora de Ucrania llamada Tanu Muino, y usted sabe que mi abuelo es de allá. Eso me pareció atractivo. Le mandé la canción y le pregunté, ¿qué hacemos? Me dijo, “tenemos que hacer algo que solamente tú puedas hacer, en tu entorno, en tu vibración, nada inventado”. Le pregunté: “bueno, ¿como qué?”, y me contestó: “vamos a ir a tu casa, te vas a despertar, alistarte para tu día, tomar una ducha, ponerte la ropa y vas a salir a la calle”. Me pareció la idea más aburrida del mundo. Pero sabía muy poco de sus planes. Llegó a la casa con su equipo y me dijo: “quítate la ropa, métete en la cama y arranquemos tu día”. Le dije: “ok”. Y nos divertimos mucho porque es un video muy irónico porque no nos tomamos muy en serio ese rodaje. Estábamos tomando el pelo y divirtiéndonos. Y, pues..., funcionó. Ella misma lo editó. Todo fue idea de ella, y como dice usted... rompimos la internet.

AUTOR: ALEJANDRO MARÍN

PARA EL TIEMPO

@themusicpimp

Escuche el pódcast

Escuche a Alejandro Marín en el Bilingual Pódcast en Spotify y en Apple Podcasts y en La X, Más Música, y véalo en Canal Trece todos los lunes a las 10 p. m.