Confirmado: Lenny Kravitz tocará en Colombia el 23 de marzo de 2019

Kravitz es considerado como uno de los roqueros contemporáneos con mayor éxito y se presentará por primera vez en Colombia en un recital que recorre parte de una carrera artística avalada por once álbumes de estudio.

Ha vendido más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y una sensibilidad especial para crear canciones icónicas como 'It Ain't Over 'til It's Over'; 'Are You Gonna Go My Way', junto a 'If I Could Fall In Love, entre otros.



Desde 1999 a 2002, ganó el premio Grammy a mejor actuación de rock vocal masculino), estableciendo un récord de la mayor cantidad de triunfos.



El músico neoyorquino no solo vendrá a recordar sus clásicos, sino que aprovechará su recital en Bogotá para presentar material de su nueva producción Raise Vibration, que se lanzó el pasado 7 de septiembre.



'Raise Vibration' engrandece la unión del rock 'n' roll, funk, blues y soul una vez más. Un disco lleno de inspiración juvenil, pero iluminado por tres décadas de sabiduría, representa un poderoso renacimiento creativo y un trabajo audaz.



Entre las canciones que se destacan en este producto están: 'It's Enough', canción que se destaca como una de las composiciones más poderosas del catálogo de Kravitz y es una tensa y decisiva reflexión sobre el estado de cosas en el mundo de hoy.



El segundo sencillo de este disco, ‘Low’, es una composición introspectiva y palpitante que habla sobre las ideas preconcebidas en el comienzo de una relación, con un ritmo funky, acompañado de cuerdas y voces de múltiples capas que incluyen la del fallecido Michael Jackson.



El cantante neoyorkino tiene otras facetas como compositor, empresario, e incluso como actor de cine, apareciendo bajo el personaje de Cinna en la exitosa saga de 'Los Juegos del Hambre'.También aparece en 'Precious' o 'The Butler'

La preventa de boletas se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre. Más información en Tuboleta.com



CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET