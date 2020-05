Tome asiento para ver gratis uno de los conciertos de Led Zeppelin

La mítica agrupación grabó en el 2007 este concierto en memoria del productor y ejecutivo musical Ahmet Ertegun, fundador de Atlantic Records.

Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones se unieron a Jason Bonham, hijo del baterista original John Bonham para hacer un recorrido de su carrera musical en 16 canciones icónicas. En ese tiempo llevaban 27 años sin tocar juntos.

La banda británica Led Zeppelin lanzó la canción 'Escalera al cielo' (Stairway to Heaven) en Foto: EFE

Led Zeppelin es uno de los grupos más importantes de la historia del rock y para ese recital cerca de 20 millones de personas aplicaron a una especie de juego de lotería en todo el mundo para tener una de las valiosas boletas de ese concierto, que se llevó a cabo en el 02 Arena de Londres.



Juntos, tocaron un set de 16 temas; más de dos horas de esa fusión de rock y blues que tanto caracteriza a la banda.

.Pero ahora, Led Zeppelin ha decidido desde el 30 de mayo y por tiempo limitado dejar ese contenido abierto y gratis para todos los fanáticos en su canal oficial de YouTube.

El concierto incluye interpretaciones, ahora legendarias, de temas como ‘Whole Lotta Love’, ‘Rock And Roll, ‘Kashmir’, ‘Black Dog’ y ‘ Stairway To Heaven’, 'The Song Remains The Same' y 'Misty Mountain Hop', entre otras. Tanto el video como el audio, fueron reconocidos mundialmente y fueron galardonados con el premio Grammy al mejor álbum de rock en el 2014.

El concierto se grabó a 16 cámaras para un público de 18 mil personas. En el repertorio hubo dos canciones que por primera vez la banda tocó en vivo en su totalidad, "Ramble On" y "For Your Life".



Muchas de las canciones fueron tocadas en un tono menos de lo normal, con el fin de acomodarlas al actual rango vocal del cantante Robert Plant aunque algunas se mantuvieron en su clave original.



El 30 de mayo el horario para el concierto para Colombia está programado para las 2 p.m.



