Led Zeppelin y otras bandas acusadas de plagio

YouTube: Men At Work

La agrupación australiana Men at Work tuvo que lidiar con una acusación de plagio en el 2010 por su canción Down Under, uno de los mayores éxitos del grupo en todo el mundo . Precisamente en el 2010 un tribunal de justicia de Sidney declaró que la canción plagia parcialmente una popular canción folk Kookaburra Sits in the Old Gum Tree, escrita en 1934. Fue precisamente una parte de flauta interpretada por Greg Ham la que se consideró como prueba de esa acusación de plagio. Un hecho que sumió al músico en una gran tristeza. Ham aparecio muerto dos años después en su casa y se ha dicho que presuntamente fue un suicidio relacionado con el caso.