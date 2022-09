Ivo, hijo del recordado compositor del género vallenato Leandro Díaz, habló sobre los parecidos que tiene la novela biográfica de su padre con su vida real.

La producción hecha por RCN Televisión ha sido tendencia, no solo por su alto rating (que logró superar a las producciones de Caracol), la temática de la misma, o por sus líos judiciales con la familia del artista.

Uno de los 10 hijos del compositor vallenato, Ivo Díaz, habló con el diario ‘El Heraldo’ de Barranquilla sobre su postura frente a la novela que se hizo en memoria de su progenitor, aclarando que hay muchos detalles que son muy parecidos a la vida que tuvo su padre.

El artista vallenato Silvestre Dangond fue el encargado de interpretar a Leandro Díaz en la novela homónima. Foto: RCN Televisión

Ivo hizo memoria de la discriminación que tuvo el artista por ser ciego desde que nació, incluso por parte de miembros de su familia: “Lo que él vestía eran remiendos de la ropa que los hermanos dejaban o de la que quedaba de su papá”, explicó.

“En la serie muestran que lo dejaban solo con Jaime, que era el más pequeño, eso también es verdad. Él nos contó todo su sufrimiento, las maldades que le hacían algunos de sus hermanos y el desprecio de su padre. La vida de Leandro fue tan sufrida como se muestra en la serie”, sentenció.

Leandro Díaz, acompañado de familiares y amigos, durante una temporada de Festival Vallenato, en Valledupar. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

No obstante, Ivo dejó claro que, pese al rechazo que recibió, su padre nunca hizo lo mismo con sus hijos: “Mi papá nunca nos maltrató, por el contrario, nos reunía por las tardes a contarnos sus dolores, cómo lo trataron, cómo le tocó abrirse campo en medio de su familia y también de mucha gente que lo veía como un estorbo. Nos contaba que lo veían como la persona que viene a pedir limosnas, le tiraban las puertas y si lo oían cantar decían que estaba loco”.

El músico que componía ‘con los ojos del alma’



Ivo, quien fue lazarillo de su padre durante muchos años, reveló que las canciones del artista reflejan todo el sufrimiento que tuvo Leandro a lo largo de su vida. Uno de los temas de los que hizo mención fue ‘Dios no me deja’, de la cual una de sus estrofas dio fe de ello: “He sufrido mucho en esta vida / dirían que es mentira si yo no cantara / si la pena matara enseguida / ya de este hombre nadie recordara”.

También mencionó a ‘Historia de un niño’, en la cual habla de su infancia complicada: “Después llevaron al niño, después llevaron al niño a la tierra de Los Pajales / donde lo criaron los padres como un retoño perdido”.

Igualmente, trajo al recuerdo otras líneas líricas de la canción ‘Como yo no hay dos’: “Ay, ponte a pensar cómo será la pena de un hombre que lleva un eterno sufrir / desde niño vivió en las tinieblas, lleno de miseria le tocó vivir / pa’ consolarme pasaba cantando y un día me cansé de tanta humillación / una mañana me sentí burlado y casi disgustado le canté al dolor/ y no me explico cómo aprendí a defenderme de tanto mal / sería el dolor que me hizo sufrir, que me dio fuerza para luchar ”.

Para cerrar, Ivo envió un mensaje a aquellas personas que tienen algún familiar con limitaciones físicas: “Deben ser comprensivos con ellos y evitar al máximo causarle algún tipo de maltrato, ellos deben ser capaces de potencializar sus virtudes y no cuestionarse tanto por qué vinieron a este mundo de cierta forma”.

