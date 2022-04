El rey emérito Juan Carlos I “cuenta los días” para regresar a España, asegura la historiadora francesa Laurence Debray, biógrafa del monarca y autora de 'Mi rey caído', el libro que por estos días es la sensación en las librerías y en los corrillos sociales españoles.



A pesar de los escándalos fiscales y amorosos, Juan Carlos I espera poder volver a su país, asegura Debray, que visitó el mes pasado en Abu Dabi al antiguo monarca. “Cuenta los días para volver, eso está claro. Y sobre todo a esa edad, uno cuenta el doble”, explicó.

Entre las revelaciones sobre el monarca, el libro recoge por qué el padre de Felipe VI escogió el emirato tras salir de España en agosto de 2020 debido a la polémica por sus negocios en el extranjero.



“Aquí no molesto a la Corona”, aseguró Juan Carlos I a Debray en la conversación que sirve de base para el libro y que mantuvieron en Abu Dabi en la primavera del pasado año.



Juan Carlos I, de 84 años, se mantiene informado y recibe visitas en Abu Dabi, “de los amigos que no le han dado la espalda”, añade esta historiadora, defensora del papel histórico del rey emérito y una de las personas más cercanas a él.



Al referirse a la relación entre Felipe VI y su padre, la escritora cree que “hubo una ruptura institucional que todos los españoles han visto” cuando tuvo lugar el relevo en el trono en junio de 2014, año en el que Juan Carlos I abdicó a favor de su hijo. No obstante, asegura que el anterior jefe del Estado “está muy orgulloso” de su hijo. “Siempre dice que está muy bien preparado y que lo hace muy bien”, señala.

La biografía es publicada por el sello Debate.

Debray puntualiza que no es portavoz del rey emérito, pero cree que “no es tonto y que se dio cuenta de que no lo hizo todo bien”, en alusión a las informaciones publicadas sobre su vida privada y sus negocios en el extranjero que propiciaron su marcha de España.



Respecto a la relación entre Juan Carlos I y su esposa, la reina Sofía, Debray la califica “distante”, pero “de respeto”.



Desde su abdicación, Juan Carlos I se ha visto envuelto en múltiples escándalos. Hace pocos días vio denegada su petición de inmunidad ante una alta corte británica.



Su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una empresaria danesa de 58 años, lo demandó por “acoso”, en medio de un embrollo financiero con ramificaciones que podrían involucrar incluso al director de los servicios de inteligencia españoles.



“Esto solo acentúa un poco más el aspecto de tragedia shakespeariana, es bastante consternador”, asegura la hija del intelectual francés Regis Debray, que publicó una primera biografía del Juan Carlos cuando este era aún rey, en 2013.



De hecho, la aparición de su nuevo libro sobre el monarca en Francia el año pasado, 'Mon roi déchu', despertó controversia en España, antes incluso de ser traducido al español.



Debray persiste y defiende a Juan Carlos I, para quien pide un juicio histórico sereno. “ ‘Nos juzga la Historia. No nos juzguéis en la vida cotidiana, sino al finalizar nuestra existencia’ ”, le declaró un día la infanta Pilar, hermana del emérito, a Debray, según cuenta en Mi rey caído.



¿Juan Carlos I no está siendo juzgado precisamente por los actos o deslices cometidos al finalizar su largo reinado? “Pero él nunca lo ocultó. Es cierto que nadie se imaginaba hasta qué punto”, admite Debray, en alusión a los líos amorosos, sin querer entrar en las acusaciones, más serias, que incluyen irregularidades fiscales.



“El problema es que se vive demasiado tiempo, y tienes tiempo de hacer muchas tonterías”, reflexiona.



Además de las investigaciones a Juan Carlos I, su hijo, Felipe VI, renunció públicamente a la herencia de su padre y ordenó que se le retirara la asignación como rey emérito.

La historiadora asegura que cuando visita al rey abdicado en Abu Dabi prefiere no abordar esos temas ni otros asuntos, como su relación con su hija Cristina, otra protagonista de escándalos, cuyo marido acabó en la cárcel.

Entre claros y oscuros

Juan Carlos I es conocido por su papel ante los golpistas que querían deshacer la transición democrática española en 1981. También conoció las mieles de la popularidad dentro y fuera de su país, coleccionó amantes y aceptó regalos multimillonarios sin declararlos al fisco. “Ahora lo que hay que pensar es cómo gestionar este problema. ¿Debe todo esto manchar toda su herencia política, su obra?”, comenta la historiadora.



Debray considera que España tiene una inclinación morbosa por la “leyenda negra”. “Tiene ese don de autoflagelarse”, dice respecto al país que considera de adopción. “Todos los presidentes [FRANCESES]han tenido amantes y ahora incluso estamos preocupados porque [EMMANUEL]Macron no tiene, fíjese usted”, dice con tono mordaz.



Por eso, no tiene pelos en la lengua para defender a su biografiado. La escritora francesa lamentó que a pesar de la obra política de Juan Carlos de Borbón, “un país entero haya dado la espalda” a quien fue jefe de Estado durante 39 años. “Me extraña que los españoles no estén más orgullosos de lo que consiguió (...). Logró un milagro”, sostiene Debray (París, 1976).



Juan Carlos I llegó al poder después de que el dictador Francisco Franco lo nombrara su heredero en 1969, saltándose la línea dinástica de la monarquía española, en la que el trono correspondía al padre en el exilio, don Juan. Décadas después, fue Felipe VI el que tuvo que cortar públicamente con su padre.



El regreso de Juan Carlos I a España depende ahora en gran medida de su hijo. “Juan Carlos sigue siendo el padre de la democracia, de las instituciones actuales. Así que el ejercicio parricida es más difícil para Felipe” en comparación con 1969, anota su biógrafa.



El rey emérito es considerado junto al expresidente Adolfo Suárez uno de los artífices de la transición española de la dictadura a la democracia, tras la muerte de Francisco Franco en 1975, quien lo había designado como su sucesor.



La Fiscalía del Tribunal Supremo español archivó las tres investigaciones sobre Juan Carlos I en marzo de este año, una por el presunto cobro de 65 millones de euros (unos 72 millones de dólares) por intermediar en la construcción del tren de alta velocidad Medina-La Meca en Arabia Saudí, otra sobre si recibió donaciones no declaradas y la tercera sobre si ocultó fondos en paraísos fiscales. Pocos días después, Juan Carlos I anunció que mantendrá su residencia en Abu Dabi, aunque con visitas frecuentes a España.



