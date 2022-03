Un diccionario, varios libros, un vestido, un par de botas, un colgante y una camisa de bebé son algunos de los objetos que depositaron Laura Restrepo y otras ocho mujeres en las cajas de seguridad del Instituto Cervantes en Madrid.



La sede de esta institución albergaba antiguamente el Banco de España y ahora destina su cámara acorazada para salvaguardar los objetos que donan personajes de la cultura y la ciencia del mundo en español. En las Cajas de las Letras, todos los premios Cervantes y representantes de otros ámbitos, como el cantautor Joaquín Sabina y el grupo cómico-musical Les Luthiers, han guardado objetos (algunos, secretos), tras indicar la fecha en que deben abrirse en el futuro.

En el Día de la Mujer, las invitadas fueron las escritoras Laura Restrepo, Maruja Torres y Gioconda Belli, la artista musical Carmen Linares, la actriz Aitana Sánchez-Gijón, la investigadora María Vallet-Regí, la artista multidisciplinar Lita Cabellut, la lexicógrafa María Moliner (representada por una bisnieta) y la escultora Cristina Iglesias. Se trata de un reconocimiento al trabajo de estas mujeres. La única colombiana fue Restrepo, que permanece con un pie en Colombia y otro en España.



¿Qué legado dejó en la Caja de las Letras?



Metí la camisita de hilo bordado que le pusieron en su primer día de vida a José Asunción Silva. La familia de Silva se la dio a Elvira Martínez de Nieto, que era muy allegada a mi mamá. Elvira se la dio a ella, Helena Casabianca de Restrepo, que me la dejó a mí. Y, siguiendo esa historia excepcional según la cual Silva una noche antes del suicidio va a donde su médico a que le marque el lugar exacto del corazón, y al día siguiente se pega un tiro ahí, lo que yo hice fue colocar la camisita en una caja y en el lugar indicado le puse un pequeño corazón de vidrio rojo. Le pedí a Luis García Montero, el director del Cervantes y gran poeta, que leyera el Nocturno III de Silva, que habla de la muerte de la amada. Fue una forma también de evocar a Almudena Grandes, su esposa escritora que falleció recientemente. Se le aguaron los ojos a medio auditorio.



¿Cómo ve a la mujer de hoy en el mundo de las letras?



Estamos dando la lucha. Para nadie es fácil hoy en día abrirse camino en el mundo de las letras. Tal cantidad de libros aparecen todos los días que es difícil ganarse la vida con la literatura. Es un acto de fe, pero también de confianza y de alegría. Las mujeres tenemos la ventaja de que en estos tiempos la gran mayoría de los lectores son mujeres y buscan escritoras mujeres. Después de siglos de lucha y de soportar el menosprecio, la literatura femenina es una afianzada y pujante realidad cultural.

¿Cómo ve a la mujer en el resto de ámbitos?



La única revolución triunfante en el siglo XX fue la femenina. Aunque nos falta mucho por conquistar, tenemos que asumir el triunfo con sus consecuentes responsabilidades. Desde luego, hay que pelear por lo que nos falta, pero eso no basta. Debemos asumir nuestra responsabilidad en la construcción de una nueva sociedad que salve a la especie de la extinción y la hecatombe.



Háblenos de la novela en que ha estado trabajando últimamente…



Me tomó siete años escribirla, a partir de una serie de viajes que hice por Yemen, Etiopía y los territorios de la migración somalí con Médicos sin Fronteras. Hice reportajes que luego convertí en una novela de ficción. Aquella es una región mágica y fascinante, pero también crítica, por el hambre, por la sequía y la guerra. Fue el territorio del mítico reino de Saba. Me llamó la atención que muchas de las miles de mujeres migrantes con las que me topé me decían para identificarse: “Yo soy descendiente de la reina de Saba”. Estaban destrozadas por el sol, por la sal, por el desierto, descalzas, pero lo afirmaban con orgullo, casi con altivez. ¡Ellas eran el mito reinventado y vivo, las verdaderas reinas de Saba! Eso me dio la clave: yo no quería una novela sobre la marginalidad de unas víctimas exóticas y lejanas que inspiran compasión, sino una historia inmemorial y universal de fuerza, valor y voluntad de sobrevivencia. Las tomé como protagonistas: ellas vivas en el mito, y el mito vivo en ellas. La novela es una doble historia de amor. Por un lado, el presente real de un narrador (Bos Mutas), que desde niño está obsesionado con la reina de Saba y sale a buscarla, hasta llegar a Yemen. Allá se encuentra con una partera somalí que trabaja con Médicos sin Fronteras. El amor entre ellos marca un primer plano, y detrás, como un eco, se desarrolla el mito bíblico de la pasión de Salomón y la reina de Saba. Pero no como tradicionalmente se ha interpretado, sino a la luz de las gentes que lo viven según sus propias circunstancias: sus terrores y sus milagros.

'Canción de antiguos amantes', es editada por Alfaguara. Foto: Archivo particular

Es el mito revivido...



También quise escudriñar las maneras como Occidente ha vivido ese mito a lo largo de los siglos, e introduje personajes como Gérard de Nerval, quien se ahorcó en un callejón de París y, según sus amigos, utilizó para ello el cordón de la túnica de la reina de Saba. O André Malraux, que sobrevoló Yemen en avioneta buscando los restos de su reino. O Tomás de Aquino, de quien se dice que tuvo visiones donde ella encarnaba la sabiduría y resurgía con cada aurora. Si la reina de Saba ejerce fascinación, es porque viene siendo la única mujer que la Biblia muestra poderosa, hermosa, sabia, inmensamente rica, retadora y gobernante de un gran imperio. La novela es en últimas una historia de amor y sobrevivencia en medio de realidades a punto del desmoronamiento. Habla de males y enfermedades, pero también de la posibilidad de ayudar, curar y acompañar. En sus páginas le trabajo a una hipótesis que me parece seductora: ¿y si el gran himno del fin de los tiempos no es el Apocalipsis, sino el Cantar de los Cantares?



¿Cómo se llama la novela?



Canción de antiguos amantes. La vamos a lanzar en la Feria del Libro de Bogotá y después seguiremos en gira por el mundo del español.



Cambiando de tema, ¿cómo ve la política colombiana en esta época de elecciones?



El pueblo colombiano está pidiendo a gritos un gran cambio, que esté a tono con las transformaciones que exige el planeta para no sucumbir, y la humanidad, para no continuar con una cadena de carencias e injusticias en una ruta hacia la extinción. Siempre he sido de izquierda y voto a la izquierda. Espero que Petro se mantenga fiel a los postulados renovadores y democráticos que trae su programa, y que no los ferie en función de alianzas que le faciliten el triunfo.

Salomón Kalmanovitz dice en las memorias que publicó recientemente que usted entregó por ingenuidad su patrimonio al partido de izquierda en el que ambos militaban en su juventud. ¿Es cierto?



No lo hice por ingenuidad, sino por convicción. No me extraña que hoy Salomón confunda las dos cosas. Sí, yo me quedé sin patrimonio, pero conservo las convicciones. Salo conserva su patrimonio, pero al parecer perdió las convicciones.



¿Cómo mantiene desde España la relación con Colombia?



Parte de mi familia está allá y mi corazón también. Voy permanentemente. Ahora con el covid-19 se sintió fuerte la distancia; por fortuna, internet permitió comunicación cotidiana. ¡Pero nada suplanta los abrazos! Confío en que la vacuna ayude y nos permita retomar el contacto.



¿Cómo es su vida en Cataluña?



Estamos en una montaña de los Pirineos, en la Cataluña profunda. Aquí nos instalamos la familia con los perros. Es lo que llaman una masía, una casona campesina del siglo XIV, que aguanta en pie sin que las estaciones o el paso del tiempo le hagan ni cosquillas. Data de tiempos en los que esto era territorio cátaro. Para nosotros resultó un sitio extraordinario durante la pandemia, porque aquí estamos aislados de todo, en medio del bosque. Un mundo sereno y silencioso, estupendo para leer, caminar, escribir y conversar. Sin grandes dramas, salvo cuando se congela la tubería, o se meten los jabalíes y pisotean la huerta.

¿Qué cultiva en la huerta?



Somos medio chuchas en eso, apenas aprendices, pero hacemos el deber. En nuestro primer año aquí, sembramos demasiada papa y cosechamos tal cantidad que después de repartir entre los vecinos y los amigos de Barcelona, todavía nos quedaba el sótano lleno. Todo el ajiaco que no comimos en Colombia nos tocó aquí. Los calabacines se nos dan bien. En cambio, las lechugas se nos agusanan, y los tomates nos sacan canas porque son temperamentales. La propia casa exige mucho trabajo, y mi hijo Pedro se ha vuelto hábil para reconstruir y remodelar. Convirtió el primer piso, el de las antiguas pesebreras, en los estudios donde escribimos. Convertimos en biblioteca los restos de una antigua capilla.



¿Ha encontrado allí el ambiente propicio para escribir?



Ah, sí, me agrada tener el escritorio donde antes estaban los comederos de las vacas, y el dormitorio donde antes secaban el jamón y la longaniza. Nos gusta pensar que si hace siglos esto fue una fábrica agrícola, ahora es una fábrica de literatura. Hay buen internet, chimenea, vista extraordinaria y mucha paz. Cada mes bajo a Barcelona y allí vuelvo a conectarme con el mundo, con las librerías y los compañeros de la editorial.



¿Tiene contacto con la gente del pueblo o debemos imaginarla como una ermitaña?



Aquí no se sobrevive si no tienes buena relación con los vecinos. Estamos al lado de un pueblo diminuto, de muy poca gente, y nos conocemos unos a otros. Los catalanes del campo –los payeses, como se les llama– no son muy dados a meterse en tu casa ni a invitarte a la suya, pero siempre están presentes, ofreciendo solidaridad, cuando se presentan emergencias y problemas.

Después del parto de un libro tras siete años de embarazo, ¿qué planes tiene para el futuro?



Empezar otro. El pedaleo no para. Primero, porque es un trabajo apasionante, hay mil temas pendientes, y yo ya tengo una edad en la que voy contra el reloj y lo que no haga rapidito, se me quedará en el tintero. Y, segundo, porque vivo de eso. No te digo que debo trabajar ‘para la papa’, porque papa es lo único que nos sobra.



¿Ha pensado en alguna obra en concreto?



Ando investigando para la novela siguiente por los senderos escondidos que atraviesan los Pirineos entre Francia y España; varios quedan a tiro de piedra de nuestra casa. Por esas trochas cruzaban de venida quienes huían del nazismo en Europa, y de ida, los que huían del franquismo en España. Una historia de ida y vuelta.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN MADRID (ESPAÑA)