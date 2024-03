El esperado regreso de Laura Pausini a Colombia: 'He preparado sorpresas adicionales'

Emergió en el escenario internacional a los 18 años con su sencillo debut, La soledad. Esta composición, de su propia autoría, rápidamente se transformó en un fenómeno global, catapultándola hacia la cima y consolidándola como una de las artistas más destacadas de la década del 90. Desde entonces y a lo largo de su prolífica carrera, la italiana Laura Pausini ha lanzado quince álbumes de estudio, así como dos recopilatorios de grandes éxitos.



En 2014, la Federación de la Industria Musical Italiana (Fimi) la reconoció por sus ventas, superando los 70 millones de discos, y le otorgó el prestigioso premio Fimi Icon. Este logro la posicionó como la cuarta artista femenina con mayores ventas en el ámbito de la música latina y como la principal exponente de música latina de habla no hispana en cuanto a ventas se refiere.

Pausini, además, ha cosechado numerosos galardones. En 2006 recibió un premio Grammy y en 2021 fue nominada al Premio Óscar a la Mejor Canción Original por Io sì (Seen), tema de la película The Life Ahead. La canción también hizo historia al ganar el Globo de Oro a la Mejor Canción Original, siendo la primera vez que una canción en italiano alcanza este reconocimiento. En la última edición de los Grammy Latinos, Laura Pausini fue honrada como Persona del Año, un testimonio de su impacto duradero en la industria musical. Hablamos con ella.

¿Qué consejo le daría a Laura Pausini de hace treinta años?

​

Le daría una lista de nombres de personas a las que no le debería creer.

¿En serio?

​

Sí. A lo largo de nuestras vidas nos encontramos con individuos que impactan positiva y negativamente en nuestro crecimiento. Experimentamos la amabilidad, pero también la traición de aquellos que cruzan nuestro camino. En mi caso, como a muchos, me topé con diversas personas, especialmente en las etapas iniciales de mi carrera, cuando mi ingenuidad era notable. En ese entonces no percibí completamente que, aunque había quienes me apreciaban genuinamente, también era percibida como una fuente de ingresos atractiva para algunos. Fue un aprendizaje doloroso descubrir que no todos se preocupaban sinceramente por mi bienestar y que algunos actuaban con intenciones que me causaron daño.

¿Qué ha cambiado en usted como artista en treinta años?



Lo que permanece constante en mi vida es mi compromiso con una verdad musical que ha mantenido una esencia muy similar a lo largo del tiempo. Sobre todo, en momentos de desarrollo personal, he llegado a comprender que mi pasión por expresar mi verdad a través de mi estilo musical es algo que me apasiona profundamente. Aunque esta elección no siempre esté en sintonía con las tendencias del momento, siempre conserva su sinceridad, siempre y cuando uno se mantenga fiel a sí mismo. Sin embargo, este enfoque también implica que, a lo largo de tres décadas, es esencial evolucionar. Si hoy escribiera una canción como La soledad de la misma manera que lo hice a los 18 años, sería un indicativo de que algo no ha cambiado en mi interior y de que no he evolucionado.



¿Por qué?

​

Porque es una canción que escribí cuando era adolescente. La canté cuando todavía estaba en la escuela. En la actualidad, abordaría el tema de la soledad de una manera diferente, utilizando distintas palabras y perspectivas. Cuando era adolescente, mi objetivo era colaborar con productores y músicos que contribuyeran a transformar la esencia de mi adolescencia en una expresión más madura. Por ello, me propuse trabajar con destacados artistas, productores y músicos, buscando su guía y aporte en este proceso evolutivo. Asimismo, buscaba la colaboración de renombrados compositores, aquellos cuyas canciones habían sido mi compañía a lo largo de los años.

¿Y ahora?

​

Me encuentro en una nueva fase de mi vida, marcada por ser la tercera vez que atravieso un cambio de década. En mi infancia buscaba la presencia de personas mayores a mi alrededor para guiarme. Ahora, en mi madurez, me esfuerzo por comprender mejor cómo evolucionar y crear música que refleje la actualidad, sin comprometer mi estilo característico. En este proceso, colaboro con jóvenes talentosos que me ayudan a explorar nuevas perspectivas y a ofrecer algo más fresco, sin perder la autenticidad de mi escritura.

¿Qué es lo mejor de su trabajo?

​

Cantar en vivo. Hacer conciertos. Si dependiera de mí, estaría constantemente de gira. De hecho, quizás incluso prescindiría de la creación de álbumes, ya que el proceso de producción discográfica ha experimentado notables cambios. En el pasado, ingresar al estudio significaba dedicar meses a trabajar estrechamente con compositores y productores, sumergiéndose en estudios, probando, intentando. Hoy las melodías llegan, suenan bien, las capturas y las grabas en casa con micrófono y computadora, para luego proceder a la mezcla y listo. La experiencia de grabar un disco hoy día se presenta de manera distinta, al menos desde mi perspectiva, y es por eso que prefiero los espectáculos en vivo. Disfruto enormemente ofrecer conciertos.

En esta gira tendrá conciertos en lugares en los que nunca ha tocado. ¿Cómo se siente en un concierto en una ciudad en la que nunca ha estado?

​

Disfruto mucho de esa sensación, y quizás incluso la aprecio aún más. Especialmente cuando se trata de un lugar que nunca he visitado, en situaciones que no conozco del todo, experimento un cierto temor. Curiosamente, es precisamente ese miedo el que aviva mi deseo de enfrentar la situación.



¿Siente miedo después de 30 años de carrera?

​

Claro, las cosas que desconozco en la vida en general, incluso en el ámbito musical, me generan cierto temor, y por eso busco conocerlas. Si no experimentara un poco de miedo, creo que habría dejado de trabajar y vivir. Necesito tener emociones en mi vida, es esencial para mí. He vivido emociones intensas, quizás como cantante he experimentado sentimientos que pocos en el mundo pueden comprender. Al cantar en español, italiano y portugués, algo que muy pocos hacen, las sensaciones que experimento cada vez que me presento frente a un público que me escucha en estos idiomas son realmente únicas. Te bajas del escenario y nada se le compara. Entonces si no me doy nuevos estímulos, todo me parece inútil

¿Cómo se siente con este concierto que dará en Bogotá?

​

Como te decía, cada vez que visito una nueva ciudad, enfrento una audiencia distinta, o me presento en una arena que aún no he explorado, mi entusiasmo crece. Este entusiasmo surge de la sensación de miedo inicial, que luego se transforma en pura adrenalina. Por ejemplo, en mi próxima presentación en Colombia, tendré el privilegio de actuar en el Movistar Arena, un lugar que aún no he experimentado. Alejandro Sanz me ha descrito lo hermoso que es, y estoy ansiosa por conocerlo, especialmente porque ha pasado mucho tiempo desde mi última visita a Colombia.

¿Cómo fue esa primera experiencia?

​

En ese momento ocurrió algo inesperado y no pude asistir al concierto, lo cual fue una gran decepción tanto para mí como para mi audiencia. Por esta razón, quiero transmitirles que mi concierto en Bogotá será, probablemente, el evento más especial de esta gira en todo el mundo. He preparado algunas sorpresas adicionales, más allá de lo que suelo hacer, como una manera de agradecerles por seguir creyendo en mí a pesar de lo ocurrido anteriormente. Aunque desconozco los detalles de lo sucedido en mi última visita, estoy decidida a estar presente esta vez, incluso si eso implica cantar en la calle. Así que he planificado algo extra en comparación con el resto de los conciertos de esta gira.



De sus canciones, ¿cuál es su favorita?

​

Me resulta difícil elegir una, después de treinta años cada canción que he interpretado tiene un significado especial. Cada una de mis composiciones está dedicada a alguien que ha sido parte importante de mi vida. Sin duda, La soledad es una canción importantísima... si no fuera por esa canción, seguramente no estaría aquí hablando contigo. En cambio no, Como si no nos hubiéramos amado, Entre tú y mil mares... Me resulta muy difícil elegir.

¿Cuál es la que más disfruta cantar en concierto?

​

En ausencia de ti. Y es porque es una canción difícil de cantar y por eso es más bella. Mientras que las canciones sencillas son agradables para cantar bajo la ducha, son las más complejas las que verdaderamente se disfrutan en un escenario en vivo.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

En X:@Uschilevy