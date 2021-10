 Latino Music Awards 2021: los ganadores

Sebastian Yatra, Karen Lizarazo, Rauw Alejandro, Felipe Pelaez fueron los grandes ganadores de la noche de los Latino Music Awards, que se entregaron el 4 de octubre en el Hotel Grand Hyatt, de Bogotá.

Se premiaron más de 35 categorías y 10 géneros musicales, y hubo espectáculos de Hanna , Jeison Perez , Katita Dh, Alex Got, Lil Geremy, Yaxx Calle, Alessandro D, Tracy Mcgrady, y Camilo Baena.



Los ganadores fueron:



Mejor artista popular femenina

Marbelle



Mejor artista masculino popular

Yeison Jimenez



Mejor nuevo artista Popular

Jeison Pérez

Mejor canción de música Popular

'No me preguntes', Paola Jara



Mejor productor de música Popular

Marlon Kapry



Mejor Artista Femenina urbana

Annita



Mejor artista masculino urbano

J Balvin



Mejor nuevo artista Urbano

Boza



Mejor canción urbano

'Bichota', de Karol G



Mejor artista pop- urbano

Sebastián Yatra



Mejor canción Pop-urbano

'Telepatía' (Kaliuchis)



Mejor artista regional mexicano femenina

Sandra Echeverría



Mejor artista regional mexicano masculino

Christian Nodal



Mejor canción regional mexicano

'Dos veces' (Los Plebes del Rancho y Christián Nodal)

Mejor productor regional mexicanoo

Jaime González por 'Dime como quieres'



Mejor artista pop masculino

Juanes



Mejor artista pop femenino

Thalía



Mejor canción pop

'Un beso en Madrid' (Tinny & Alejandro Sanz)



Mejor productor pop

Juan Pablo Isaza por 'El equivocado', interpretado por Andrés Cepeda



Mejora artista vallenato masculino

Felipe Peláez



Mejor artista vallenato femenino

Karen Lizarazo



Mejor canción vallenato

'Bebe', de Karen Lizarazo



Mejor artista o agrupación tropical

Grupo Niche



Mejor canción de música tropical

'Devuelta pa' la vuelta' - Marc Anthony y Daddy Yankee



Mejor artista champeta

Twister el Rey



Mejor canción champeta

'El lápiz', de Zaider



Mejor productor champeta

Junior Records por 'La marea', interpretada por Zaider



Mejor artista cristiano

Alex campos



Mejor artista alternativo

Diamante Electrico



Artista revelación del año

Benu



Grupo duo o banda del año

CNCO



Artista del año

Rauw Alejandro



Canción del año

'Rojo', Jbalvin



Mejor canción urbana tbt

'La gasolina', Daddy Yankee



Mejor merengue tbt

'El tiburón', Proyecto Uno