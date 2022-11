En el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas se reencontraron los artistas más importantes de la música en español en el marco de la edición número 23 de los Grammy Latinos (Latin Grammy). La gala comenzó con un gran homenaje a Marco Antonio Solis, recordando su éxito 'Si no te hubieras ido' con Fonsi, Thalia y Laura Pausini. Siguiendo con el tono romántico siguió otro clásico de Solís con el dúo Camila cantando ¿A donde vamos a parar? y hasta la colombiana Goyo brilló con 'Mas que tu amigo', que cerro el reconocimiento al autor mexicano, considerado la persona del año en este encuentro con la música.

Anitta, Fonsi, Laura, Pausini dieron la bienvenida a la gala musical. Le dieron un saludo al compositor y músico Julio Reyes Copelo. "Somos globales", recordó Anitta. El primer premio de la noche fue para la categoría de mejor álbum de salsa.



Otro tema: Grammy 2023: conozca los artistas colombianos nominados

Era uno de los favoritos y no decepcionó, el gramófono dorado se lo llevó Marc Anthony con 'Pa'lla Voy'. "Buena noche (this is crazy)..", dijo que el cantante, que agradeció a su novia, la modelo paraguaya Nadia Ferreira y al fallecido percusionista venezolano Roberto Vilera, entre otros.

Luego vino el flow de Rauw Alejandro con Desde el cielo, Más de una vez y Punto 40, con una presentación llena de luces azule, fuego y bailarines. La vigésima edición de los los Grammy Latino contó también con las presentaciones de Nicky Jam (que recordó su éxito 'El perdón'), junto a jovénes cantantes que están comenzando su carrera, antes de dar paso a otro galardón.

Se trató del apartado de mejor álbum vocal pop, que se lo llevó Dharma de Sebastián Yatra, el primer colombiano en subir al escenario en el Mandalay Bay Resort de Las Vegas. "Que la música que hagan siempre sea un reflejo de su corazón y sus valores (...) Aunque esté ronco, esta noche me emborracho con toda", bromeó antes de llevarse su gramófono dorado.

Luego Camilo y Carlos Vives causaron euforia cantando 'Baloncito viejo', acompañados de Nicole Zignado y Silvana Estrada, en una de las interpretaciones más emocionales de la gala. Ya vives había ganado el Grammy latino en la categoría a mejor cancion de pop y rock, que cantó junto a Fito Páez

La ceremonia siguió con Christina Aguilera y Christian Nodal juntos cantando 'Cuando me de la gana', una poderosa canción ranchera que revive el dolor del desamor y el fin de un amor.

Luego de la presentación de dos 'veteranos' de la música, vino la competencia en la categoría de mejor artista nuevo, que fue un empata entre Ángela Álvarez, cubana y que tiene 95 años de edad y Silvana Estrada, quien habló primero agradeciendo emocionada.

¡Felicidades! Ángela Álvarez y @silvanaestradab Mejor Nuevo Artista 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/SdbTRnFfW9 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 18, 2022

"Lo que existe es la honestidad, el trabajo", dijo. Mientras Álvarez se llevó una gran ovación. Ella agradeció a su familia y especialmente a su nieto Carlos José Álvarez. "Él fue el que me hizo llegar acá", dijo, mientras todo el público la despidió de pié.



Da contexto: Premios Grammy Latino: mujer de 95 años nominada como nueva mejor artista

Facebook Twitter Linkedin

Ángela Álvarez, cubana y que tiene 95 años de edad ganó con Silvana Estrada el premio a mejor artista nueva. Foto: AFP

Tras Rosalia cantando Fama y Despecha.vino el premio a mejor álbum de música urbana que fue para Bad Bunny, el favorito de la categoría, por su propuesta en Un verano sin ti. Él fue uno de los ausentes de la noche. Antes se llevó los reconocimiento en el apartado de mejor canción de Rap/Hip Hop, por De museo; Mejor canción urbana, con Titi me pregunto; así como mejor Interpretación de reggaetón, por Lo siento BB y mejor Fusión /Interpretación Urbana, de nuevo por, Titi me pregunto.

Carlos Vives tuvo su premio

El cantante samario fue el ganador en la categoría a mejor álbum tropical contemporáneo por su disco Cumbiana II. Feliz Vives agradeció a su equipo, a quienes colaboraron en esta producción que retomó muchos ritmos y sensibilidades. Pero rindió homenaje en su discurso de aceptación a la tierra, a los ríos que dieron vida a la fusión del vallenato y el jazz que dio paso al porro y a la cultura anfibia de muchas regiones de Colombia.

“Quiero dedicar este premio a la tierra que amo”, recalcó Carlos Vives antes de dar paso a la mexicana Chiquis, que compartió el escenario junto Los Recoditos y luego al dúo de Sebastián Yatra y John Legend, cantando Tacones rojos, del artista colombiano.

Christina Aguilera también subió al escenario por su Grammy Latino, en el apartado de mejor álbum de pop tradicionalcon Aguilera. Luego las luces rojas invadieron el escenario para dar paso a Karol G que interpretó Gatubella, Provenzal y Cairo. Muchos internautas reaccionaron diciendo que fue una de las mejores presentaciones de la noche,

En esta edición llegó luego el momento de reconocer el talento de Marco Antonio Solís, de parte de la Academia Latina de la grabación. La venia bendita y Se venía venir, fueron los éxitos que cantó en Las Vegas. Emilio Estefan fue el encargado de entregarle el premio. "Tengo mi corazón inundado de gratitud", fue una de las frases de Solís,quien luego compartió con la emblemática agrupación Los Bukis. Cabe decir que Christian Nodal, que se se llevó con 'Forajido', el Grammy Latino en el apartado de Mejor disco de música ranchera,tras la dolorosa canción de despecho de Romeo Santos, Bebo.

Luego se pudo ver a Jorge Drexler acompañando de la leyenda Elvis Costello compartiendo el tema 'Tocarte'. Anitta apareció unos minutos después con una sensual versión de su éxito Envolver. Su descarga finalizó con un poco de Machica.

Grabación del año, uno de los premios más importantes de la velada, quedó en manos de Tocarte, de Drexler y C. Tangana, un reconocimiento al trabajo de ingeniería de sonido y producción. esa canción se hizo en solo seis horas. También ganó como Canción del año. Drexler, sorprendido, aprovechó para agradecer a los artistas de la música urbana por llevar las canciones en español a lugares que antes nadie hubiera imaginado. Caber recordar que el cantautor uruguayo se convirtió en el máximo ganador con siete galardones.

Facebook Twitter Linkedin

Rosalía fue una de las sorpresas de la ceremonia del Grammy Latino. Foto: Cabalar. EFE

En cuanto al álbum del año, que presentó el cantante Fito Paéz, el Grammy Latino se quedó en manos de Motomami, de Rosalía, que sorprendió. "Muchas gracias, Motomami es el disco que mas me he tenido que pelear para hacer", recordó la artista catalana visiblemente emocionada, en una velada cargada de música y algunos giros inesperados.



CULTURA

@CulturaET