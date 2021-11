Camilo empezó triunfando: estos son los ganadores del Grammy Latino 2021

El conteo regresivo estaba por terminar cerca de las 4 p.m. de Colombia. La transmisión de la premiére, con los primeros ganadores del Latin Grammy en la que se entrega el grueso de los premios era esperada por artistas iberoamericanos y sus seguidores.

Ya habían ambientado desde el día anterior las ceremonias de antesala: La entrega de los premios especiales, en la que el acordeonero y rey vallenato Egidio Cuadrado se convirtió en el primer artista colombiano en acariciar la estatuilla más apreciada de la música, el gramófono dorado de base vinotinto del Grammy Latino.



Por otra parte, el mismo Egidio, acompañado por Carlos Vives, haría parte del homenaje a la Persona del Año, Rubén Blades, con una interpretación en vivo, durante la noche previa a la gran ceremonia que el público latinoamericano podrá ver por Univisión.

Camilo empezó a ganar

Entre los premios que empezaron a entregarse antes del show de televisión, el colombiano Camilo -el más nominado este año-, empezó a ganar premios. Uno de los primeros fue el Latin Grammy en la categoría de mejor canción pop, por Vida de rico. Cabe recordar que este galardón se le entrega al compositor. En este caso, Camilo comparte créditos con Édgar Barrera.

Mejor álbum de música para niños

Tu Rockcito Filarmónico, de la agrupación Tu Rockcito y la Orquesta Filarmónica de Bogotá ganó en la categoría de mejor álbum de música para niños. En esta categoría también competían los colombianos Victoria Sur y Cantoalegre.

Vicente Fernández gana un premio

En la categoría de mejor álbum de música ranchera/mariachi, la colombiana Farina anunció el premio para Vicente Fernández, que permanece delicado de salud. 'Chente' ganó con el álbum titulado A mis 80's

Mejor álbum de cantautor

Durante la ceremonia previa, que fue transmitida por la página de Facebook oficial del Grammy Latino, también hubo presentaciones en vivo, en un formato acústico. Además varios de los nominados se encargaron de presentar los premios otorgados a sus colegas.



En mejor álbum de cantautor el ganador fue el trabajo Seis de Mon Laferte. La cantante chilena recibió el Latin Grammy con un llamativo atuendo que dejaba ver su embarazo. Durante su discurso de agradecimiento también se refirió a Rozalén, que era su competidora para señalar que esta categoría tiene una mayoría masculina.

Dos Grammy latinos para Vicentico

El cantante argentino Vicentico, con El pozo brillante ganó en mejor álbum de rock e inmediatamente recibió el premio como compositor en la categoría de mejor canción de rock por Ahora 1.

Origen de Juanes ganó en álbum de pop/rock

Juanes, nominado a tres estatuillas, ganó el gramófono correspondiente a mejor álbum de pop/rock, por Origen, una exploración musical por canciones que influyeron en su vida, entre estas sus versiones de vallenatos, boleros, baladas rock y otros géneros. En una breve intervención, el cantante paisa agradeció a su equipo de trabajo, su madre, Alicia, y a "Medallo".



El documental Origen, que estaba nomiando a video largo, pero la estauilla en ese campo fue para el video de Juan Luis Guerra: Entre mar y palmeras.

En álbum folclórico: ¡Grammy para Petrona Martínez!

Petrona Martínez ganó un merecido galardón por Ancestras, la cantadora no recibió la estatuilla personalmente. El Grammy Latino fue recibido en su nombre por la gaitera Mayté Montero, que ha sido su manager durante muchos años.



"No sabíamos que esta iba a ser la última vez que Petrona Martinez cantaba, la vida quiso apagar su voz -dijo Montero, en referencia a una isquemia cerebral que sufrió esta figura del bullerengue-. Quiero que Petrona, allá en Palenquito (Bolívar) reciba el aplauso de todos ustedes. Los invitamos a que conozcan su historia y su música. Gracias". Al oírla, el público presente en la ceremonia aplaudió muy fuerte en honor de la cantadora.

Otro Grammy para Camilo: interpretación urbana

Pedro Capó fue uno de los presentadores de los premios de la premiére. Entre estos el de mejor fusión/interpretación urbana en el que ganó Tattoo Remix, de Rauw Alejandro y Camilo.



Camilo se acercó al escenario a recibir su segundo trofeo de la jornada. "Este Grammy en realidad es de Rauw", dijo y en seguida le agradeció a este artista el haberlo invitado a trabajar en esta canción que, según dijo: le ha traído muchas alegrías. Le dedicó este triunfo justamente a sus padres y a su esposa, "La pulga", como le dice cariñosamente a Evaluna Montaner, porque les encanta bailarla.

Categorías tropicales del Grammy Latino

En mejor álbum de salsa el ganador fue Rubén Blades (persona del año 2021) y Roberto Delgado & Orquesta, con Salsa Plus!

Ojalá este Grammy sirva para la unión familiar, la unión del vallenato, que la necesitamos mucho.

TWITTER

En mejor álbum de cumbia/vallenato, el ganador fue el esperado. Silvestre Dangond caminó hasta el escenario lentamente, tratando de contener su emoción cuando anunciaron el triunfo de su trabajo musical Las locuras mías.



El urumitero dijo: "Yo sabía que esto me iba a pasar. Este fue un álbum hecho en el encierro, en la pandemia. Ojalá este Grammy sirva para la unión familiar, la unión del vallenato, que la necesitamos mucho -en ese momento el cantante vallenato no pudo contener más sus lágrimas-. Estoy muy emocionado. Quisiera decir más, pero prefiero hasta ahí... ¡Voy a celebrar hoy, no joda!".



El premio de mejor álbum tropical contemporáneo fue para Gloria Estefan, con Brasil 305. En esta categoría competían Diana Burco y Juventino Ojito y su Son Mokaná.



El mejor álbum tropical tradicional fue para Cha Cha Chá: Homenaje A Lo Tradicional, de Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón

El tercer premio para Camilo

Camilo ganó su tercer premio de la jornada cuando anunciaron el premio a canción tropical del año, en el que compartió honores con su suegro, Ricardo Montaner, por la canción Dios así lo quiso. Fue precisamente Montaner quien realizó discurso de agradecimiento, aunque los coautores de la canción subieron con él. "Quiero compartir con todos estos talentos que me han acompañado", dijo el artista.

Otros premios

- Mejor canción rap/ hip hop: Booker T, de Bad Bunny & Marco Daniel Borrero, songwriters (Bad Bunny).



-Mejor canción urbana: Patria y vida.



- Productor del año: Édgar Barrera.



- Mejor álbum instrumental: Toquinho e Yamandu Costa - Bachianinha - (Live At Rio Montreux Jazz Festival)



- Mejor álbum de tango: Tinto Tango Plays Piazzolla, de Tinto Tango.



- Mejor álbum de música flamenca: Un Nuevo Universo, de Pepe De Lucía.



- Mejor álbum de jazz latino: Voyager, de Iván Melon Lewis.



- Mejor álbum cristiano en español: Ya me vi, de Aroddy



- Mejor álbum de música clásica: Latin American Classics, de Kristhyan Benitez; Jon Feidner



- Mejor obra, composición clásica contemporánea: Music From Cuba And Spain, Sierra: Sonata Para Guitarra, de Roberto Sierra, compositor. (Manuel Barrueco)

