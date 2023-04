El pasado 20 de abril se llevó a cabo la octava edición de los premios de Latin American Music Awards en Las Vegas, Nevada.



Este gran evento tiene como finalidad reconocer a los artistas y géneros musicales de toda Latinoamérica.

'La Bichota' fue una de las artistas más nominadas y galardonas, obteniendo ocho premios que incluyeron las categorías de 'Artista del año', 'Artistas streaming del año', 'Mejor artista del género urbano', entre otras. No obstante, brilló por su ausencia a la gala.

Seguida de la artista colombiana, Becky G logró llevarse cuatro premios, con la canción que hizo en colaboración con Karol G, 'Mamiii' y ‘Ya Acabó’, colaboración que hizo con Marca MP.

Lo invitamos a conocer los nominados a cada categoría y los ganadores:

Artista del año

- Bad Bunny

- Becky G

- Daddy Yankee

- Eslabon Armado

- Farruko

- Ivan Cornejo

- Karol G

- Rauw Alejandro

- Romeo Santos

- Rosalía

Nuevo artista del año

-Bizarrap

- Blessd

- Eden Muñoz

- Grupo Frontera

- Los Lara

- Luis Figueroa

- Luis R Conriquez

- Quevedo

- Santa Fe Klan

- Yahritza y su Esencia

Canción del año

- ‘Bebé Dame’ – Fuerza Regida & Grupo Frontera

- ‘Despechá’ – Rosalía

- ‘Dos Oruguitas’ – Sebastián Yatra

- ‘Está Dañada’ – Iván Cornejo

- ‘La Bachata’ – Manuel Turizo

- ‘Mamiii’ – Becky G & Karol G

- ‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny & Chencho Corleone

- ‘Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap & Quevedo

- ‘Sus Huellas’ – Romeos Santos

- ‘Te Felicito’ – Shakira & Rauw Alejandro

Álbum del año



- ‘Ahora Me Da Pena EP’ – Buena Vista Social Club

- ‘Dañado’ – Ivan Cornejo

- ‘Esquemas´ - Becky G

- ‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos

- ‘Jose’ – J Balvin

- ‘La 167’ – Farruko

- ‘Legendaddy’ – Daddy Yankee

- ‘Motomami’ – Rosalía

- ‘Nostalgia’ – Eslabon Armado- ‘Un Verano Sin Ti’ – Bad Bunny



(Puede leer: ‘Gasolina’, de Daddy Yankee, en el Registro Nacional de Grabaciones de EE. UU.).

Colaboración Del Año

‘Bebé Dame’ – Fuerza Regida & Grupo Frontera

‘El Incomprendido’ – Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni

‘Mamiii’ – Becky G & Karol G

‘Mayor Que Usted’ – Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel

‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny & Chencho Corleone

‘Medallo’ – Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez

‘Que Vuelvas’ – Carin León & Grupo Frontera

‘Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap & Quevedo

‘Te Espero’ – Prince Royce & Becerra

‘Te Felicito’ – Shakira & Rauw Alejandro

Colaboración Crossover Del Año

-‘ Arhbo’ (Music from the Fifa World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack) – Ozuna, GIMS, Redone & Fifa Sound

- ‘Borracho’ – Sech & DJ Khaled

- ‘La Fama’ – Rosalía & The Weeknd

- ‘Sigue’ – J Balvin & Ed Sheeran

- ‘Sin Fin’ – Romeo Santos & Justin Timberlake

Mejor Artista Crossover

- DJ Khaled

- DJ Snake

- Ed Sheeran

- Fatman Scoop

- GIMS

- Justin Timberlake

- Lil Jon

- Megan Thee Stallion

- Mr. Vegas- The Weeknd

Artista Streaming Del Año

- Bad Bunny

- Chencho Corleone

- Grupo Frontera

- Ivan Cornejo- Karol G

Gira Del Año

- ‘Enfiestados y Amanecidos Tour’ – Grupo Firme

- ‘La Última Vuelta World Tour’ – Daddy Yankee

- ‘Papi Juancho World Tour’ – Maluma

- ‘$trip Love Tour’ – Karol G

- ‘World’s Hottest Tour’ – Bad Bunny

- Más de Latin AMAS 2023

Mejor Dúo o Grupo Pop

- Jesse & Joy

- Los Enanitos Verdes

- Maná

- Mau y Ricky

- Reik

Facebook Twitter Linkedin

El dúo de hermanos Jesse & Joy. Foto: EFE

(También: Karol G arrasa en los Latin AMAs. Rosalía y Shakira, entre las premiadas):

Mejor Artista – Pop



- Anitta

- Becky G

- Camilo

- Enrique Iglesias

- Kali Uchis

- Luis Fonsi

- Ricky Martin

- Rosalía

- Sebastián Yatra- Shakira

Mejor Álbum – Pop

- ‘@Dannocean’ – Danny Ocean

- ‘De Adentro Pa Afuera’ – Camilo

- ‘Dharma’ – Sebastián Yatra

- ‘Esquemas’ – Becky G- ‘Motomami’ – Rosalía

Mejor Canción – Pop

- ‘Bailé Con Mi Ex’ – Becky G

- ‘Junio’ – Maluma

- ‘Provenza’ – Karol G

- ‘Tacones Rojos’ – Sebastián Yatra

- ‘Te Amo y Punto’ – Chayanne

Mejor Artista – Urbano

- Anuel AA

- Bad Bunny

- Daddy Yankee

- Farruko

- J Balvin

- Jhayco

- Karol G

- Natti Natasha

- Ozuna

- Rauw Alejandro

Mejor Álbum Urbano

- ‘Jose’ – J Balvin

- ‘La 167’ – Farruko

- ‘Legendaddy’ – Daddy Yankee

- ‘Saturno’ – Rauw Alejandro- ‘Un Verano Sin Ti’ – Bad Bunny

Mejor Canción Urbano

- ‘Desesperados’ – Rauw Alejandro & Chencho Corleone

- ‘Envolver’ – Anitta

- ‘Remix’ – Daddy Yankee

- ‘Sensual Bebé’ – Jhayco- ‘Titi Me Preguntó’ – Bad Bunny

Mejor Colaboración – Pop/Urbano

- ‘Buenos Días’ – Wisin, Camilo & Los Legendarios

- ‘El Incomprendido’ – Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni

- ‘Hot’ – Daddy Yankee & Pitbull

- ‘Mamiii’ – Becky G & Karol G

- ‘Mayor Que Usted’ – Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel

- ‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny & Chencho Corleone

- ‘Medallo’ – Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez

- ‘Punto 40’ – Rauw Alejandro & Baby Rasta

- ‘Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap & Quevedo

- ‘Te Felicito’ – Shakira & Rauw Alejandro

Mejor Artista – Regional Mexicano

- Ángela Aguilar

- Carin León

- Chiquis

- Christian Nodal

- Eden Muñoz

- Gerardo Ortiz

- Ivan Cornejo

- Junior H

- Luis R Conriquez

- Pepe Aguilar

Mejor Dúo o Grupo – Regional Mexicano

- Banda Los Recoditos

- Banda MS de Sergio Lizárraga

- Calibre 50

- Eslabon Armado

- Fuerza Regida

- Grupo Firme

- Grupo Frontera

- Intocable

- Los Ángeles Azules

- Yahritza y su Esencia

Mejor Álbum – Regional Mexicano

- ‘Dañado’ – Ivan Cornejo

- ‘Del Barrio Hasta Aquí, Vol. 2’ – Fuerza Regida

- ‘Mi Vida En Un Cigarro 2’ – Junior H

- ‘Nostalgia’ – Eslabon Armado

- ‘Obsessed Deluxe’ – Yahritza y su Esencia

Mejor Canción – Regional Mexicano

- ‘Chale’ – Eden Muñoz

- ‘La Boda Del Huitlacoche’ (Live) – Carin León

- ‘No Se Va’ (En Vivo) – Grupo Frontera

- ‘Que Te Vaya Bien’ – Julión Álvarez y su Norteño Banda

- ‘Si Me Duele Que Duela’ – Intocable

Mejor Colaboración – Regional Mexicano

- ‘Billete Grande’ (En Vivo) – Fuerza Regida & Edgardo Núñez

- ‘Brindo’ – Mario Bautista & Banda El Recodo

- ‘Calidad’ – Grupo Firme & Luis Mexia

- ‘Con Un Botecito a Pecho’ – Adriel Favela & Carin León

- ‘Hay Que Hacer Dinero’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Eden Muñoz

- ‘Jugaste y Sufrí’ – Eslabon Armado & Dannylux

- ‘Que Vuelvas’ – Carin León & Grupo Frontera

- ‘Se Acabó’ (En Vivo) – Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación

- ‘Si Ya Hiciste El Mal’ – Luis R Conriquez & Jessi Uribe- ‘Ya Acabó’ – Marca MP & Becky G

Mejor Artista – Tropical

- Carlos Vives

- Marc Anthony

- Prince Royce

- Romeo Santos

- Víctor Manuelle

Mejor Álbum – Tropical

- ‘Ahora Me Da Pena EP’ – Buena Vista Social Club

- ‘Cumbiana II’ – Carlos Vives

- ‘Fórmula, Vol 3’ – Romeo Santos

- ‘Pa’lla Voy’ – Marc Anthony

- ‘The Ultimate Bachata Collection’ – Héctor Acosta Él Torito’

Mejor Canción – Tropical



- ‘Despechá’ – Rosalía

- ‘Después De La Playa’ – Bad Bunny

- ‘La Bachata’ – Manuel Turizo

- ‘Pegao’ – Camilo

- ‘Sus Huellas’ – Romeo Santos

Mejor Colaboración – Tropical

- ‘Baloncito Viejo’ – Carlos Vives & Camilo

- El Pañuelo – Romeo Santos & Rosalía

- ‘Monotonía’ – Shakira & Ozuna

- ‘Soy Yo’ – Don Omar, Wisin & Gente De Zona

- ‘Te Espero’ – Prince Royce & Maria Becerra

Más noticias en EL TIEMPO

Jesús Navarro: ‘Karol G es la primera persona con la que queremos colaborar’

El vallenato tendrá su gran debut en el Coliseo Live, este 22 de abril

Desempolvando recuerdos: las presentaciones más recordadas de Taylor Swift

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS