Las Villa, las mellizas que quieren revolucionar el género urbano

“La verdad es que desde que nacimos no conocemos otra cosa que no sea el arte en todas sus expresiones, música, teatro, baile, pintura” comenta Laura una de las mellizas del dúo Las Villa. Ellas llevan años dedicadas a la música, desde muy pequeñas comenzaron con clases de flamenco, piano, guitarra, técnica vocal y luego, se formaron durante nueve años en Misi, donde hicieron teatro musical y descubrieron que del arte podrían vivir.



Sin embargo, un día decidieron dar un giro inesperado en su sensibilidad artística. Ese cambio de chip se gestó cuando pusieron una pista musical del género urbano en YouTube y, casi como si fuera el destino, se les ocurrió componer y se sintieron cómodas con lo que habían logrado. No lo habían intentado antes pues tenían mucha prevención.

“En el mundo académico existen muchas críticas, yo escucho a mis compañeros burlarse y yo me pongo a pensar y creo que hay más valor en escoger algo que esta desvalorizado y darle valor y creo que es un poco lo que Laura y yo queremos hacer, como jugar con sonidos diferentes, melodías distintas no convencionales, para poder darle un valor agregado porque realmente hacer este género no es fácil” comenta Luisa Villa, acerca de esa visión un tanto negativa de un género que ellas quieren desarrollar con nuevas sonoridades.



Claro, antes se habían enfocado en hacer balada. Sin embargo, nunca pudieron terminar esas canciones, pues no se sentían identificadas con este estilo. “Esa primera canción surgió una tarde en la cual quisimos hacer un reguetón, porque ya habíamos hecho cositas más trap y liricas. Y salió Nadita (el título de esa experiencia) que tampoco es un reguetón del todo, más bien es una fusión interesante que salió y sonaba como nosotras”, agrega su hermana Laura.

Las Villa aseguran que su nueva propuesta no se forjó con “la fórmula tradicional de los ritmos urbanos, una diferencia que ya se convirtió en una tendencia. Su primer sencillo Nadita ya tiene más de 14 millones de visualizaciones en YouTube.



Ahora al dúo lo comparan con lo que está haciendo la cantante española Rosalía por la influencia que tienen de flamenco. Sin embargo, ellas recalcan que nunca pretendieron parecerse a las cantantes de reguetón actuales.



Por hora comentan, que el próximo año estrenarán un nuevo sencillo y, claro, prometen hacer algunas colaboraciones con otros artistas.





ALISSON BETANCOURT MALDONADO

PARA EL TIEMPO