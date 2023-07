Los fanáticos de la agrupación Spice Girls están que no se cambian por nadie, pues se supo que celebrarán sus 30 años de carrera junto a Victoria Beckham.

Ella se habíaa negado a acompañarlas en otras giras de reencuentro que tuvieron las artífices de canciones como Wannabe o Spice Up Your Life. Fue en el 2019 cuando Beckham, mejor conocida como Posh Spice, les dijo que no sería parte de un tour. Pero ahora todo parece haber cambiado.

Extraoficialmente se ha revelado que la cantante habría accedido a ser parte de nuevo del grupo en la gira Treinta años de poder femenino’, declaró una fuente cercana al periódico británico The Sun.



Victoria y su esposo David Beckham. Ahroa es empresaria y diseñadora. Foto: Instagram: @davidbeckham

Esta sería también la oportunidad para que Victoria celebrara sus 50 años de vida junto a sus compañeras de aventuras musicales que la convirtieron en una celebridad en todo el mundo. Emma Bunton, Geri Horner, Melanie C y Mel B, trabajan en este momento en los detalles de un tour que estaría planificado para el 2024.



De hecho, se dice que hay conversaciones para que puedan ser parte del Festival Glastonbury, uno de los más grandes y tradicionales del Reino Unido para esas fechas.

