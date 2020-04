¿Y a usted lo saludó Carlos Vives?

"Carlos Vives quiere hablar contigo: www.notevayasdetucasa.com", con un mensaje así comenzó la campaña más reciente del cantante samario. Otros tan solo vieron en el Instagram del cantante el mensaje: "¿Tú me llamas?", desde la mañana del miércoles 22 de abril, y encontraron la entrada a esta página. Al entrar, solo hay que escribir el nombre de pila y comienza la magia...

Carlos Vives empieza a hablarle por su nombre, de hecho hasta insiste en hacer una video llamada. La experiencia conduce no solo a reforzar el mensaje de quedarse en casa, sino que invita al público a escuchar la canción No te vayas, que lleva tres semanas en el número 1 en Colombia y cuyo video ya supera los 10 millones de visualizaciones.

En la mañana de este jueves 23 de abril, se habían contado más de 130 mil experiencias de personas que entraron a ver de qué se trataba y se encontraron con el saludo personalizado del artista colombiano.

De la trasescena se sabe que Vives grabó en video saludos a más de mil nombres, al comenzar la cuarentena. Fue una campaña que quiso recordar el éxito de una anterior, realizada con la canción Robarte un beso. La edición se contrató con una empresa estadounidense que no quiere revelar el secreto con el que logró la calidez de esta llamada.

La duración promedio de la visita a la página fue de 3:20 minutos. Y el resultado los sorpendió a todos. A las 8 de la mañana de este jueves estaban conectadas simultáneamente unas 2.000 personas para recibir su saludo personalizado.

La reacción del público

"Anoche hablaste con mi hija de 5 años jajaja. Lucía Isabel no durmió y amaneció. Mami, mami, coloca canción que Carlos me dijo que escuchara", le escribió @marleqv al artista como respuesta en Instagram.



Otra respuesta fue: "Me encantó. Hasta me emocioné cuando entró la videollamada", firmó @alexbravo. Otra persona le decía al artista que detalles como esa llamada lo hacen único.

Sin embargo, la experiencia finalizó a mediodía del jueves, algunos pudieron guardar su saludo. Pero los que ingresan actualmente a la página encontrarán el mensaje de agradecimiento del artista con la siguiente leyenda:



"Gracias por quedarte en casa conmigo. Me encantó haberme conectado con muchos de ustedes. #notevayasdetucasa. Los quiero. Esperen mi nuevo álbum Cumbiana este mayo 2020".

REDACCIÓN DE CULTURA