Las peleas que ha tenido J Balvin con el Grammy Latino

En el 2019, el reguetonero paisa J Balvin fue uno de los abanderados de la campaña en redes ‘Sin reggaeton no hay Latin Grammy’, contra la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

“No estoy de acuerdo con la parte de utilizarnos para el rating y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras propias categorías”, escribió en su Instagram en ese momento.



La Academia se refirió al hecho diciendo que sus “miembros, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación” y que “nunca ha influido en sus decisiones, siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados”.



Ganador del premio en cinco ocasiones desde el 2015, cuando su carrera se disparó, y en esta ocasión nominado a canción del año (Agua, a dúo con Tainy), mejor interpretación de reguetón (Tu veneno), y mejor canción urbana (Agua), Balvin se quejó de nuevo en sus redes.



El miércoles pasado, cuando se dieron a conocer las nominaciones, escribió: “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”.



Sin embargo, y a diferencia del 2019, cuando figuras del reguetón como Daddy Yankee o Maluma siguieron adelante con la protesta, esta vez J Balvin recibió fuertes críticas de algunos de sus colegas y el silencio de otros.



Como ya es conocido, tuvo cruces con Residente (el puertorriqueño René Pérez, exintegrante de Calle 13): “Si los Gram-my no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”, escribió el boricua.

Lo cierto es que el reguetón como género tiene varias categorías en el Grammy Latino: fusión urbana, interpretación, álbum del año, canción de rap / hiphop y canción urbana, abarcando varias de sus propuestas, lo que no ocurre con otras músicas.



J Balvin zanjó la discusión con un escueto “respeto tus comentarios”, pero lo cierto es que figuras importantes del género le hicieron duras críticas a su forma de hablar del premio.



Como Yotuel, el cantante de la agrupación cubana Orishas, nominado por su canción Patria y vida, que apoya las protestas en la isla: “El día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano”.

Este fue uno de los comentarios más fuertes que tuvo el paisa, además de los de Residente, con quien, según conocedores del género, había una pelea a punto de explotar que se dio con las nominaciones al Grammy Latino, donde el paisa ha sido uno de los consentidos en las más recientes veladas del premio.