Las páginas inéditas de J.D. Salinger son miles y serán publicadas por su hijo

El escritor estadounidense J.D. Salinger, autor de El guardián entre el centeno, murió en 2010 con miles de páginas inéditas que serán publicadas cuando su hijo y albacea, Matt Salinger, acabe su trabajo de transcripción, según anunció el miércoles 25 de octubre, en Madrid.

Fue en 1963 cuando J.D Salinger, nacido en Nueva York en 1919, publicó el último de sus libros, Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction (Levantad, carpinteros, la viga del tejado / Seymour: una introducción), y desde entonces, hace ahora 60 años, solo volvió a publicar un relato en la revista estadounidense The New Yorker.



El llamado “apagón Salinger” fue un silencio que se convirtió en una de las leyendas literarias más intrigantes, la del escritor que decidió renunciar a la publicación, a la fama, a las entrevistas y a las apariciones públicas, y recluirse el resto de su vida.

Pero nunca dejó de escribir y, al morir, dijo a su hijo: "Publícalo todo, incluso las verrugas, entendiendo por eso lo que era feo. Aunque hay más belleza que verrugas" en esas páginas, explicó Matt Salinger (1960) en un encuentro con periodistas en Madrid.



Matt Salinger, que se ocupa junto con la viuda de su padre de la gestión de su legado literario, visita España por primera vez para realizar una serie de encuentros con lectores, que se centrarán especialmente en celebrar los setenta años de la aparición de Nueve cuentos (1953), el primer volumen de relatos publicado por J.D. Salinger.

Los trabajos de transcripción en los que lleva años se prolongarán durante un año y medio o dos más si sigue con el mismo método empleado hasta ahora, dijo, aunque está buscando herramientas nuevas para mayor rapidez, pero es complicado.



"Espero que esté listo antes de que yo muera", bromeó, para criticar la biografía y el documental que se hicieron sobre su padre "con el objetivo de hacer dinero". Sus autores, agregó, no hablaron con las dos únicas personas que conocen la obra inédita del autor, que son él mismo y su viuda.



"Y con quien hablaran les dio una información incorrecta y se dedicaron a publicarla. Una vergüenza", recalcó.

J.D. Salinger, autor de El guardián entre el centeno. Foto: Archivo EL TIEMPO

El Salinger que encontrará el lector en sus inéditos es el mismo que el del resto de su obra, ya que "siempre seguía en la línea de búsqueda de valores del arte, la belleza, la amabilidad, con un sentido del humor particular", indicó su hijo.



Aunque advirtió que "va a haber sorpresas. Pero que nadie espere un 'best seller' para tumbarse en la playa".

También recordó cómo influyó en su escritura su participación en la Segunda Guerra Mundial y en la liberación de campos de concentración nazi y cómo le hizo valorar aún más lo que ya antes ponía en valor, la belleza y el amor y lo efímero de la naturaleza. Y le confirmó también las atrocidades de las que es capaz el ser humano, una experiencia que le llevó a la conclusión como autor de que no iba a ser un escritor de literatura fácil.



Sobre la polémica que provocó que el asesino de John Lennon llevara un ejemplar de la más famosa novela de su padre en el momento del crimen, indicó que no podía sentirse culpable por lo que haga un "demente". Con motivo de este aniversario, Alianza Editorial reedita en español el estuche con la obra completa, que estaba descatalogado.

Efe

Madrid