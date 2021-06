Las mujeres en la salsa siempre serán ‘Arte y parte’

En la canción Arte y parte, que lanzó hace poco la cantante salsera Adriana Chamorro y que le da apoyo al género femenino, aparece un largo listado de mujeres que han hecho grande la salsa a través de sus voces, como instrumentistas o bailarinas.

La canción fue el quinto lanzamiento del disco de Chamorro, del que ya se conocen Quédate conmigo, Volverás, El cigarrillo, Déjala y Cosas del amor.



Son más de 40 mujeres reunidas en una sola canción. “Somos muchas en la música, entre cantantes, instrumentistas, ingenieras de sonido y bailarinas, y hacer este ‘junte’ fue muy especial”.



El ‘junte’, en plena pandemia, se logró en varios espacios: los estudios JA Productions y Dial, en Miami; el Anacaona, de La Habana; Dohi Studios y Alfandoke, de Cali, y Swagg Music, en Parma (Italia). Porque estas músicas salseras andan por distintos lugares, y para Chamorro era importante que hicieran parte de esta canción. Habitantes de varios países tienen en su alma el género, gracias a haber formado parte de grupos salseros.



“Siempre hemos tenido mucho que mostrar en la salsa desde distintos ámbitos. En el camino me he encontrado con las que deben dejar a sus niños durmiendo debajo de la tarima porque son madres solteras, y con otras que han visto que sus parejas, en otros ambientes laborales, no entienden lo que hacen y se van”.



Chamorro encontró la música en Cali. Primero cantó de todo un poco con su hermana Mayerli, hasta que llegó al grupo Canela, que se estaba formando en ese momento. “Luego conocí a José (Aguirre, su esposo) y a Willy García, que me dirigieron en talleres de voces”, cuenta.



Ha cantado con grupos como Niche y la Cali Big Band; además, ha realizado proyectos en solitario. Su nombre, como el de tantas salseras, da cuenta de que, como dice el escritor Umberto Valverde, autor del libro Abran paso (sobre las orquestas de salsa de Cali, que hizo con Rafael Quintero), “este género ha tenido a sus principales representantes femeninas en Colombia y Cuba”. Y particularmente en el país, hay dos ciudades que han impuesto el paso y el ritmo con los grupos salseros de mujeres: Bogotá y Cali.



Sin embargo, y como sucede en la mayoría de los géneros musicales, hay un rezago importante en las representantes del género frente a los hombres, con mucho más reconocimiento.



Pero esta historia no tendría un inicio sin la cantante de salsa que más ha brillado: Celia Cruz. La cubana dejó, sin duda, un legado invaluable.



Dice Valverde que “la isla ha sido muy respetuosa con las cantantes, por eso yo no hablo de discriminación específicamente allí, porque hay nombres como los de Rita Montaner, María Teresa Álvarez, Paulina Álvarez y una puertorriqueña, Myrta Silva, que le dio el espacio a Celia en La Sonora Matancera después de regresar a su país”. También en la isla se gestó, en los años 30 y 40, la primera orquesta de salsa femenina: Anacaona.



Por su parte, Robert Téllez, otro experto en salsa, autor de varios libros y realizador del programa Conversando la salsa, de Radio Nacional, afirma que, sin embargo, “el verdadero brillo de Celia llegó con Tito Puente, el ‘rey del timbal’, en cuyo grupo fue cantante. Y cuando ella se fue apoyó a La Lupe”.



En este universo, en el que “Celia fue la reina en dos siglos, el XX y el XXI, no hay que olvidar que, en su momento, cuando Matilde Díaz fue a Cuba, Celia le propuso que se quedara a cantar, pero ella ya estaba con el maestro Lucho Bermúdez”, sostiene Valverde. Y agrega que en este grupo también hay que mencionar a Celina González.



En la lucha por hacerse un nombre, “en los años 70 y 80, una de las pioneras en los grupos en el país fue Bertha Quintero”, dicen Téllez y Valverde. Antropóloga, bailadora, instrumentista y gestora cultural, fundó Cañabrava, que llegó a presentarse en más de 10 países. Y Salsa al Parque ha estado a su cargo en varias ocasiones.



Valverde recuerda que “en Cali una de las pioneras fue María del Carmen Alvarado, que creó un grupo con la pianista bogotana Constanza Ramírez”.



Hay más: “Francia Elena, con D’Caché, ha acompañado a Gilberto Santa Rosa en giras en Europa y América Latina”. Téllez destaca que Santa Rosa, hace algunos años, apoyó a otra muy buen salsera, la también puertorriqueña Choco Orta.



Para Valverde, Diana Serna, de la desaparecida Son de Azúcar, “es una de las voces más técnicas de la salsa”.



Téllez agrega que admira a Alexandra Albán, timbalera pastusa que ha sido alabada por músicos como Bobby Cruz, quien le puso Manitos de Piedra, y que ha grabado también con Néstor Torres.



Otra salsera de su lista es Eliana Zumaqué, trombonista monteriana “que se formó en la Sinfónica Juvenil y ha hecho parte de la orquesta de César Mora. Ella ha tenido una visión más allá de la ejecución y sabe de gestión y políticas culturales”.



Y no hay que olvidar a La India y Aymée Nuviola, puertorriqueña y cubana, respectivamente.



Betty Kar, Carmen González, Irmay, Carmen Muradais, Alejandra Triviño, Mafer Molina, Luz Estella Urrego, Benicia Cárdenas, Gisselle Gisselle, Linda Caldas, Paula Zuleta, Mayerling Chamorro, Gisselle Robayo, Claudia La Gitana, Las Guaracheras, Evelin Díaz, Lenith, la conguera la bongosera Ana Yanci Hoyos, la pianista Sandra Rosero, las trompetistas Marisol Ramos y Eliana Lince, las trombonistas Isa La Roca, Marlín Benítez y María Balbina, y niñas cantantes, como Gabriela Vásquez, Luisa Cerón, Madeleine Robayo, Madeleine Zapata, Sofía Castaño y María José Cerón, guardianas del género, estuvieron en la canción de Chamorro.



Ellas han abierto caminos y los siguen abriendo en una salsa que “está muy viva”, como dice y canta Adriana Chamorro.