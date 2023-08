En el ya rutinario ejercicio de preguntarle cualquier cosa a la Inteligencia Artificial ChatGPT, ahora se sacó el listado de las mejores y peores canciones de la historia del pop. Los seleccionados fueron publicados en 20BITS, del medio español 20minutos.es.

Tomando, posiblemente, la complejidad musical y la profundidad lírica como ejes de análisis, la inteligencia artificial logró una selección predecible y muy poderosa. Era de esperarse que estos hits estuvieron en su lista.

El himno de Queen 'Bohemian Rhapsody', logró ser parte de las afortunanas, claro, gracias a su impresionante mezcla de rock, ópera y un dramatismo en sus letras que ya antes la convirtieron e una de las piezas musicales más importante del grupo británico liderado por Freddie Mercury.



En una capa de folk y un tono más meláncólico, también fue considerada como una de las mejores de la historia, Like a Rolling Stone', interpretado por Bob Dylan; al igual que la canción que marcó un halo de esperanza de la mano de John Lennon: ‘Imagine’.

John Lennon se fue a vivir a Nueva York en 1971. Aquí con Yoko Ono, su esposa. Foto: Efe

No podía faltar una del rey del pop Michael Jackson, así que ChatGPT seleccionó Billie Jean, que hizo parte de su famoso disco Thriller. Mientras que los roqueros de Led Zeppelin hicieron presencia con el místico clásico 'Stairway to Heaven'.

Pero si apareció el rey del pop, no podía quedar por fuera la reina. Madonna también dejó su huella en este ejercicio de grandes e importantes hits con 'Like a Virgin', el éxito que le abrió las puertas a un estrellato inimaginable para la cantante.



La explosión del grunge con su melancolía y fiereza se expresó muy bien en la canción 'Smells Like Teen Spirit', de Nirvana, un himno que marcó a toda una generación en los 90. También tiene su espacio la profunda balada 'Hey Jude' o 'What's Going On' – de Marvin Gaye- con un sentido mensaje.

Mientras que el clásico ‘Boogie Woogie Bugle Boy' de The Andrews Sisters y que sonó en la época de la Segunda Guerra Mundial, dejó ver su protagonismo y relevancia sonora en la lista.

Las peores canciones

ChatGPT también seleccionó las canciones que, en su análisis, no tiene lo suficiente para hacer historia o generar un impacto. Más allá de los gustos o el éxito en listas, están son las candidatas que quedaron en el listado.



'Friday', de Rebecca Black;'My Humps', de The Black Eyed Peas, que conectan por su simpleza y supeficialidad. Al igual que la canción 'Achy Breaky Heart', del cantante de country (y padre de Miley Cyrus) Billy Ray Cyrus.

Tampoco se salvó Justin Bieber con su hit Baby, ni Vanilla Ice, que fue protagonista en las listas de éxitos con 'Ice Ice Baby', pero que pronto cayó al haber sampleado sin permiso un fragmento de la canción Under Pressure, que Queen cantó con David, para su hit rapero: Ice Ice Baby.

Asereje, The Ketchup Song, tiene una de las melodías más extrañas y pegajosas de la historia del pop, pero para la inteligencia artificial es protagonista de lo peor de la música. Al igual que 'Barbie Girl', del grupo Aqua, que no se salvó de ser parte de la selección a pesar de que la película Barbie le dio un nuevo aire y la revivió en la radio y las redes.

'#Selfie', de The Chainsmokers; 'Mmm Bop', de los hermanos Hanson y la bailable 'Who Let the Dogs Out', de Baha Men, cierran este apartado.