Las mejores entrevistas del 2023 en la revista BOCAS

La pianista Teresita Gómez; el director de Fedegan, José Félix Lafourie; la fallecida poeta Maruja Vieira; la premiada chef Leonor Espinosa; el músico y compositor Rubén Blades; el escritor Mario Mendoza; el editor literario Benjamin Villegas; el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el ciclista Santiago Botero, y el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño. Ellos fueron los protagonistas de los artículos de mayor éxito e impacto de la revista BOCAS este año.



A continuación, los fragmentos inciales de los artículos y sus enlaces para disfrutarlos completos.

Teresita Gómez: 'Ser negro no es fácil. El racismo de hoy es más virulento'

Facebook Twitter Linkedin

La edición #124 con la pianista colombiana en la portada. Foto: Revista BOCAS

"Fue abandonada al nacer en un hospital de Medellín y adoptada por los porteros del Palacio de Bellas Artes de esa ciudad. Luego de ofrecer su primer recital, a los 7 años, y de graduarse con honores a los 23 como pianista clásica, inició una brillante carrera que la llevó a importantes escenarios de Colombia y el mundo.



Tras perder a un hijo que cayó en la droga, soportar tres años sin poder tocar por una cirugía en las manos, ser detenida por supuestos vínculos con el M-19 y levantarse como madre soltera con tres hijos, Teresita Gómez (1943) superó los golpes de la vida a punta de Bach y de meditación. Cerca de cumplir 80 años, dice que su mayor orgullo es ser maestra y que contará toda su vida en un libro de memorias que saldrá el año entrante. Es, de lejos, la pianista más aclamada y más querida en Colombia".





Lea la entrevista completa de Teresita Gómez que se publicó en la edición 124, firmada por Juan Martín Fierro.

José Félix Lafourie: 'En Colombia no hay latifundios'

Facebook Twitter Linkedin

José Felix Lafaurie integra la mesa de negociaciones con el ELN Foto: Pablo Salgado

"...Es un apartamento en el norte de Bogotá, con una entrada llena de escoltas y camionetas, pisos de madera, una biblioteca repleta de libros con varios adornos africanos en madera, una sala con piano, portarretratos de la pareja y sus hijos puestos en varias mesas, techos altos y una gran escalera por la que baja José Félix Lafaurie, vestido con pantalón café, camisa blanca y una corbata con vacas que comen pasto entre palmeras y arbustos, la misma que usó en su primera reunión en la Casa de Nariño con la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, para hablar de una posible venta de tres millones de hectáreas de tierra a la Nación, una iniciativa tan inesperada como la invitación que el presidente Gustavo Petro le hizo para ser miembro del Equipo Negociador del Gobierno de Colombia con el ELN. Además, ha sido invitado a una de las reuniones entre el presidente y el expresidente Álvaro Uribe, algo que califica como una “reunión totalmente normal, entre un jefe de Estado y un expresidente jefe de un partido de oposición. Colombia tiene que acostumbrarse a que la política no puede ser una política de fracturas, como lo hubo, enemigos y amigos de la paz..."



Lea la entrevista completa de José Félix Lafaurie, escrita por Simón Posada.

Rubén Blades: 'Lo de las ideologías es una gran estupidez'

Facebook Twitter Linkedin

Blades es la portada de la más reciente edición de la Revista BOCAS Foto: Cortesía Rubén Blades

"En abril de 1984, unos meses después de que Raúl Alfonsín asumiera la presidencia de Argentina poniendo fin a siete años de dictadura militar, el cantautor y abogado panameño Rubén Blades lanzó Buscando América, el álbum que tras el éxito de Siembra, Metiendo mano y Maestra vida, algunos de sus discos anteriores, lo coronó definitivamente como el gran cronista de la salsa".



Lea la entrevista completa de Rubén Blades, escrita pot Juan Martin Fierro.

Maruja Vieira

Facebook Twitter Linkedin

La poeta Maruja Vieira fue la portada de la edición #126 de la Revista BOCAS Foto: Revista BOCAS

La ventana de la sala de Maruja Vieira da a una cancha de tenis. Por eso, todos los días sube a la terraza de su edificio –al que, en medio de la pandemia, la trasteó su hija, la también poeta Ana Mercedes Vivas–, con el único fin de mirar detenidamente a los cerros y recibir el frío viento chapineruno en sus mejillas rosadas. Un reciente diagnóstico de covid no le hizo ni cosquillas.



El pasado 25 de diciembre del 2022 cumplió cien años. Conserva una mirada juguetona, divertida y coqueta. Su memoria es prodigiosa. De su boca sale un chorro de voz claro, de perfecta dicción, con palabras elegantes que no concuerdan con un cuerpo que, como ella misma presentía desde los 85, la ha ido abandonando. Bebe con fruición una copa de vino tinto. “¡Ay, qué rico!”.



Lea la entrevista completa con la poeta Maruja Vieira, autoría de Diego León Giraldo.

Leonor Espinosa: 'Yo soy yo. Y sigo haciendo lo que se me da la gana'

Facebook Twitter Linkedin

Entre junio del 2022 y junio del 2023, Leonor Espinosa portó la corona a la mejor cocinera del mundo, según el listado The World's 50 Best. Foto: Pablo Salgado

"Leonor Espinosa es uno de los grandes personajes colombianos de nuestros tiempos. No solo ostentó el título a la mejor chef del mundo (2022-2023), sino que contribuyó decididamente a poner a Colombia en el mapa de la gastronomía mundial.



De familia sucreña, Leo –como se le conoce– nació en Cartago (Valle). A los 5 años se fue a vivir a Cartagena. A los 12 años, por pila, ganó una beca para estudiar en Bellas Artes. Sus compañeros de pinceles le enseñaron la fiesta popular de la ciudad y fue así como se entregó a la champeta. Vivió a profundidad la rumba ilimitada de los años ochenta de su ciudad. Decidió probar suerte en Bogotá y fue modelo de artistas. Entonces trabajó en agencias de publicidad en el campo de los números. Pero se cansó".



Lea completa la entrevista de Leonor Espinosa, escrita por Mauricio Silva.

Mario Mendoza: 'Si Petro no corrige, va a llevar a Colombia al desastre'

Facebook Twitter Linkedin

El escritor bogotano Mario Mendoza protagoniza la portada de la edición #129 de la Revista BOCAS. Foto: Revista BOCAS

Conocí a Mario en la universidad y de inmediato nos hicimos amigos. Él, Santiago Gamboa y yo teníamos la misma pasión por la literatura y los mismos sueños de algún día escribir nuestros propios libros y, con suerte, publicarlos. De milagro los tres lo hemos logrado, y lo mejor es que después de todo este tiempo, y de los altibajos propios de la vida, nuestra amistad sigue intacta. Las charlas en restaurantes, ferias, andenes, casas o donde sean, alternan entre opiniones literarias y políticas y risotadas que nos sacan lágrimas y que siempre merecen la mirada molesta de quienes nos rodean. En fin, a los amigos se les quiere. Y a algunos se les admira. Y yo quiero y admiro mucho a este par de hermanos del alma.



Lea completa la entrevista con Mario Mendoza, escrita por Juan Carlos Botero.

Benjamín Villegas: medio siglo de grandes libros

Facebook Twitter Linkedin

El gran editor Benjamín Villegas es portada de la edición #131 Foto: Revista BOCAS

Benjamín Villegas cumple este año 50 años de labores como editor de libros ilustrados de gran formato, aunque señala que su carrera en realidad comenzó 10 años antes, cuando fundó un periódico escolar en cuarto de bachillerato en el Gimnasio Moderno, llamado El Alepruz, que era como lo llamaba cariñosamente su abuelo materno. Publicó dos números y recuerda que ese hecho, junto con la pasión y el hábito por la lectura que le despertó su madre, lo marcó para toda la vida.



Fue el primer proyecto que lo llevó a las imprentas, aunque las había conocido desde niño porque su papá había sido también impresor y su abuelo materno tuvo sus propios periódicos –Fantoches, Sal y Pimienta y Patria– y su propia imprenta. “Yo gatié en las imprentas”, señala.



Lea la entrevista completa con Benjamín Villegas, escrita por Eduardo Arias.

Carlos Fernando Galán: 'Hace un año estaba quemado y hoy soy alcalde'

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán fue portada de la edición #134 de la Revista BOCAS. Foto: Ricardo Pinzón

El nuevo alcalde de Bogotá es un acumulador de datos. Un historiador frustrado que va por la calle botando fechas y nombres, que se sabe la vida de Higinio Cualla, el primer alcalde de Bogotá en 1884, y que se dedica a la cata de pollo asado, llevando un listado de los mejores asaderos de la ciudad. Le gusta correr en el Parque Simón Bolívar y subir a los cerros de Monserrate. Compra el pan y recoge a los niños en el colegio. Sufre si le sale un grano y se aplica Minoxidil para evitar la calvicie.



Carlos Fernando Galán nació en Bogotá en la Clínica del Country el 4 de junio de 1977. A los 12 años se fue a vivir a París con su madre, Gloria Pachón, y sus hermanos, Juan Manuel y Claudio, luego del asesinato de su padre, Luis Carlos Galán. Allá vivió su adolescencia, estudió, viajó, se enteró de la existencia de su hermano mayor, Luis Alfonso, y tuvo un perro llamado Francés, que se enloqueció y atacó a toda la familia. Francés los mordió a todos, menos a él.



Es competitivo, buen cocinero, pero solo con recetas; hincha de Santa Fe y fanático de Metallica. Escucha a la gente, oye consejos, es calmado y le cuesta mostrar sus emociones. Sonríe mucho y llora muy poco.



Encuentre la entrevista completa de Carlos Fernando Galán, escrita por Marta Beltrán, directora del Sistema Informativo de Citytv.

Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz: 'Con Petro nunca fuimos muy amigos'

Facebook Twitter Linkedin

Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz. Foto: Ricardo Pinzón

El encuentro para esta entrevista se había acordado unas horas antes de que el presidente Gustavo Petro anunciara el nombramiento de Otty Patiño como alto comisionado para la Paz. A pesar de que su agenda se llenó de compromisos –mucho más de lo habitual–, Patiño nos recibió puntual en su residencia. Una casa en un barrio tranquilo del norte de Bogotá. No se ven escoltas en la calle ni excesos de seguridad. Lo que sí se oye es la voz de una de sus nietas que juega en el piso de arriba. En las paredes de la sala, varios cuadros pintados por su hija María Victoria. Es mediodía y el olor delata que el almuerzo está en camino. Es una casa tranquila, que ya está decorada para la Navidad. Otty Patiño también se ve tranquilo. Habla de forma serena, casi en voz baja. Durante las dos horas de conversación, un bolígrafo negro pasa de una de sus manos a la otra. Muy pronto deja ver el que, según quienes lo conocen, es uno de sus rasgos más característicos: su humor negro.



José Otty Patiño Hormaza nació en Buga, Valle del Cauca, hace 78 años. En una familia de clase media, de raíces católicas. Atravesó su adolescencia llenando hojas con las caricaturas que le gustaba dibujar. Era solo un pasatiempo, pero alcanzó a hacer miles de rostros: el que se sentara frente a él podía quedar registrado en uno de sus cuadernos. Quizá por ese talento en el trazo pensó en estudiar arquitectura. Alcanzó a hacer seis semestres en la Universidad del Valle, pero abandonó esos estudios para irse al monte. Vivió dieciséis años como guerrillero –siempre como una de las figuras claves del M-19– hasta que dejó las armas en 1991. A partir de ese momento se ha dedicado a profundizar en el conocimiento del país desde otra óptica, “sin lentes ideológicos”, y a aportar y empujar procesos de paz con diferentes organizaciones. “Cuando me reuní con los compañeros a fundar el M-19 estaba con un afán del cambio –dice Patiño–. Ahora tengo otro afán: el de la paz”.



Lea la entrevista completa con Otty Patiño, hecha por la periodista María Paulina Ortiz.

Santiago Botero: 'Para mí Armstrong es el ganador de los siete Tour de Francia'

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Botero fue campeón mundial de contrarreloj y ganador de tres etapas del Tour de Francia. Foto: Matheo Agudelo

Si las grandes carreras tuvieran una camiseta para distinguir al líder de los solitarios, Santiago Botero la hubiera cargado durante todas sus etapas. Comenzó en la bicicleta siendo un adolescente que rumiaba las cantaletas de su mamá. Su primer “sueldo” como pedalista fue la plata en efectivo que le dieron en su casa para que no corriera los riesgos de la excursión de último año de bachillerato en San Andrés. Ahí empezó la rutina sobre la bici, masticar pensamientos y pedalear.



Su primer “director” fue William Molina, un tornero de bicicletas Arbar, que le enseñó lo básico sobre la máquina. Una dupla insólita en las carreteras de Antioquia, un rubio con pinta de pasista danés y un mecánico paisa con gafas industriales y casco aerodinámico.



Botero no tomó clases en las escuelas de ciclismo, no tenía historial deportivo, no subió los grandes puertos con la grupeta de amigos. Siempre corrió solo, con su fuerza, como si el grupo fuera un simple murmullo. Incluso lejano a los capos y a los gregarios. Por eso la ‘crono’, el esfuerzo individual contra el tiempo fue su especialidad.



Lea la entrevista completa con Santiago Botero, autoría de Pascual Gaviria

REDACCIÓN CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET

Más noticias