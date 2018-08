10 canciones para recordar a Michael Jackson, quien cumpliría 60 años

El rey del pop, Michael Jackson, cumpliría este miércoles 60 años, una fecha especial en la que se conmemora el legado de un artista inimitable que cambió con sus letras, sus bailes y su carismática voz la historia de la música del siglo XX, en la que brillan temas como "Thriller", "Billie Jean" o "Bad".



Jackson comenzó su carrera musical con tan solo seis años, como miembro de los Jackson 5, grupo musical conformado por él y sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, hasta que despegó en solitario en 1972 con "Got to Be There", aunque fue con "Off the Wall" con el que empezó a adquirir reconocimiento.

A partir de este álbum, los éxitos del que es considerado "el mayor artista de todos los tiempos" se multiplicaron, con un historial que cuenta con 15 premios Grammy, junto con los premios especiales de la Grammy Legend y Grammy Lifetime, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo.

10 temas destacados en orden cronológico

1.- "I Want you Back" (1969)



Durante su etapa con The Jackson 5 con el sello Motown, esta canción, perteneciente al álbum "Goin' Back to Indiana" dio el pistoletazo de salida a una banda que alcanzaría la fama mundial y en la que pronto destacaron Michael Jackson y su hermano Jermaine.

The Jackson 5 - I Want You Back The Jackson 5 - I Want You Back

2.- "Off the Wall" (1980)



Uno de los primeros triunfos musicales de Jackson en solitario fue este single, que da nombre a un álbum con el que ganó su primer Grammy y que tiene influencias del funk, el disco-pop y el soul y de artistas como Stevie Wonder. Otras canciones del disco, como "Don't Stop 'Till You Get Enough" o "Rock With You", de estilo similar, también fueron muy bien recibidas.

Off the wall Off the wall

3.- "Thriller" (1982).



Michael Jackson revolucionó la industria musical con este sencillo, que da título además al que es considerado el álbum más vendido de la historia de la música, con más de 65.000 millones de copias. El videoclip, en el que lidera a un grupo de zombies a ritmo de funk, fue el primero emitido por MTV en el que aparecía un artista negro. Todo un hito.

Thriller Thriller

4.- "Billie Jean" (1983)



Uno de sus mayores éxitos, escrito basándose en las experiencias vividas con las fans de los "Jackson 5". El tema mezcla sintetizadores y ritmos del post-dance con funk y pop y popularizó el icónico paso de baile conocido como "moonwalk", que realizó por primera vez en el especial de televisión "Motown 25: Yesterday, Today, Forever".

Billie Jean Billie Jean

5.- "Beat it" (1983)



Michael Jackson y el productor Quincy Jones querían incluir en el álbum "Thriller" una canción de rock y el resultado fue "Beat it", un tema en el que colaboró el guitarrista Eddie Van Halen con un espectacular solo de guitarra, que acompaña a una letra que habla de lo absurdo de la violencia.

Beat It Beat It

6. "Bad" (1987)



Lo que iba a ser en un principio un dueto entre Jackson y Prince acabó por convertirse, a falta del segundo, en una de las canciones más populares del artista, cuyo videoclip, inspirado en la película "West Side Story" fue dirigido por Martin Scorsese.

Bad Bad

7.- "Smooth criminal" (1988).



Una de las canciones insignia de la trayectoria musical de Michael Jackson es este tema perteneciente al álbum "Bad" en la que el artista fusiona pop y R&B y que sirvió como banda sonora de la película "Moonwalker".



El videoclip, en el que Jackson desafía a la gravedad caracterizado de gánster, ha pasado a la posteridad.

Smooth Criminal Smooth Criminal

8.- "Heal the World" (1992)



Rhythm and blues, soul y góspel se unen en este sencillo de su álbum "Dangerous" (1991), ligado también a la Heal the World Foundation, un organización caritativa creada para mejorar las vidas de los niños en todo el mundo. La canción habla sobre la unión del ser humano para crear un "mundo mejor" en el que no haya pobrezas ni guerras.

Heal The World Heal The World

9.- "They Don't Really Care About Us" (1996)



Jackson decidió subirse a la favela de Santa Marta en Río de Janeiro y recorrer las calles del Pelourinho en Salvador de Bahía junto al grupo Olodum para denunciar las injusticias y la miseria social que sufría Brasil. Este sentido, considerado un himno antirracista y antibélico, fusiona el estilo pop con la percusión de varios tambores.

They Don’t Care About Us They Don’t Care About Us

10.- "You Rock My World" (2001)



Con una apariencia considerablemente distinta debido a las operaciones faciales, Michael Jackson lanzó este sencillo perteneciente a "Invincible" (2001), su último álbum de estudio con vida. El videoclip de la canción, de género pop, si inspira de nuevo en la temática gánster y en él aparece el actor estadounidense Marlon Brando.

You Rock My World You Rock My World

EFE