Las luchas de Mike Bahía para aparecer en Google y aspirar a un Grammy

Además de su música y su relación de pareja con Greeicy Rendón, algunos recuerdan a Mike Bahía también por su cara de desolación el día que lo sacaron, tempranamente dice él, del reality La voz (2013). Otros, por sus airados comentarios contra quienes criticaron el fallido concierto en helicóptero que se pensaba dar en Medellín, cuando la pandemia comenzaba.

Pero Michael Egred Mejía –su nombre real– traza los pasos de su carrera musical, incluido su nombre artístico, con la metodología del mercadeo que estudió en la carrera universitaria que no terminó. Cuando entró a La voz, más que con ganar, soñaba con que al buscar el nombre de Mike Bahía en Google apareciera su historia.



Ahora aparecen sus canciones, sus giras y su reciente nominación al Grammy Latino, como mejor nuevo artista, una categoría en la que también figuran por Colombia Pitizión y Soy Emilia.

(Puede leer: El amor de Greeicy y Mike Bahía, más fuerte que nunca)

“Fue un camino largo –relata–. Fui el primer corista hombre de mi colegio. Después estuve en varios grupos. En la universidad tuve una banda que duró seis años. La banda acabó, y decidí no terminar mi carrera a pesar de que faltaba poco. Pero me fui a Bogotá a buscar opciones en la música. Me dije: ‘Si hago las dos cosas, voy a ser tibio en el trabajo y tibio en la música, prefiero dedicarme a la música’. Me presenté en el reality, me eliminaron, pero salí a lanzar mi sencillo: Buscándote”.

(En este artículo puede recordar el mal rato que pasó en Perú esta pareja de canantes: Greeicy Rendon y Mike Bahía fueron asaltados en su buena fe).

¿Cómo nació el nombre de Mike Bahía?

​

Estudié administración. Hice énfasis en mercadeo. Hice prácticas en una empresa de manejo de artistas, en la parte de posicionamiento de nuevos artistas. En la identidad, los nombres. Bautizamos a varios, a Ferna Gotia y a Skinny Hap-py, de Trapical Minds. Generaba cuestionarios para ellos y lo hice conmigo para contarlo desde mi experiencia. Les decía: “Si yo fuera artista, yo sería Mike Bahía”. Lo dije tanto que me lo creí. Así que decidí hacer mi música.

¿Qué más aprendió de esa etapa de manejo de artistas?

​

Que había oportunidad y que había que tener ganas. Que tener plata no era todo. En la agencia había artistas de mucho presupuesto y otros no tenían tanto, y veíamos que el éxito no dependía de los recursos. Fue cuando dije: ‘Ok, puedo hacerlo, tengo ganas, no tengo presupuesto, pero el primer empujón me lo consigo donde sea”.

Vi que el éxito no dependía de los recursos. Fue cuando dije: 0k, puedo hacerlo, tengo ganas. No tengo presupuesto, pero el primer empujón me lo consigo donde sea. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué hacía que algunos tuvieran más éxito?

​

Es una mezcla de cosas. Cuando llega el bus correcto hay que subirse. Hay que saber estar listo, porque de pronto llega rápido y toca correr. La vida te da señales.

No puedo saber qué les pasó a los que no lo lograron, pero sí sé que los que hicieron el recorrido valoraron más cada recurso, cada persona que se sumaba al proceso.

¿Qué aprendió en La voz?

​

Hay un video mío, se me ve la cara de tristeza. También era susto porque llegaba el momento de la verdad. Había estado en un reality y sabía que me cambiaría la vida. Buscaba el posicionamiento de Mike Bahía en internet. Antes, si escribías ese nombre en Google no salía yo o de pronto podía salir una crema. Pero sabía que el reality me haría aparecer, así que la meta era participar como fuera. Entonces, sabía que de ahí tenía que salir mi primer sencillo, y lo hice. Saqué Buscándote, los recursos eran limitados, tanto que la modelo del video tuvo que ser mi novia... estábamos empezando.

Greeicy Rendón...

​

Ella entonces era actriz, pero aún no tenía el proyecto musical. Faltaban unos años.



Ahora hacen giras y van a eventos juntos. ¿Qué tanto interviene cada uno en la carrera del otro?

​

Es una pregunta difícil de responder. Siento que he estado ahí para ella, para responder sus preguntas, para aportarle lo que pueda desde mi experiencia.



(Puede consultar la lista de nominados colombianos al Grammy Latino).



¿No hay competencia? Ella estuvo nominada al Grammy primero que usted, el año pasado...

​

No hay rivalidad, y es por la forma de ser de ambos. Ella me apoya a mí, yo la apoyo a ella. Él éxito de ella yo lo celebro como uno de sus fans. Siento que cada proyecto tiene su vida y su camino diferente y creo que así lo entendemos, aunque compartimos escenarios y hacemos que los tiempos se crucen para que así suceda. A la gente le gusta nuestra música juntos.

¿Qué impacto tuvo la nominación para usted?

​

El impacto está en que las personas con las que trabajo en grupo sienten ese aval. No es que haya un cambio de vida. Pero sí, una motivación, un fresquito que se merece Mike Bahía, no el artista, sino el grupo que trabaja para la marca.



Trabajar al principio con otros artistas fue importante. Por eso, cuando Greeicy empezó quise apoyar. Esto me ha hecho consciente de que cada persona que participa en el proceso de un artista es vital. Por eso, el premio no es solo para mí. Ha logrado la sonrisa de mi equipo. Es grato saber que lo celebraron como familia.

¿Cómo se vive con público y medios opinando sobre su relación sentimental?



Depende de qué tanto te afecte. La reacción de la gente me muestra cómo somos de diferentes. Hay gente que ve el tatuaje con la cara de mi novia y le parece que estoy loco. Puede ser una persona que tiene cuatro hijos con diferentes personas. Algo que no está en mi cabeza. Un tatuaje me lo puedo tapar, borrar. Pero los hijos son para toda la vida. Aún no he dado el paso de crear una vida porque todavía estoy conociéndome y cuando llegue ese hijo quiero mostrarle lo mejor de mí. Así, ante cada opinión, solo veo lo diferentes que somos en como nos proyectamos.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin