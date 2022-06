¿Es usted de aquellas personas que ve rostros en las fachadas de los edificios? Pues bien, continúe leyendo; esta información no solo le interesará sino que inclusive, puede darle un poco de tranquilidad ya que como usted no solo hay cientos de miles de personas en el mundo sino que además, hay quienes sonríen, saludan o se quitan el sombrero ante un edificio con una fachada tan sublime, como estéticamente bella (en términos modernos, instagrameable).

Inclusive, puede resultarle aun más tranquilizante el hecho de saber que un pensador revolucionario –a tal punto que no es fácil clasificarlo como filósofo lógico, continental, humanista o posmoderno, pues su praxis filosófica tiene tanto de ciencias exactas, como de arte– como el austríaco Ludwing Wittgenstein, basó su producción filosófica del transcurso entre sus dos obras culmen (Tractatus e Investigaciones filosóficas) en el estudio y la aplicación de la arquitectura como lenguaje.



“Wittgenstein estableció paralelismos sólidos entre el arte de pensar y la arquitectura. Así hay que entender también el hecho de que ya en 1913 decidiera construirse una cabaña en el fiordo noruego donde planeaba pasar temporadas dedicado en cuerpo y alma a sus investigaciones. Hemos visto que Wittgenstein entendía el trabajo en filosofía como una lidia con uno mismo, con la manera en que uno ve las cosas, con la concepción que uno tiene de ellas. Pues pensaba que en eso mismo consistía la arquitectura”, asegura Carla Carmona en su libro 'Wittgenstein. La consciencia del límite', entrega número once de la colección Descubrir la filosofía, que circula esta semana con EL TIEMPO.



Solo desde esta perspectiva se puede comprender la máxima del austríaco, “la arquitectura es un gesto”, que halla gran aplicabilidad en la impresión que causa la buena arquitectura, al punto que a muchas personas les gustaría corresponderle también con un una sonrisa, levantando las cejas, llevando las manos al corazón –inclusive, batirlas de un lado a otro–, una sonrisa o con una gran apertura de ojos. Los mismos gestos que quiso manifestar Wittgenstein en su viaje a Dublín, cuando experimentó que una serie de edificios se le aproximaban cual gestos. ¿Y cómo responder a ellos? De forma similar.

Una casa en donde nada sobra

El pensamiento de Wittgenstein Foto: Archivo particular

Wittgenstein no solo construyó la cabaña en el fiordo noruego a la que se entregaría a su producción intelectual como ermitaño (la cual se vio frustrada por su cáncer de próstata que le puso fin a su vida el 29 de abril de 1951 y que lo obligó a vivir como huésped en casa de sus amigos en Ítaca, Cambridge y Oxford y finalmente en casa de su médico, debido a los cuidados físicos y al acompañamiento intelectual y a la empatía emocional que requería); también hizo la casa de su hermana Margarete (quien Wittgenstein tuvo una relación intelectual más intensa) en el distrito tercero de Viena, la cual le permitió perfilar el núcleo de la obra en la que trabajó hasta los momentos previos de su muerte y que tituló Sobre la certeza.



“Cuando se visita la casa que construyó para su hermana, se tiene la sensación de que no sobra nada y, a pesar de su majestuosidad es sorprendentemente austera. Esta búsqueda del fundamento también se esconde en los objetos que diseñó para su interior. Por ejemplo, sus cortinas de metal, que desaparecían durante el día (resultaban invisibles porque se introducían en el suelo) y funcionaban como auténticas corazas de noche, parecen responder rotundamente, con una inmediatez salvaje, a la pregunta ¿cómo y para qué se usa una cortina?”, escribe Carmona.



La importancia que le dio el revolucionario pensador a la arquitectura dependió a su consideración de la misma como una manifestación del espíritu de una civilización, como también sucedía con la industria, la economía, el dialecto o la música. Hay quienes hallan una razón de su interés por la arquitectura en su carácter social y en el enfoque antropológico que aprehendió de Spengler. Ello lo llevó a preguntarse con frecuencia sobre la posibilidad de eludir la arquitectura, por ejemplo, esquivando los edificios que salen a nuestro paso en la calle. Por esta razón a Wittgenstein (y a cientos de miles de personas como usted y como yo), los edificios le hablaban, no dejaban de hacerle gestos y él no tenía reparo en responderles aun de manera inconsciente.



Para el austríaco, la arquitectura ejerce mayor influencia en el ser humano que otras artes, pues estamos más expuestos a ella y por su aproximación de la misma como alimento del espíritu y él creía que así como la enseñanza de la filosofía proporcionaba a los alumnos los alimentos no para satisfacer su gusto sino para cambiarlo, lo mismo debía hacer la obra de arquitectura, al modificar nuestros esquemas mentales o al menos cuestionarlos al impactarnos lo suficiente.



“Como las observaciones de Wittgenstein, un edificio puede hacer de espejo y ayudarnos a poner nuestro intelecto en orden favoreciendo el reconocimiento de sus deformidades. A eso también contribuyen edificios que no consideramos refinados, como los de regímenes totalitarios, que a menudo, con sus grandes aspavientos, despiertan en nosotros expresiones de desconfianza”, añade Carmona.



