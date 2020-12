Las deudas que agobian a Jorge Celedón

Jorge Celedón Guerra siempre ha sido visto en el medio de la música vallenata como uno de los cantantes más organizados a la hora de manejar su organizacion musical. Trabajar en su equipo siempre ha sido un lujo para los músicos y colaboradores.



Desde que dejó de ser uno de los cantantes del Binomio de Oro para lanzarse como solista, a lo largo de casi dos décadas, Celedón siempre fue visto como un artista muy seguro de sus pasos y sus decisiones lo llevaron a buen puerto en muchas instancias. De la mano de éxitos como Ay ombe, Esta vida y Sigo cantando al amor, el cantante se ha mantenido vigente, como uno de los más importantes artistas del género vallenato.

Sin embargo, en este 2020, vive un revés del que no han sido ajenas empresas de todo tipo. En un año en que como artista no puede salir a hacer los multitudinarios y frecuentes conciertos a los que estaba acostumbrado, sus deudas han llegado a los 3.847 millones de pesos. Y por lo mismo, se acogió, como persona natural y comerciante, a un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.

Justamente, la entidad anunció el viernes 18 de diciembre que admitió el proceso de reorganización de Celedón. Y la primera tarea, para la que el artista tiene diez días de plazo, es entregar un inventario de sus activos y pasivos.



A esto le seguirá la presentación de un proyecto de calificación y graduación de créditos, lo que servirá de base para generar acuerdos de pago con sus acreedores -en su mayoría entidades financieras.

Además, el artista, cuya carrera musical sigue dándole importantes reconocimientos, (como su reciente Grammy Latino en la categoría de cumbia-vallenato y su nomiación al Grammy 'anglo') deberá abrir un blog en el que deberá hacer públicos sus estados financieros e informar del estado del proceso.



Por otra parte, se informó que la Supersociedades ordenó el embargo de los bienes a su nombre.

Redacción de Cultura

@CulturaET