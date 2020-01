Las confesiones de Shakira sobre su carrera y su relación con Piqué

El próximo domingo 2 de febrero, Shakira continuará su gran legado musical con una presentación histórica. Junto a Jennifer López, la barranquillera se presentará en el entretiempo de la edición 54 del Superbowl (o Supertazón), uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.



En estos eventos, se han presentado artistas como Michael Jackson, Bruno Mars, Rihanna, Lady Gaga, Coldplay, entre otros. La cadena CBS transmite el Superbowl y entrevistó a Shakira, quien reveló detalles de su presentación, su relación con Gerard Piqué, su carrera musical y su proyecto de vida.

La música según Shakira

"Escucho la música a través de mi cuerpo. Si no me muevo cuando la escucho es porque algo está mal. Las caderas no mienten", dice Shakira a Bill Whitaker en '60 Minutes' de CBS.



La artista de 42 años respondió al comentario del entrevistador, quien le dijo que 'sus bailes son provocativos'. "Eso es algo que siempre dice mi madre. Así es como siento la música, así fluye en mi cuerpo", contestó.



Whitaker acompañó a Shakira a uno de sus ensayos en donde ella se mostraba muy comprometida con las coreografías y el aspecto de los bailarines que la acompañan en el escenario. Al preguntársele por su perfeccionismo, la cantante respondió que sabe que la perfección no existe "pero es una lección que no he terminado de aprender".



"Si de mi dependiera, no celebraría ninguna de mis presentaciones. Siempre hay algo que hubiese querido cambiar. Siempre hay algo que pudo salir mejor", confesó Shakira.



Asimismo, la colombiana reveló que la música es 'terapéutica' para ella y que ha sido su 'psicólogo' por mucho tiempo.

Crecer en Barranquilla

Cuando Shakira tenía siete años, la joyería que tenía su padre cayó en bancarrota. En su entrevista, la barranquillera afirmó que su éxito no hubiese sido el mismo sin el problema financiero de su padre.



"Sentía la responsabilidad de reivindicar a mi familia, ayudar para salir de la situación económica en la que estábamos y volver a tener el estatus social que teníamos antes. Eso se convirtió en una obsesión (...) una obsesión saludable".



Shakira empezó su carrera musical desde muy temprano. Con apenas 13 años, firmó contrato con su primera disquera y diez años después, ya lideraba las listas musicales en Estados Unidos. Sin embargo, Shakira reveló que la música no siempre fue su primera opción.

La música ha sido el vehículo para ayudar a los niños. Y ese es mi gran proyecto de vida

TWITTER

"Cuando era niña, quería ser antropóloga", dijo la barranquillera, quien aseguró que está conociendo muchas culturas y rindiendo homenajes a varias poblaciones a través de su música.



En cuanto a su proyecto de vida, Shakira afirmó que durante toda su niñez y adolescencia creció viendo niños que no tenían las mismas oportunidades que ella. Y por eso, ahora ayuda a muchos niños con su proyecto educativo, el cual ofrece oportunidades académicas a miles de personas en Colombia.



"La música ha sido el vehículo para ayudar a los niños. Y ese es mi gran proyecto de vida", dijo Shakira.

Waka Waka y Piqué

Piqué y Shakira tienen dos hijos: Milan y Sasha. Foto: Instagram @shakira y @3gerardpique

Shakira dice que hay canciones que son difíciles de hacer. Pero, hay otros casos en los que la música fluye sola y ese es el caso de 'Waka Waka', canción que la barranquillera escribió para el Mundial de Sudáfrica 2010.



Lo que Shakira no sabía es que justamente esa canción fue el inicio de una relación con Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona, con quien tiene dos hijos.



El español era una de las estrellas del video musical de la canción de Shakira. "Para mi era ridículo salir bailando", dijo Piqué en la entrevista junto a la cantante.



Sobre el inicio de la relación, Shakira dijo: "No me gustaba el fútbol, no sabía quién era él. Cuando vi el video y lo vi a Piqué, pensé: 'ese está lindo'. Después alguien nos presentó personalmente".

No estamos casados. El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como 'la esposa'

TWITTER

Forbes incluyó al futbolista español y la cantautora colombiana en la lista de las 'parejas más poderosas del mundo', en el 2012. Y uno de los aspectos que más llaman la atención de la relación es que después de un poco más de nueve años y dos hijos, aún no se han casado.



"No estamos casados. El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como 'la esposa'. Quiero que me vea como su amante, su novia, algo así como una 'fruta prohibida'", sentenció Shakira, quien después compartió algunas risas con su pareja.

La esperada presentación en el Superbowl

Por los escenarios del Superbowl han pasado los artistas más influyentes del mundo. Esta vez, es la oportunidad para Jennifer López y Shakira, quien reveló que ese momento es uno de los más importantes de su carrera musical.



"Eso estaba en mi lista de cosas por hacer (presentación en el show de entretiempo Superbowl). Y apenas termine mi performance, lo voy a tachar de la lista con mucha felicidad", confesó la barranquillera.



También aseguró que la audiencia va a tener a una Shakira 'en todo su esplendor' y que quiere entregar un poderoso mensaje: "Soy mujer. Soy latina. No fue fácil para mi llegar hasta acá y estar en un Superbowl es la prueba de que todo es posible".

