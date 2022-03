Lucille Dupin, Bella Álvarez, Las Áñez, Paula Pera y el fin de los tiempos, Ela Minus y Briela Ojeda hacen parte del prometedor cartel de la nueva edición del Estéreo Picnic, que irá de este viernes y hasta el domingo, con voces rasgadas y suaves; con matices y sonidos reverberantes y al ritmo de beats o de sonidos acústicos y folclóricos, estas mujeres penetran en diferentes escenarios para conmover y hacer bailar y cantar.

Entre ellas hay una bruja, una amante de la nostalgia; una apasionada por la naturaleza, un par de ellas juegan con sus voces y elementos sonoros, hay una que respira al ritmo de los beats acelerados y profundos y otra que se deja llevar por los sonidos acústicos de una guitarra o un ukelele. Son las colombianas de un festival que vuelve con un poderoso espíritu femenino.



(Lea además: El hombre que inventó a Madonna: la estrella más grande del Estéreo Pícnic)

Lucille Dupin

Con una voz dulce y acompañada del sonido de Chopin, su ukelele, Lucille Dupin presenta un viaje astral donde convergen el feminismo, la brujería y el shoegaze; al menos, eso es lo que ha mostrado hasta ahora en Cledón, un EP que publicó en el 2020 y en Sibila (2021), su primer álbum.



Lucía Agudelo es una sobreviviente de tentativa de feminicidio, madre de Julieta, amante de los libros, y es una feminista radical que se expresa a través de Lucille Dupin, una bruja feminista, inspirada en la escritora Aurore Lucile Dupin de Dudevant (conocida como George Sand).



La artista se describe como nieta de brujos y que halló en la música una forma de sanación que le ha permitido transmitir su historia sin miedo. Estudió Español y filología clásica en la Universidad Nacional, compró su primer ukelele en esa época y aunque comenzó como cantautora, hoy quiere ir más allá y llegar a escenarios más grandes. Se presentará el viernes 25 de marzo, en el escenario Adidas, a las 2:30 p. m.

Bella Álvarez

María Isabella Álvarez es una cantautora paisa de 23 años. A los 16 compuso sus primeras canciones y aprendió a tocar el piano. En 2019 publicó el EP Hortalizas y flores. Su estilo es particularmente íntimo; presenta, a guitarra y voz, sus emociones más profundas.



“Bella Álvarez es un espacio en el que puedo sacar a relucir mucho más algunas características que son de Isabella; como la alegría, buscar la tranquilidad, hablar de pájaros, la naturaleza, de sanar relaciones, de ser vulnerables”.



Sus influencias vienen del folclor latinoamericano, de las mujeres del pop y del rock. “Lo que quiero hacer es mostrar palabras bonitas y que eso pueda abrazar a quien sea”. Su presentación será el 26 de marzo a las 2:45 p. m., en el escenario Páramo Presenta.

Las Áñez

Juanita y Valentina Áñez son gemelas con propuestas de sonidos eléctricos, acústicos, folclóricos y clásicos. Tienen tres álbumes: Silbidos (2014), Al aire (2017) y Reflexión (2020), en los que mezclaron influencias de músicas andinas (pasillos y bambucos), sonidos africanos y la electrónica.



Aseguran que le cantan al sonido: “no nos casamos con una temática. Somos unas apasionadas del sonido y de la música. La hacemos porque es una herramienta de sensibilización. Nos volvemos una sociedad más sensible a través del arte: con mensajes, sonidos o con atmósferas pacíficas o reconfortantes”. Estarán en el Estéreo Pícnic el sábado 26 de marzo a las 4:30 p. m., en la tarima Páramo Presenta, donde mostrarán De curvo cuerpo, una canción que habla de una mujer que exige tener más espacio y libertad.



(Le puede interesar: A los Black Pumas les gusta la cumbia colombiana)

Paula Pera y el fin de los tiempos

Paula Pedraza integró la banda Stallone, que usaba sonidos indie y de dream pop. Luego quiso hacer su proyecto personal e íntimo en formato acústico. Así surgió Paula Pera, en el 2020, en pandemia, después de trabajar durante seis meses cantando en un crucero.



“Paula Pera es mi esencia. En este momento creo en todo, que todo es posible, creo en mí, que puedo vivir de la música”, asegura y describe su estilo como “canciones nostálgicas”, que surgieron durante el crucero. Después de haberse reconciliado con ella misma y con sus demonios, afirma que “Paula Pera es una nostalgia muy positiva”. Sus letras hablan de diferentes facetas del amor y los procesos de la vida para mostrar que la calma siempre retorna. Se presenta el domingo 27 de marzo en el escenario Adidas, a las 2:30 p. m.

Ela Minus

Gabriela Jimeno es cantante, compositora, baterista y productora de techno-pop, fusiona su voz con sintetizadores análogos en lo que resulta una melodía suave y vibrante, con una multiplicidad de sonidos atrayentes, envolventes, que producen una atmósfera única.



Empezó en la música tocando el piano, a los 12 años. Formó la banda Ratón Pérez en la que tocaba la batería. Más adelante, estudió becada batería de jazz y síntesis de audio en el Berklee College of Music (Boston, Estados Unidos). Allí aprendió mucho de lo que hace ahora con su proyecto de Ela Minus, con el que recorre el mundo.



Es la primera latinoamericana que ha firmado con Domino Records (misma disquera de The Kills, Cat Power y Artic Monkeys, entre otros), con la que a finales del 2020 lanzó su primer álbum Acts of rebellion.



Se presenta el sábado 26 de marzo en el escenario del Banco de Bogotá del Festival Estéreo Picnic, a las 9 p. m Su próxima parada será el 15 de abril en el festival Coachella, en Estados Unidos.

Briela Ojeda

Gabriela Ojeda se describe como melodiosa y palabrera, es una cantautora que nació en Inglaterra, pero creció en Pasto e inició este proyecto en el 2014, con influencias del pop, del rock y del blues, sin olvidar los sonidos que transportan a las tierras andinas.

En 2019, lanzó su primer EP, Sodot a Rama, compuesto de cinco canciones que cuentan universos distintos, y en su carrera destacan las canciones Liviana, Doña Justicia, Nariz con raíz, que seguramente cantará en el festival el viernes 25 de marzo en la tarima del Banco de Bogotá, a las 5:45 p. m.



Andrea Carolina Tapia Godoy

EL TIEMPO