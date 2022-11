El cantautor cubano Pablo Milanés murió en la noche de este lunes, a los 79 años, tras permanecer ingresado en Madrid durante más de una semana, informaron medios oficiales.



Milanés, una de las voces más reconocidas de la música cubana, fue el fundador y artífice del sonido de la Nueva Trova junto a otros reconocidos artistas como Silvio Rodríguez y Noel Nicola.

El cantautor cubano fue hospitalizado el 12 de noviembre en Madrid por "los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos tres meses han venido afectando a su estado de salud", según un comunicado de entonces de su oficina artística.



A partir de ese momento suspendió varias actuaciones que tenía previstas en Pamplona (España), Ciudad de México y Santo Domingo. "Esta situación clínica -añadía la nota- es secundaria a una enfermedad oncohematológica que sufre desde hace varios años y que le exigió instalarse en Madrid" a finales de 2017 para recibir tratamiento.



El comunicado explicaba que "de momento ha sido necesario cancelar los conciertos previstos en las próximas semanas y suspender toda su actividad artística mientras dure esta circunstancia".



Entre sus temas más relevantes están clásicos como 'Yolanda'. Milanés publicó más de 40 discos a lo largo de su carrera y obtuvo, entre otros, el Premio Nacional de Música de Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical.



A continuación, una lista de algunas de las canciones más recordadas del cantautor cubano.

'Yolanda'

Esta impresionante canción de amor es considerada por muchos como "la mejor poesía escrita por Pablo Milanés".

"Si me faltaras, no voy a morirme;

si he de morir, quiero que sea contigo.

Mi soledad se siente acompañada,

por eso a veces sé que necesito

tu mano".

'De qué callada manera'

'De qué callada manera' aún suena en las estaciones de radio y evoca el romance. Es un poema de Nicolás Guillén que fue convertido en canción.

"De qué callada manera

Se me adentra usted sonriendo

Como si fuera la primavera

Yo muriendo

Yo muriendo".

'La Felicidad'

Melancolía es la palabra que define a esta canción, que muchos amantes de la música recuerdan con cariño.

"Te he visto sonriendo mostrando tus ojos

Mientras te despeina y te envuelve en amor

Al tiempo en que sólo pronunciar tu nombre

Con cierta ternura me ahoga en dolor".

'Cuánto gané, cuánto perdí'

¿Se ha preguntado cuánto ha ganado y perdido a lo largo de su vida? En esta canción, Milanés se pregunta por su existencia, claro que de forma poética.

"Dónde estarán los amigos de ayer

La novia fiel que siempre dije amar

Dónde andarán mi casa y su lugar

Mi carro de jugar, mi calle de correr".

'Yo pisaré las calles nuevamente'

Para concluir con la lista, está el tema 'Yo pisaré las calles nuevamente', que hace parte de la música de protesta que tanto caracterizaba al cubano.

"Yo pisaré las calles, nuevamente

De lo que fue Santiago ensangrentada

Y en una hermosa plaza liberada

Me detendré a llorar por los ausentes".

*Con información de EFE

