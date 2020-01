Las cinco canciones para entender a la banda Wu–Tang Clan

El anuncio de la presentación de la banda neoyorquina Wu-Tang Clan en el Estéreo Bogotá el 4 de abril ya tiene locos a los expertos y fanáticos del rap y la cultura hip hop, pero para quienes vayan a descubrir a este colectivo, tienen que tener en cuenta algunos datos importantes y algunos de los himnos que llevaron a los ‘Wu-Tang’ al olimpo del género musical.

Como una pandilla, o mejor, como un gran colectivo artístico y con sólida sensibilidad social el rapero RZA configuró en 1992 el germen para lo que sería Wu –Tang Clan dentro del panorama musical. Entre estéticas de artes marciales, un código de lenguaje que pronto se contagiaría entre los seguidores y hasta connotaciones religiosas.



Su primer sencillo ‘Protect Ya Neck’ saltó del underground al voz a voz de la calle llevándolos poco a poco hasta la publicación de su primer disco Enter the Wu-Tang: 36 Chambers.



El sonido y un estilo muy potente definió una nueva marca para un rap que abría sonoridades a otros estilos y propuestas que iban desde lo cinematográfico hasta lo clásico, marcando además un nuevo rumbo al trabajo de producción y fortalecimiento de una marca, de un nombre con un alto impacto cultural.



Luego vinieron otras producciones como Wu-Tang ForeverTrack Listings-Disc: 1""""Disc: 2, The W, Iron Flag, 8 Diagrams, A Better Tomorrow y The Saga Continues, luego de una temporada de conflictos y mucha música.



Aquí están algunas de las canciones más importantes para meterse en el universo de Wu- Tang Clan:

