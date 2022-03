Los integrantes de Margarita Dueto Vocal, Dayane Fagua Coronado, Belén Osorio Vásquez y Francisco Cristancho Salamaca (guitarra), nacieron en casas de tradición musical. “Nuestros padres, cantantes e intérpretes de diferentes instrumentos, nos presentaron, siendo muy niños, todas las posibilidades de la música, sobre todo a quererla, valorarla y luego, ellos mismos, a interpretarla”, anota Belén.



Más adelante llegó el perfeccionamiento de la técnica en escuelas y con profesores. Margarita Dueto Vocal ganó el año pasado el concurso Princesas de la Canción, en el Festival Nacional de la Música Colombiana.

Ellas, que conformaron la agrupación en 2019, serán uno de los grupos que se presentarán este viernes, a las 8 p. m., en el Teatro Mayor Santo Domingo de Bogotá, en el concierto de antesala de la próxima edición del festival que se realizará en Ibagué, del 15 al 21 de marzo.



Por las venas de Dayane y Belén corre sangre boyacense. La primera nació en Tunja y la segunda, en Paipa. De allí ese orgullo de haberse llevado el título para su departamento.



(Lea además: 'Siempre imitaba a las famosas cantantes de flamenco': Doris Morera)



Margarita Dueto Vocal alternará escenario, en un homenaje a Jorge Villamil, con cantantes como Katie James, María Isabel Saavedra y la soprano Bibiana Barreto, y con compositores como Leonardo Laverde y María Isabel Mejía. Además se presentarán los duetos Lina y Julián, Simisol y Armonizando Dúo.



“La música colombiana nos cautiva, nos emociona, nos ha llevado al punto de las lágrimas en nuestra misma interpretación. En nuestra música colombiana no solo se nos enseña a valorar lo que tantos músicos crearon e hicieron años atrás, sino a proponer y expresar emociones, valores y sentimientos de la manera más bella”, comenta Dayane.

¿A qué sitio van para inspirarse?



Belén: A la plaza de Bolívar de Tunja.

Dayane: Donde estoy con mi familia y mi amor.



¿Han escrito alguna canción que jamás se han atrevido a interpretar?



B.: Sí, he escrito un par, pero me da pena presentarlas.

D.: Sí, escribí letras por ahí en bachillerato, pero no las mostré por pena.



¿Qué canción sueñan con interpretar y no han podido?



B.: I Will Always Love You, de Whitney Houston

D.: (Risas) La misma.



¿Cantan en la ducha?



B.: Yo canto de todo, en especial canciones tristes.

D.: Yo trato de cantar en inglés, pero me sale muy criollo.

¿A qué cantante imitaban cuando eran niñas?



B.: A Cristina Aguilera.

D.: A Patricia del Valle, del grupo Límite, Música Norteña.



¿Qué instrumento les hubiera gustado aprender a tocar?



B.: Piano.

D.: Guitarra.



¿Qué canción las hace llorar?



B.: Soy rebelde, de Jeanette.

D.: Cuando quería ser grande, de Vicente Fernández.



¿Con quién les hubiera gustado compartir escenario?



B.: Con Lucho Bermúdez.

D.: Con Jaime Llano González.

¿Pasillos o bambucos?



B.: Bambucos.

D.: Pasillos.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que han estado entre el público?



B.: Aterciopelados, Saavedra y el pianista Sergei Hichkov.

D.: Aterciopelados, Andrés Cepeda y Richie Ray y Bobby Cruz.



¿Cuál es el top 5 de sus canciones colombianas?



B.: Al sur (Jorge Villamil), Y vivirás (Saavedra), Debes saber (Jorge Laverde), Cómo extrañarte menos (Saavedra), Y lo peor de todo (Ancízar Castrillón).

D.: Llamarada (Jorge Villamil) Lástima (Saavedra), Me borrarás (Saavedra), Enigma (Doris Zapata), Como tú dices (Luis E. Aragón).

¿Qué canción las devuelve a la adolescencia?



B.: Coleccionista de canciones, de Camila (por culpa de mi hermana).

D.: Veinte años menos (mi familia la ha cantado toda la vida).



(Le puede interesar: ¿El ruido que más detesta? Este es el cuestionario sonoro de Gusi)



¿Qué canción de cuna les cantaban sus papás?



B.: Esa de “Arrurú mi niña que tengo que hacer, lavar los pañales y hacer de comer…”.

D.: Mi mamá me cantaba: “En el bosque de la China, la chinita se perdió…”.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más les gusta interpretar?



B.: Y vivirás.

D.: La misma.

¿Qué canción no se cansan de oír?



B.: Todo tú me duele, de María Mulata.

D.: Limosnas, de Lizeth Vega.



¿Cuál fue el primer concierto que dieron como profesionales?



B.: Abrí el concierto de Valeriano Lanchas (telonera) en el FIC 2010.

D.: Festival de la Canción Uninorte en Barranquilla 2015.



¿Cuál fue el primer disco que compró?



B.: Mi tiempo, de Carolina Muñoz.

D.: Uno de Terzetto Vocal.

¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



B.: No hay pesos, La cucharita, y cualquier cosa de San Miguelito.

D.: Aserejé, Mayonesa, Macarena.



¿Qué otros géneros musicales les gustan?



B.: Me gusta la balada y el bolero, al 100.

D.: La música de plancha.



¿Tienen algún ritual para oír música?



B.: Tomando aguardiente con Francisco (el guitarrista del dueto que también es mi pareja).

D.: Cuando hago oficio o por las noches para descansar.



¿Qué sonido de la naturaleza las cautiva?



B.: El mar y las aves.

D.: Sí, el mar y la brisa en el campo.