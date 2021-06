‘Las bibliotecas son fragmentos de utopías’: Michèle Petit

“Nuestras capacidades de pensar y de soñar con un futuro se alteraron”. Esa es una de las primeras conclusiones a las que llega la antropóloga francesa Michèle Petit sobre este momento existencial de la humanidad, generado por la pandemia. Lo dice una mujer que ha dedicado más de 30 años al estudio de la lectura, como ejercicio para entender el mundo.



En especial donde el acceso a la cultura no se facilita por el contexto geográfico, social o familiar. Petit coordinó investigaciones, en Francia, en zonas rurales y en barrios populares donde tuvo conversaciones con jóvenes que, en su mayoría, eran niños en el exilio. A partir de 2005 ha profundizado el análisis de la contribución de la lectura en espacios en crisis, como América Latina.

Petit es una de las invitadas a las III Jornadas Iberoamericanas por las Bibliotecas Escolares y Públicas 2021, que comenzaron ayer en Cali, organizadas por el Cerlalc-Unesco, la Fundación Bibliotec y la Caja de Compensación Comfandi.



Este encuentro busca construir saberes para el robustecimiento de los sistemas bibliotecarios en la región, alrededor de tres ejes temáticos: ‘La biblioteca 2021 en el entorno digital’, ‘Bibliotecas, educación, bienestar y desarrollo humano, económico y social’ y ‘Nuevas miradas sobre la diversidad y la inclusión en las bibliotecas’.



(Lea además: El aire colombiano en la biblioteca más grande del mundo)



Petit le contó a EL TIEMPO que, precisamente, uno de sus recuerdos más queridos en una biblioteca viene de su juventud en Bogotá, en la década de los años 60, porque su padre, experto de la ONU, trabajaba en esta ciudad. Recuerda que cuando tenía que hacer alguna tarea, su padre solía llevarla a una biblioteca de la capital donde podía andar libremente alrededor de los estantes. “Fue un descubrimiento encantador. ¡No era poco mi orgullo, a los 14 años, de estar en medio de investigadores y de estudiantes! ¡De ser ‘su igual’! Me acuerdo de haber soñado durante horas en las colecciones de la revista National Geographic. Cuando regresamos a Francia y vi la sala sombría que hacía las veces de biblioteca en el liceo, qué decepción...”, dice.

Por eso asegura que en esa época “Colombia estaba a veces muy adelantada con respecto a Europa. Y todavía lo está por la calidad de muchos de sus mediadores culturales, por su inventiva. Infortunadamente, muchos de ellos no reciben la ayuda suficiente”.

Facebook Twitter Linkedin

Michèle Petit antropóloga francesa experta en lectura y bibliotecas. Foto: cortesía de la investigadora

¿Qué simbolizan las bibliotecas?



A esta pregunta, muchos jóvenes, o menos jóvenes, responden: “el lugar del saber”, “el lugar del conocimiento”, lo que puede sentirse como algo fascinante, pero también aplastante. Para muchas personas, la biblioteca representa una casa de lo posible, donde ellos han podido, de manera discreta, abrir un margen de maniobra en un destino que parecía ya definido. Un lugar hospitalario donde nace o renace a veces el deseo de otra cosa, de ser un poco más el autor de su propia vida. En ese sentido, las bibliotecas son una de las instituciones más generosas que hayan inventado los seres humanos, son fragmentos de utopía.



¿Cómo fue su primer acercamiento a los libros?



Lo conté en Una infancia en el país de los libros. La primera escena que recuerdo es la de un libro en relieve que mi padre me había llevado –lo que llamamos ahora un pop-up–, y en el que en cada página se elevaba un paisaje, todo un universo. No tengo ningún recuerdo de la historia ni de ningún detalle, pero lo que me quedó fue el asombro feliz, maravillado, de descubrir que existía otro mundo, habitable y a mi medida. Como para muchos niños, ese libro –y muchos otros luego de ese– era una especie de cabaña.



¿De qué manera estos recintos podrían invitar a una sociedad más igualitaria?



Por la gran diversidad de bienes que albergan, las bibliotecas dan la idea de un mundo más igualitario. Me acuerdo de un joven que dijo, en la biblioteca de un barrio popular: “Aquí no existe eso de que este libro es más grande que el otro”.



Primero es necesario recordar que la tarea es inmensa, más aún cuando la pandemia y las medidas adoptadas para contener la propagación del virus agravaron las desigualdades. Los discursos de odio y las situaciones violentas también se exacerbaron, y la salud mental de muchas personas se perjudicó, sobre todo la de las personas más frágiles, y la de los más jóvenes. Nuestras capacidades de pensar y de soñar con un futuro se alteraron. Y las bibliotecas, públicas y escolares, desde luego no van a reparar todos los desórdenes del mundo. Pero me parece que estas pueden, en varias áreas muy importantes, muy preocupantes, contribuir a ampliar el campo de lo posible. Las bibliotecas proporcionan espacios tranquilos de trabajo a los estudiantes que han sufrido grandes privaciones de tales espacios compartidos durante el confinamiento, y les permiten de esa manera compensar ciertas limitaciones, incluso evitar la deserción escolar. A las bibliotecas les corresponde dar acceso a información de calidad y a herramientas que permitan decodificar las noticias falsas y los rumores que circulan designando siempre enemigos venidos de lejos. Las bibliotecas pueden también enseñar a conocer al otro, a temerle menos, como en las “bibliotecas humanas”, en donde uno “toma en préstamo” a alguien para que le cuente su vida. Muchas bibliotecas se esfuerzan en suscitar un ambiente de diálogo, favorecen los intercambios, las conversaciones entre personas que jamás hubieran tenido idea de que podrían hablarse. Y luego de este largo periodo de pandemia en el que hemos quedado tristemente reducidos a seres biológicos y a lo que serían nuestras “necesidades esenciales”, las bibliotecas nos ayudan a reencontrar nuestros deseos, nuestros sueños, “lo esencial inútil”.



¿Cómo deberían llegar las bibliotecas a las poblaciones rurales?



Construyendo pequeñas bibliotecas intercomunales que irradien sobre un territorio y dotándolas con personal calificado y a la escucha de las personas.



Haciendo vivir las bibliotecas escolares, multiplicando los bibliobuses, cuyo paso los niños atienden a veces con tiempo de anticipación.



Honrando y apoyando a aquellas y a aquellos que se brindan sin medida para hacer posible el acceso a los libros, como, en Colombia, Luis Soriano y el ‘biblioburro’, con sus burros Alfa y Beto; o en Brasil, aquellos que cruzan los ríos en piraguas cargadas de libros.



Apoyando a los artistas que van a las comunidades rurales a escuchar lo que las personas tienen para contar para concebir libros con ellos, como Marie-Ange Bordas en varios países de América Latina o de África, o Irene Vasco, también en Colombia, especialmente con personas desplazadas.



(Le puede interesar: Un tesoro bibliográfico de Gabo se queda en Colombia)



Otros han desarrollado programas de radio en los que se lean cuentos, como lo ha hecho Fabio García en Pacho, Cundinamarca, pues en el campo los computadores y las conexiones de internet son escasas y los aparatos radio son más numerosos. En fin, ayudando a aquellos que saben volver deseable la apropiación de los libros gracias a su arte de la mediación.



Otro fenómeno que vivimos en América Latina, como en Europa, que usted ha estudiado es el de las migraciones. ¿De qué manera la lectura puede beneficiar a estas poblaciones?



Muy temprano me sorprendió la frecuencia con la cual los jóvenes a los que oía hablar de sus lecturas me decían: “Los libros eran mi casa”, “eran mi hogar”, “la lectura es mi país”. Los escritores también han comparado a menudo los libros con tierras de acogida. En esos objetos hay algo de ‘envolvente’, un ‘refugio’, como se dice a menudo, el eco de una voz que protege y ayuda a recomponer los paisajes interiores, pero también metáforas que permiten transformar lo que se ha vivido, de simbolizarlo y de tomar un poco de distancia. Y eso se produce a menudo, tanto en los niños como en los adultos, de manera asombrosa. Pienso, por ejemplo, en Marielle Anselmo, una docente cuyos alumnos adolescentes eran en su mayoría refugiados que habían perdido algo o a alguien. Con amigos artistas, ella concibió un taller alrededor de un mito –el de Orfeo–, que permitía trabajar la pérdida y su sublimación. A lo largo de los meses, ese trabajo les permitió elaborar simbólicamente lo que habían atravesado, tener más confianza en ellos y en ellas, volverse muy cercanos, muy solidarios, y ‘dar un salto’ en lo escolar.

Otra noticias de los libros: