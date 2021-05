De la acusación de plagio no se salvan muchos en la música

En realidad todas las grandes estrellas han lidiado con acusaciones y demandas de otros artistas compositores. Desde Shakira, pasando por Coldplay y hasta el productor y cantante Pharrell Williams, que tuvo que pagar más de 7 millones de dólares porque su canción copió una melodía de Got to Give it Up, de Marvin Gaye.

Pero no ha sido el único, Skrillex, el creador del Dubstep fue acusado de robar un fragmento de una composición de una artista poco conocida para su éxito Sorry, que hizo junto a Justin Bieber. Ni el mayor éxito de Radiohead, Creep escapó del escrutinio, puesto que se pudo comprobar que tenía una parte de ‘The Air that I Breathe’, grabada en 1972, así que se tuvo que dar el crédito en la lista de composición para arreglar el problema.



Shakira también ha lidiado con esa situación con canciones como ‘Hips Don’t Lie’, La boicileta, junto a Carlos Vives y estribillos de ‘Time for Africa’ y ‘Loca’.A la par con Coldplay, que ha encarado la posibilidad de ir a la corte por culpa de Paradise, que fue acusada de haber copiado elementos de la canción de Roxette ‘Wish I Could Fly’.

Pero algunos, como Red Hot Chili Peppers han llegado a acuerdos amistosos o a reconocer que el plagio fue inconsciente, como les pasó con ‘Dani California’ tiene acordes muy parecidos al éxito de Tom Petty ‘Mary Jane’s Last Dance’, al final hubo una disculpa y Petty no presentó cargos contra ellos.



