El 'Top' 5: Los éxitos globales del momento, según Spotify

Cada semana EL TIEMPO destaca un top 5 relacionado con el mundo de la música, esta vez, echamos un vistazo a las canciones que lideran, en el ámbito global, la plataforma de streaming Spotify y en los primeros días de noviembre vimos que Ariana Grande, artista que lanzó un álbum recientemente, tiene dos de los hits más importantes.



A continuación las 5 canciones del momento (durante la semana del 4 al 10 de noviembre), en el mundo:

1. 'Positions'. Ariana Grande



Este tema, del álbum homónimo lanzado el 30 de octubre, consiguió en sus primeras 24 horas más de 18 millones de vistas en YouTube. En Spotify, esta semana tuvo 41’067.766 streamings.

2. 'Dákiti', Bad Bunny y Jhay Cortez



Después del éxito No me conoce remix, Bad Bunny y Jhay Cortez se reúnen en esta canción a dúo. El tema, cuyo título no tiene significado alguno, fue reproducido 36’489.203 veces, entre el 4 y el 10 de noviembre.

3. 'Mood'. 24kGoldn



Esta canción ha conseguido 34’165.740 reproducciones en este lapso. La interpretan los raperos 24kGoldn e Iann Dior y tendrá pronto una nueva versión con J Balvin y Justin Bieber como invitados.

4. 'Lemonade', Internet Money

La canción de Internet Money con Gunna, Don Toliver & Nav como invitados, viene bajando en este listado. Tuvo esta semana 34 millones de reproducciones. Ha sido número uno en diferentes listados por país del mundo, como Estados Unidos y Reino Unido.

5. '34-35' , Ariana Grande



El nuevo álbum de la cantante, actriz y diseñadora promete seguir cosechando récords para su carrera. Su segunda canción en el top 5 mundial tuvo más de 26 millones de reproducciones esta semana.



