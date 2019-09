Leonard Cohen resucitará en un álbum

Con voz grave y alma de poeta, el espíritu de Leonard Cohen revivirá en Thanks for the Dance, el álbum póstumo con nueve canciones inéditas que verá la luz el 22 de noviembre próximo.



Según explica Sony Music, el disco ha sido posible gracias a su hijo, Adam Cohen, que hizo los arreglos necesarios con las grabaciones que conservaba de su padre, que fueron captadas durante la producción de You Want It Darker.

“Al componer y hacer arreglos de la música para que se adaptara a sus palabras, elegimos sus marcas musicales más características, consiguiendo así que él estuviera con nosotros”, explica Adam Cohen a través del comunicado de la disquera.



Sony Music ha anunciado también el estreno de The Goal, el primer tema que se ha conocido del álbum, disponible ya en plataformas de streaming.



El autor de Hallelujah nació el 21 de septiembre de 1934, en Montreal, en una familia de emigrantes judíos y falleció el 7 de noviembre de 2016. . Cohen fue ganador del premio Príncipe de Asturias en el 2011.

EFE