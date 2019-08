200 años de historia colombiana, desde las páginas de EL TIEMPO

¿Quiénes vivieron la Batalla de Boyacá?, ¿cómo se vivió la abolición de la esclavitud en Colombia?, ¿cómo se inauguró el primer tranvía en Bogotá?, ¿cuál fue la primera sala de cine del país?, ¿cuál fue la primera emisión de radio en Colombia?



Muchos de estos interrogantes tienen su respuesta en artículos de prensa publicados en su época, muchos por EL TIEMPO y otros por pequeños periódicos que circularon por temporadas.

La compilación ‘El Bicentenario visto por EL TIEMPO’, de Intermedio Editores, reúne artículos –la mayoría publicados en fechas originales– sobre cómo se vivieron eventos políticos, económicos y culturales del país.



El libro plantea un recorrido por las páginas de la prensa desde principios del siglo XIX, con la primera ‘Gazeta de Santafé de Bogotá’, a través de testimonios de quienes vivieron las batallas de independencia. Para conservar la originalidad de las publicaciones, se respetaron la ortografía, las figuras literarias (muchas en desuso) y estilo de los textos.

Otros eventos se narran desde las voces protagonistas. En el prólogo, el historiador Jorge Orlando Melo recuerda que “Antonio Nariño usó sus periódicos para tumbar y cambiar presidentes y Simón Bolívar, después de haber fundado ‘El Correo del Orinoco’, decía que ‘la imprenta era tan útil como los pertrechos en la guerra’ ”.



Hasta 1911, los artículos son de publicaciones que circulaban con un número moderado, haciendo alusión a uno de los dos partidos hegemónicos: Conservador o Liberal; y sus páginas son una pieza documental de cómo cambiaron los métodos de impresión durante este siglo. Con algunos artículos también se publican imágenes o ilustraciones de la época, muchas de las cuales reposan en la hemeroteca de la biblioteca Luis Ángel Arango o en el archivo de EL TIEMPO.



Los temas económicos ocuparon además parte de la prensa del siglo XIX, sin la preponderancia de los asuntos políticos. Los orígenes de la deuda externa y el sistema bancario son los que marcan el surgimiento del sistema económico colombiano durante este siglo. La rápida industrialización de Colombia durante las dos primeras décadas del siglo XX y la llegada de la aviación al país también se muestran no solo desde los artículos sino también desde los anuncios que ocupaban las páginas sociales de EL TIEMPO y ‘El Espectador’, entre otros diarios regionales.



Los temas culturales y de entretenimiento también son retratados desde artículos que empiezan desde finales del siglo XIX hasta el 2017, con los triunfos del cine colombiano. Esta parte de la compilación reúne momentos que marcaron generaciones colombianas: la llegada de la radiodifusión y su acogida en la vida diaria, la primera emisión de televisión, el premio Nobel a Gabriel García Márquez, el premio Príncipe de Asturias para Álvaro Mutis, entre otros.



Otros eventos que son muestra de cambios sociales fueron la llegada de las mujeres a la universidad, las fallidas reformas agrarias, la creación y masificación de Radio Sutatenza en los campos colombianos, las primeras mujeres congresistas, la implementación de la píldora anticonceptiva, entre muchos otros temas.



Este libro no pretende ser enciclopédico o de carácter historiográfico; la compilación es un esfuerzo periodístico por entender algunos procesos históricos que han construido lo que hoy entendemos por Colombia.



Por ende, no todos los acontecimientos que han ocurrido durante doscientos años están documentados en estas páginas, pero sí hay un gran esfuerzo por mostrar hechos que estaban disponibles en las páginas de EL TIEMPO y de algunos pocos pequeños periódicos publicados en el siglo XIX.



JULIÁN DAVID RAMÍREZ CASTRO*

Especial para EL TIEMPO

* Compilador del libro. Politólogo, investigador y periodista.