‘Lamentaciones. ¡Ay padre!’: música para honrar a las víctimas

Luego de cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el arte busca ratificar los acuerdos con el fin de no olvidar su importancia y lo hará con un concierto este 24 de noviembre, a partir de las 6 p. m., que se emitirá por el Facebook de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, así como por los canales públicos.



El concierto se llama 'Lamentaciones. ¡Ay padre!' y tendrá a las cantantes líricas Valeria Biblioowicz y Beatriz Elena Martínez; a Nelly Valencia Caizamo, cantante lírica y cantadora tradicional, así como al grupo de alabadoras de Bojayá y Quibdó, el Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigido por Jorge Tribiño, y el Taller de Ópera del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la batuta del maestro Guerassim Voronkov.



Compuesta por el músico colombiano Juan Pablo Carreño, por comisión de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, 'Lamentaciones. ¡Ay Padre!' “es una obra vocal de música sacra escrita en conmemoración de las víctimas que son el centro de los Acuerdos de Paz, a través del diálogo entre los alabaos tradicionales del Chocó y algunos escritos por el compositor, confrontados a los textos del profeta Jeremías, a sus Lamentaciones en forma de madrigales”, informa la Dirección de Patrimonio de la Nacional.



Se trata de una acción de duelo que no es ajena a la esperanza y que será presentada por los líderes Francia Márquez, Leyner Palacios y Jacqueline Castillo.



Precisamente, Márquez, activista por los derechos humanos y ganadora del premio Goldman Enviroment 2018, afirma: “Colombia, sé que has sufrido, sé que has llorado, sé que tu territorio se ha bañado en sangre, sé que nuestros ríos se convirtieron en cementerios, sé que mucha de tu familia ha sido desterrada, sé que muchas mujeres hemos sido violentadas, sé que los jóvenes que son tu esperanza de vida están siendo asesinados, pero el camino es mantenernos en la esperanza de creer que juntos podemos parar esto. Es momento de la hermandad, del comadreo, de la ‘uramba’ para detener esta muerte. Solo juntos podemos hacer el cambio hacia ese camino de paz”.

La obra, que además de música tiene una puesta en escena audiovisual, es “como un río que llora, que transporta en su caudal la historia y lamentos del conflicto armado colom-biano, pero que también se nos ofrece como una fuente de luz, transformación y vida”.



'Lamentacione. ¡Ay padre!' Está divida en tres partes: ‘Ay Padre’ para dos solistas, coro de cámara y coro mixto; ‘Doce alabaos a partir de las Lamentaciones 5 de Jeremías’, para coro de alabadoras, y ‘Tres madrigales a partir del Cristo mutilado’, para coro de cámara.



Su objetivo es generar una reflexión sobre las víctimas y honrar su memoria. Las lamentaciones se construyen en un diálogo entre dos tradiciones, “la de la música escrita y la de la música oral, en un texto interpelado por los cantos chocoanos y por los nombres de víctimas de la iglesia de Bellavista y de los muchos otros lugares del territorio colombiano. Una serie de madrigales a 10 voces sobre los textos en latín y las ‘Lamentaciones del día tercero’ de Orlando di Lasso”, informa la entidad.



Por su parte, María Belén Sáez de Ibarra, directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, afirma sobre esta presentación: “Nuestro quehacer busca incorporar a la historia a quienes han sido expulsados del proyecto humano: Aquellos que habitan bajo el cielo abierto. Dolernos junto a ellos es ya una forma de justicia; incluirlos es el proyecto moral que nos toca. Invocamos lo sagrado que une a esas vidas con la nuestra”.