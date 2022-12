El vídeo fue grabado durante la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio Lusail. Esta situación habría ocurrido antes de que Gonzalo Montiel pateara el último penal que le dio la victoria a Argentina.

Las cámaras enfocaron a Lali y al joven que se encuentra atrás de ella y él la toma por la cintura en medio del festejo. Este gesto fue repudiado en las redes sociales.



En el momento más importante del mundial, un hombre no dudó en acercarse a la actriz argentina Lali Espósito y apoyarse desde atrás por ella. Esta es una realidad que viven cientos, miles, millones de mujeres. Ya sea en el bus, en la cancha, en las calles pic.twitter.com/j6wsFSTjz4 — Liv (@livmediapy) December 19, 2022

Tras su regreso a Argentina, la actriz habló sobre su experiencia en la Copa del Mundo: "Ya en Argentina. Hola mi amor, somos Campeones", escribió en sus redes.



Horas más tarde, en declaraciones con la prensa local describió las emociones que sintió en la final que se jugó entre Argentina y Francia:



"Fue un poco loco, una fantasía, bizarro y emocionante. Creo que cuando algo es tan enorme todo se reduce a pensar en tus amigos, en tus seres queridos y como que te concentras en eso, porque los nervios son mucho, como te imaginarás", señaló Lali.



La cantante de 'Como tú' habló sobre cantar el himno argentino: "Fue todo a las corridas, con los chicos que me ayudaron, con Marley. Viendo dónde podría encontrar algo para ponerme. Porque yo fui toda relajada para hacer el programa y de pronto tenía que cantar el himno."



Al principio se sentía nerviosa y tuvo que llamar a su profesora de canto, según narra Lali le decía que no podía cantar el himno en un estadio lleno de personas. A lo que su entrenadora vocal le decía "Sí, Claro que podés".



Sobre el incidente con el hombre en la gradería, la cantante mencionó que en ese momento no tomó la situación como un acoso. Pero que más adelante recibió cientos de mensajes con el vídeo y expresó: "Lamentablemente pasamos por eso todo el tiempo".

