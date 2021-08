Lady Noriega: ‘Mi canción favorita es ‘Mediterráneo’, de Serrat’

Hace unos meses, Lady Noriega tuvo que ser intubada y permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Medellín. Su salud estuvo en riesgo por cuenta del covid-19.

Salió fortalecida de la enfermedad y ahora está en la promoción de 'Te estrellaste', una canción de música popular, un género en el que ha tenido sus grandes éxitos.



Noriega ha combinado la música con la actuación y sus fans no pueden olvidar su papel de Pepita Ronderos en Pasión de gavilanes.



La inolvidable exreina contestó nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

'Padre amado', porque es de mi autoría y creo que aunque las relaciones entre padres e hijos a veces no son fáciles, siempre están el perdón, la reconciliación y el no juzgar, y es un mensaje importante para reflexionar.



¿Cuál es el ruido que más detesta?

Los gritos de miedo o de dolor.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que la han influenciado?

Helenita Vargas, Joan Manuel Serrat, Julio Jaramillo, Armando Manzanero y Celia Cruz.



¿Qué canción no se cansa de oír?

'Mediterráneo', de Serrat.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

Cuando me contrataron para grabar un comercial en Aruba para un hotel, al llegar me di cuenta de que tenía que hacer escenas con Celia Cruz, uno de mis ídolos. Fue una sorpresa y un regalo inolvidable, le pude hablar de toda mi admiración y es a la única artista a la que le he pedido un autógrafo en mi vida.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Con Celia Cruz y Helenita Vargas.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

La verdad es que solo puedo ser agradecida por tantas oportunidades, por tantos sueños realizados, y todavía sigo soñando y queriendo hacer más.



¿Cuál es el sonido que más le gusta?

La risa de los niños.



Si no hubiera sido cantante, ¿qué profesión le gustaría tener?

Bailarina o deportista; en síntesis, algo con mucha acción.

¿Cuál ha sido la crítica a su música que más le ha molestado o dolido y por qué?

A veces me dicen que me decida entre ser cantante o actriz, y la verdad, no veo porqué; modestia aparte, me he preparado, sé que lo hago bien y no veo por qué tengo que renunciar a los talentos que Dios me dio. Pero si me ponen a escoger, me quedaría con la música, porque en una canción puedo expresarme y compartir mi pensar y mi sentir.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Ja, ja, ja, en la ducha canto de todo, música americana, reguetón, música cristiana, de todo.



¿Con qué artista sueña con hacer una colaboración?

Con J Balvin.



¿Hay algo que cambiaría de su vida artística?

La exposición mediática de los problemas o situaciones íntimas y personales que a veces se filtran a los medios y que uno quisiera que fueran privados, pero sé que pido mucho.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

Me hubiera encantado tocar piano, como lo hace mi hijo.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Los Beatles.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?

Estuve en varios de Celia Cruz y Helenita Vargas; los de Serrat. También los de Marc Anthony o Michael Jackson. A este último lo vi en México y fue tremendo show, o el de Madonna en Medellín, menos la parte donde hacía gestos obscenos sobre la cruz, esas cosas me molestan e incomodan.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

Fue en el Tolima, con una emisora que me apoyó. Ver a tanta gente cantando fue alucinante, casi no me pude dormir de tanta adrenalina que se dispara en un concierto.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Uno del mexicano Emmanuel.



¿Qué canción la hace llorar?

Se llama 'Algo se me fue contigo', de Rocío Jurado. Por obvias razones, me pasa desde que murió mi mamá, en el 2014.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?

Cualquiera de Menudo... ja, ja, ja...



¿Qué nana le cantaban sus papás?

No las recuerdo, pero puedo decir que cuando tenía 10 años, mi papá me dio un disco de Joan Manuel Serrat y es lo mejor que me han regalado en la vida. Su música y sus reflexione son exquisitas.

¿Dónde y a quién le cantó recientemente el Happy Birthday?

A mi esposo, en la terraza, que decoré de forma muy romántica porque es su sitio preferido, y espero cantarle muchos más.