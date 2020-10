Lady Gaga lidera las nominaciones de los EMA MTV con presencia latina

Lady Gaga lidera las nominaciones a los premios europeos de la música EMA MTV 2020, con siete categorías, seguida de Justin Bieber y BTS, con cinco nominaciones respectivamente, informa la página oficial de los premios.

Para esta edición, los EMA MTV 2020 contarán con tres nuevas categorías: mejor artista latino, mejor actuación virtual y mejor vídeo para el bien. En la categoría de mejor artista latino, los nominados son Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma y Ozuna.



Además, Balvin aparece en el campo de mejor actuación virtual por Behind the Colores Live Experience, y Maluma con Papi Juancho Live.



Entre las candidaturas obtenidas por Gaga se encuentran las de mejor artista, mejor artista pop y mejor vídeo por su colaboración con Ariana Grande en Rain on me, un tema que también obtuvo los reconocimientos a mejor canción y mejor colaboración.



Por su parte, en las menciones conseguidas por Bieber y BTS figuran las de mejor artista pop y “mayores fans”, lo que a buen seguro provocará un gran pulso en las redes sociales entre la 'Army' de los coreanos y los 'Beliebers' del canadiense.



La colombiana Karol G está presente también en los campos de mejor vídeo (Tusa), junto a Nicki Minaj, y mejor colaboración, por esa misma canción. DaBaby, Doja Cat y YUNGBLUD, entre otros, competirán por el premio al mejor nuevo artista, en tanto que Chloe x Halle, BLACKPINK y Little Mix se encuentran entre los nombres que lucharán por el trofeo al mejor grupo.



Los MTV Europe Music Awards, conocidos también como EMAs, son unos premios otorgados anualmente, desde 1994, por el canal MTV a lo mejor de la música de Europa.



Originalmente creados como una variante de los MTV Video Music Awards también conocidos como VMAs estadounidenses, los MTV Europe Music Awards son hoy una popular celebración en donde los televidentes escogen a sus ganadores.



El show se emitirá a través de MTV el 8 de noviembre y los fans pueden votar por sus artistas favoritos hasta el 2 de noviembre.



EFE