Lady Gaga volvió a los escenarios del mundo luego de un parón de dos años por la pandemia del coronavirus. Ahora, la artista se encuentra realizando su gira ‘Chromatica Ball Tour', su presentación mundial número seis como solista y la séptima como compositora.



Ya ha cantado en más de cinco países desde que comenzó con sus shows en Europa hace dos meses y donde no tuvo inconveniente alguno con la administración de los escenarios y, mucho menos, con la disciplina de sus fanáticos.



Algo que no le ocurrió el pasado 6 de agosto, cuando se encontraba realizando una de sus exhibiciones en el coliseo Rogers Centre de Toronto, Canadá, pues uno de los asistentes al espectáculo le arrojó un peluche sobre su rostro.

La noticia generó toda clase de reacciones entre los seguidores de la cantante. Foto: Instagram: @ladygaga

El hecho se registró en el momento en que la estadounidense estaba cantando ‘Hold My Hand’ en el límite entre la tarima y el público. De repente, emergió por el aire el juguete del ‘Dr. Simi’, un personaje muy popular en México, y logró impactar sobre la cara de la artista, quien aguantó su evidente molestia y siguió normalmente con el show.



El video del hecho rápidamente se volvió viral en redes sociales. Miles de internautas rechazaron el hecho, así como otros aplaudieron al arriesgado fan por seguir una supuesta tradición que es muy común en algunos escenarios del planeta.



“Nefasto”, “Qué falta de respeto, de verdad, qué vergüenza”, “eso le pasa por no venir a México, lo malo es que ahora sí estamos vetadísimos” y “Jajaja, no puede ser, mi Gaga fue golpeada por un Simi”, son algunos de los comentarios de internautas.



No un Dr. Simi pegándole a Gaga en la cara 💀 pic.twitter.com/am6E5UHH1s — 𝕻𝖊𝖗𝖗𝖎𝖙𝖆 𝕽𝖊𝖌𝖌𝖆𝖊𝖙𝖔𝖓𝖊𝖗𝖆 (@PReggaetonera) August 7, 2022

