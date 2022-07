Lady Gaga empezará un nuevo tour por primera vez en dos años en los próximos días y estará usando costosos trajes y joyas en cada una de sus presentaciones.



La gira ‘The Chromatica Ball Tour’ iniciará este domingo 17 de julio en la ciudad de Düsseldorf, Alemania. A pesar de que fue promocionado como un proyecto de conciertos ambicioso, solo se han confirmado 20 fechas.



(Siga leyendo: Bradley Cooper: su nueva pareja sería asesora política de Hillary Clinton).

Para el recorrido entre países, la estadounidense tiene planeado usar una cantidad grande de vestuarios. Algunos de estos serían creaciones únicas de importantes casas de moda como Versace.



Según el periodico ‘The Sun’, los trajes estarían evaluados en miles de dólares por lo que la cantante de pop prefiere evitar un mal rato y busco un equipo de seguridad para proteger las prendas.



Los guardaespaldas tendrán como única labor estar al pendiente de la ropa y no dejarla sola ni un minuto. Entre aviones, estadios y recitales es muy fácil que se pierdan objetos en una gira o que sean robados.



Entre los cuidados que exigió la artista para su guardarropas, está que nadie además de ella y su estilista vean los vestuarios.



(Le recomendamos: La reconocida modelo que estaría saliendo con Sebastián Yatra).

La polémica con sus bailarines

A tan solo pocos días de iniciar el tour, decenas de acompañantes de baile de Lady Gaga se han retirado. La controversia empezó cuando Montana Efaw, que lleva 10 años con la artista, publicó un video explicando su renuncia.



Efaw aseguró que el inconveniente no fue con la cantante de pop sino con su coreógrafo, Richy Jackson. Según lo que dijo, el hombre ha sido abusivo con los bailarines.



"Es mi hermana de por vida pase lo que pase (Lady Gaga). No se debió a una diferencia creativa, en realidad (él) fue mentalmente muy abusivo conmigo durante años" expresó.



Otro de los fieles acompañantes de la artista, Graham Breitenstein, renunció por las mismas razones que su compañera. Añadió que espera que algún día mejore el ambiente laboral para los bailarines de Gaga.



“He experimentado y sido testigo de que demasiadas personas a las que quiero se han visto perjudicadas internacionalmente por un individuo que no está cualificado y no es apto para dirigir un grupo de artistas profesionales adultos” indicó Breitenstein.

Kevin Frey también anuncia su salida de la Haus of Gaga y no formará parte del "Chromatica Ball Tour" por diferencias con el coreógrafo Richy Jackson.



"Esto no tiene nada que ver con Gaga. El actual entorno de trabajo creo que es inseguro e insano", expresó en Instagram. pic.twitter.com/CfUod0ZaIg — LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) July 12, 2022

Más noticias

Bill Gates anuncia que donará su fortuna y saldrá de lista de los más ricos

Cardi B y su esposo le regalan 50 mil dólares en efectivo a su hija

David Beckham dijo tener miedo tras cartas aterradoras de acosadora

Niña viral en TikTok recibe ofertas para actuar en cine

Mujer reportó que le habían robado el carro pero solo olvidó dónde lo dejó

Tendencias EL TIEMPO