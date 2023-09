Con más de 30 años de trayectoria en la escena musical, la banda suizo/alemana llegará a Colombia con su tour Leidenschaft. Fundada en 1990 mezcla de estilos neoclásicos, sinfónicos, violines, trompeta, piano, entre otros instrumentos clásicos. Aunque sus letras están escritas en alemán, algunos de sus álbumes contienen letras en inglés, ruso, español, latín y finés.

La banda liderada por Tilo Wolff se presentará el 7 de noviembre en el Teatro México de Bogotá; un reencuentro memorable con una de las bandas inclasificables en su género, enmarcada dentro de lo que se puede denominar el metal o rock gótico, fusionada con música clásica que incorpora la poesía y la literatura para crear paisajes sonoros de oscuridad, emotividad y melancolía apasionada.



La banda mezcla elementos del metal, los sonidos de la música clásica y la cultura gótica. Foto: Cortesía de la banda

Muchas de las canciones de Lacrimosa hablan sobre la soledad, tristeza, oscuridad, confusión, felicidad, amor y muerte principalmente; sus temas y estilos los han posicionado en el gusto del público y sin duda los ha hecho trascender en la historia musical de forma relevante colocándose como unos iconos de su género.

Otra de sus características son sus portadas, dibujadas por el ilustrador Stelio Diamantopoulos, que muestran a un identificable personaje, un arlequín, adaptado visualmente al concepto de cada disco.



Sin duda, esta será una noche de arte gótico, de magia y oscuridad con una de las grandes bandas que en sus más recientes giras ha agotado boletería reafirmando su vigencia, como una de las grandes bandas de culto del metal, los sonidos de la música clásica y la cultura gótica.

Las entradas estarán a la venta en Eticketablanca y se podrán adquirir desde $170.000 más servicio, hasta $230.000 más servicio.

“Hay una atmósfera especial con Lacrimosa, que no se encuentra en otros lugares, aunque hay bandas que hacen algo similar –explica Wolff desde Suiza, donde vive–. La gente se abre sentimentalmente con Lacrimosa, porque siente que no se trata de ser exitoso ni de ser rico, sino de la emancipación de las emociones: hago música para transmitir sentimientos”, recordó Wolff en una entrevista hace unos años para EL TIEMPO.

“Amo la vida y el amor (...) Todos tenemos momentos oscuros, pero la emoción es parte de nuestra vida. Lo que hago es poner una luz sobre las emociones, no las escondo, las quiero reflejar y poner en la música, porque sólo así hay una oportunidad de ser una persona feliz. No le tengo miedo a lidiar con las emociones”

