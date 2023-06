En estos días, el artista británico Paul McCartney aseguró que habría utilizado la magia de la Inteligencia Artificial para replicar la voz del cantante fallecido John Lennon y así poder completar una canción que jamás había visto la luz.



Así lo confirmó durante una entrevista para el canal británico BBC, en la que explicó que había usado este tipo de tecnología para poder terminar la pieza que se había escrito en 1978.



(No deje de leer: Los Rolling Stones y Paul McCartney harán colaboración histórica).

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, dicha composición debió haberse publicado en 1995, como parte de una recopilación de canciones de la banda más popular de Inglaterra. No obstante, esto no fue posible debido a un desacuerdo en la agrupación.



"No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba (...) Pero a George no le gustó. Siendo The Beatles una democracia, no lo hicimos", dijo McCartney para BBC.

(Además: Nvidia, la empresa que bate récords gracias a la Inteligencia Artificial).

Sin embargo, años después, McCartney decidió trabajar con Peter Jackson para así poder sacar la voz de Lennon de un pequeño casete, digitalizarla y separarla de los instrumentos que sonaban de fondo.

"Da un poco de miedo, pero es emocionante porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva", declaró.

Cabe destacar que el artista también dijo que el disco en el que estaría la canción se publicará en este 2023 y próximamente se espera más detalles de la entrega.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE