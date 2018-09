La vida sexual de The Beatles, según Paul McCartney

Sesiones de masturbación en grupo, como una “diversión inocente”, como la ha calificado Paul McCartney; la pérdida de la virginidad de George Harrison a sus 17 años celebrada con aplausos por sus compañeros, y la solicitud de las prostitutas a la llegada de la banda a un concierto en Las Vegas, hacen parte de las confesiones sexuales de The Beatles que hizo el músico a la revista GQ.



En lugar de emborracharse o salir de parranda, cuando eran adolescentes en su natal Liverpool, donde se conocieron, los integrantes de The Beatles se masturbaban, 'actividad' “en los que Brigitte Bardot tenía un papel decisivo”, afirma la publicación.



La entrevista es publicada en momentos en los que McCartney presenta su disco Egypt Station, que incluye conciertos sorpresa, apariciones en programas de televisión, así como su Carpool Karaoke con James Corden.



El conductor agrega que estas sesiones de masturbación se organizaban en la "casa de John. No tenía importancia. Tampoco es el tipo de cosas a la que le das muchas vueltas, aunque sí, suena guarrillo cuando piensas en ello. Era una diversión inocente. No hacía daño a nadie. Ni siquiera a Brigitte Bardot".



La revista le preguntó a McCartney sobre las supuestas orgías que hacía el grupo y el músico manifestó: "Que yo sepa, no las hubo, aunque tuvimos encuentros sexuales de índole celestial y también había por allí groupies". Pero admitió que en un concierto en Las Vegas él pidió dos prostitutas y “fue una experiencia maravillosa. Eso es lo más cerca que he estado de una orgía".



Agregó que John Lenon estaba “más en esa onda, porque echando lo recuerdo conociendo a algún tipo en un club y volviendo a casa con la mujer de este porque a ella le gustaba John y quería acostarse con él, mientras el marido miraba", comentó.



A los 76 años, McCartney afirma que “su vida sexual no era particularmente alocada aunque sí que me lo pasé bien. Y bastante a menudo. Así que con eso me conformaba", dijo.



Y resaltó que todas esas experiencias que vivieron, así como la música, ratificaron la “hermandad del grupo. Creo que al final esta fue una de las fortalezas de los Beatles, esta cercanía forzada que siempre comparo con la de las personas que hacen parte del ejército".



Resumen de agencias.