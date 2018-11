‘La vida láctea’, maternidad sin pasteurizar

La vida láctea no es un libro solo para mamás, ni tampoco es un libro de unas mamás que decidieron hacer un libro como pasatiempo en sus ratos libres; mucho menos es un libro con textos ilustrados, ni pretende ilustrar a otra mujer.



Primero, porque las mamás no tienen ratos libres, sino horas muertas en donde literalmente están muertas del cansancio y, segundo, porque María Camila Sanjinés y Tatiana Andrade fueron la una artista y la otra escritora mucho antes que ser mamás y tuvieron que arrancarle a la fuerza unos minutos a su maternidad para ser fieles a sus respectivos oficios, incluso cuando la maternidad se las engullía “como una araña gigante”.

Así describe María Camila la maternidad y aunque en su obra como artista poco o ningún dibujo hacía, fue lo que le nació cuando aceptó tener una conversación de ida y vuelta con la escritora Tatiana Andrade, para no enloquecer mientras intentaban cada una sacar adelante ese tremendo reto que es la crianza, sobre todo en los primeros meses de vida de un bebé.



No hay nada deslactosado en esta correspondencia teta a teta entre dos madres trasnochadas y por eso vale la pena leerlo, y luego ver los dibujos. Porque son dos historias paralelas que se complementan, pero que se pueden leer de manera separada.



María Camila, madre por segunda vez, y Tatiana, madre primeriza, le robaron horas a la lactancia para hablar más de lo humano que de lo divino de la maternidad. Y le dieron forma a este libro para poder escupir sin remilgos todo aquello que la mayoría de las madres callan, desde las calamidades más orgánicas, como los pezones agrietados en carne viva, hasta las más emocionales, como volver a tener sexo con sus parejas.



No esperaron a decantar ninguna de estas angustias y desesperaciones. Las plasmaban en sus celulares, al minuto que ocurrían, para que toda esa cotidianidad no se perdiera luego. “Nos mandábamos, bien un texto o en mi caso un dibujo, para que la otra contestara cuando pudiera y como pudiera. Había semanas en que el intercambio fluía mucho y otras en las que escasamente nos alcanzábamos a mandar un texto o un dibujo”, cuenta María Camila.

Carátula del libro editado por Planeta. Foto: Archivo particular

“Lo más difícil de estos seis meses de diálogo fue luego decantar y escoger lo que queríamos que fuera en el libro y lo que no. De ese ejercicio tan libre quedaron textos y dibujos que expresan lo que pasaba por nuestras cabezas. Y haber tenido una interlocutora como María Camila fue lo mejor para no desesperar en momentos en que uno no sabe qué hacer, además de reafirmarse que uno sigue siendo uno, y no la mamá de Tomás y nada más”, añade Tatiana.



Todo eso que las madres del común quieren adornar con cenefas de animalitos, canciones de cuna y sonrisas perfectas es transformado por estas dos mujeres en lo que el oficio de cualquier artista debe lograr: contar lo que otros adornan. En un mundo en donde lo usual es oír y ver a todas las mamás compartiendo lo maravilloso de traer un niño al mundo y, lo peor, compitiendo hasta con sus amigas para demostrar que dominan mejor la maternidad, que estas aguerridas mujeres acepten que no hay control que domine ese monstruo, no importa cuánto instinto maternal llegue con el pan debajo del brazo, que tampoco llega cuando llega cada niño, es de valientes.



* Periodista y escritora,

TW @SrtaBovary