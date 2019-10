Marco Polo, el viajero incansable por el mundo

Viajar en el año 1.300 era una verdadera proeza. Esto se debe a que la mayoría de territorios no habían sido explorados y no era sencillo encontrar el transporte adecuado para atravesar los lugares con el clima más hostil, como el desierto.



Pero nada de esto le impidió al veneciano Marco Polo recorrer el mundo (dos continentes en su época, dado que Cristóbal Colón no había llegado a América) y convertirse en un viajero incansable que memorizó cada una de sus travesías para luego escribirlas y que las personas, aunque no viajaran, supieran qué había en Asia.

Sus relatos fueron escritos por Rustichello de Pisa con el título original de Il Milione, y conocido en español como Los viajes de Marco Polo, narración que dio a conocer en la Europa medieval las tierras y civilizaciones del Asia central y China.



Desde sus 15 años, Marco Polo viajó a Asia con su padre, Niccolò, y su tío Maffeo, quienes eran comerciantes. En este viaje, visitó Armenia, Persia y Afganistán, y recorrió toda la Ruta de la Seda hasta llegar a Mongolia y China, donde permaneció durante 23 años al servicio del Kublai Kan, emperador de estos territorios.



La fascinante vida de Marco Polo les permitirá descubrir la importancia de conocer otras culturas. Además de tener en cuenta sus hazañas, como fuente de inspiración.

