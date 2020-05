La última cena

Todo comenzó hace apenas tres semanas. Los primeros casos detectados en China hacían pensar que eso era cosa de la suciedad de unos seres amarillos que comían sesos de mono, cocido de perro y sopa de murciélago. A nosotros no nos iba a llegar una plaga medieval en la era de la realidad virtual, la inmunoterapia contra el cáncer, la inteligencia artificial y los planes de viaje a Marte.



Sin embargo, días después, cuando China comenzaba a contener el virus, en Italia los brotes devastaban al país.

Hace una semana todavía era posible viajar en el tren de cercanías tocándose las rodillas con la persona de al lado. Podíamos dormir con la nevera vacía, planear las vacaciones de Semana Santa, sentir a alguien toser a unos metros sin alejarnos como del cólera. Y entonces los casos comenzaron a reproducirse. Las páginas de obituarios ya no fueron tres sino veinte; las funerarias, con más cadáveres que nunca, comenzaron a tener cada vez menos visitantes. Hasta que ya no hubo visitantes, ni funerarias, solo funerales sin quien velara a los muertos.



Como en cualquier guerra, la preocupación de cada uno se hizo concreta. Lavarse las manos, tener un tapabocas a mano, mantener la nevera llena. Esperar una revelación del más allá, ver más mariposas negras de lo acostumbrado, soñar con la dama de la guadaña, alejarse del hombre que tose, abrigar a los hijos, volver a lavarse las manos.



Primero se acabó el gel antibacterial, el jabón, el alcohol, luego el papel higiénico. Se cerraron las escuelas, las universidades, los bares, las tiendas de barrio, los cafés, los teatros, las salas de cine. Comenzaron a morirse los viejos, sobre todo los mendigos, más hombres que mujeres cuyos cuerpos sin nombre eran subidos en camiones de la basura.



Quienes trabajaban por horas en negocios, restaurantes y tiendas perdieron sus trabajos. Se volvió usual ver familias frecuentando las basuras en busca de comestibles. Todo esto lo veíamos a través de la ventana de casa, de donde ya no salíamos, pues el Gobierno había decretado toque de queda indefinido.



Para mí ya no hubo empleo. Tampoco volvió a haberlo para los actores, directores, luminotécnicos, ascensoristas, meseros, mensajeros, conductores de bus, emboladores, en fin. La ciudad se volvió fantasma. El contacto social, una forma de agresión. Las ratas parecían ser las únicas criaturas en condiciones de disfrutar del mundo exterior.



La última vez que fui al supermercado, tuve que hacer una fila de dos horas para comprar lo que podía. La gente arrasaba con víveres, medicamentos, artículos de aseo, dulces y licores. No tengo claro si fue primero el contagio de la enfermedad o el de la locura. Solo sé que un buen día me desperté con una jaqueca insoportable. Para entonces el dolor de cabeza no me dejaba pensar.



Tenía un ‘tinnitus’ en el oído, una voz chillona gritándome el fracaso, no el mío solo, el de la humanidad. A partir de ahí, el tiempo se volvió elástico. Ya no recordaba si mi último viaje en tren había sido diez días, o seis años atrás. Entonces comprendí que el tiempo es una medida social para mantener una noción compartida de la realidad. De eso, ya no queda nada.



A quién le importa la fecha precisa en la que decidimos encerrarnos cada uno con sus cosas y su tribu. Da igual. El punto es que quisimos protegernos de los chinos, luego de los italianos, después de los compatriotas, los vecinos, los amigos. Hasta de la propia familia.



Mi padre murió con una máscara de Chernóbil en su rostro morado antes de que se lo llevaran al crematorio municipal. No sé bien cuándo dejó de haber señal de televisión, de radio, de internet. Los únicos sonidos que escucho son los aullidos histéricos de las ratas que ahora andan por los pasillos del edificio. Llueve. Tengo una gotera que ha ido pudriendo el tapete.



La última vez que quise salir, apenas alcancé la escalera y tuve miedo de ir más allá, así que volví a encerrarme. Recordé los primeros días antes del apocalipsis, cuando creíamos que esto sería pasajero. Con cuánto orgullo compartíamos el eslogan ‘Yo me quedo en casa’, mientras poníamos fotos de los columpios que habíamos construido para los niños en la sala de estar, orgullosos de nuestro ingenio para sobrevivir sin ver a nadie, sin salir al parque, a la escuela o al trabajo.



No habíamos llegado a los diez mil infectados, y ya habíamos abandonado al mundo en beneficio propio. Cuando nos dimos cuenta de que bajo esa lógica perversa todos terminaríamos por perecer, ya era demasiado tarde. Recuerdo los letreros que pegaba por las calles cuando aún tenía esperanza: “SE NECESITA SANGRE O+”. Nadie llamó. Mi Clarisa murió, al igual que mi padre.

Clari murió sin haber visto a nadie, en una suerte de laboratorio aséptico y aislado, cuando todavía existía un sistema de salud. No tuvo más compañía que la de un respirador que le quitaron un día antes de su muerte para darle prioridad a otros pacientes con “más posibilidades de sobrevivir”. Mi mujer se ahogaba mientras me veía llorar a través del cristal. A diferencia de mí, Clarisa fue una firme creyente en Dios. Fue por eso que conseguí hacerle llegar un video desde donde un cura le dio la extremaunción. Para entonces estaban las calles vacías y los hospitales, a reventar. Estas son las últimas imágenes en mi memoria. La vida humana ha dejado de existir. Mi Clarisa murió ahogada después de una larga agonía.



Nos fuimos encerrando en espacios cada vez más estrechos. La ciudad, el barrio, el conjunto cerrado, el edificio, el apartamento, la alcoba. Hace un par de días no como. La última lata de frijoles que encontré en la despensa parece vieja. La rata que vino a hacerme compañía se ha ido.



Es tan difícil la soledad para mí que la echo de menos. Son ellas quienes ahora caminan en manada por la mitad de la calle. Se pasean por las salas de cine saqueando las máquinas de crispetas, las dulcerías, las tiendas de alta costura, mientras se multiplican como los panes de la Biblia.



Saber que están ahí, riéndose de nosotros, lo hace todo de golpe tan fútil. ¿No éramos acaso nosotros los llamados a reinar sobre la tierra?



Prefiero el recuerdo que tengo de la realidad antes que violentarme a salir. Me bastó con asomarme a la ventana hace unos días para ver un perro muerto que estaba siendo desmembrado por una horda de predadores. Y no eran chinos, ni tampoco italianos. No venían de otro estado, ni siquiera del conjunto de al lado.



Hace tiempo cortaron la luz. Los únicos sonidos son de los chillidos y los dientes moledores de las ratas. Además de ser muy fértiles, son capaces de adaptarse a cualquier entorno. ¿Sabías que existen 2.300 tipos de roedores? Ahora mismo deben andar repoblando el mundo. Las playas, el desierto, la selva, el Taj Mahal, el Museo de Louvre. Me alisto a la última cena. Estoy por abrir la lata cuando noto el brillo de esos ojos rojos en la oscuridad.



Decido que este es un momento que requiere de un mínimo de decoro y solemnidad. Al fin y al cabo, han sido las palabras y las acciones las que nos han hecho humanos. Me visto con el traje con que me casé contigo, amor. Me miro en el espejo. Me paso una peinilla por la cabeza, me echo colonia por última vez y cierro los ojos para tratar de recordar la belleza.



He decidido que moriré como un hombre. Rezo como nunca lo había hecho. Siento junto a mi mano el pelaje de la pequeña niña blanca. No tendré más remedio que compartir mi comida con ella. Tanta falta me hace una voz, que hasta me consuela el chillido agudo de estos golosos predadores. Una vez abra la lata, vendrán muchos más. La abro. Pruebo un bocado. Ofrezco otro a la gorda. ¿Sabías ,Clari, que el traje aún me queda bien? Ha de ser por los kilos que he perdido en las últimas semanas. Aunque ojeroso y demacrado, creo que me encontrarías atractivo.



Pienso que vivimos la vida que quisimos. ¿No crees? Cuántos viajes, cuántas conversaciones… Si existe ese Dios en el que no creo, pero a quien le he rezado todos estos días, te veré pronto. Hasta ahora, amor. Qué el Dios de los finales que se vuelven nuevos comienzos se apiade de nosotros. Amén.



MELBA ESCOBAR