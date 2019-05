‘La última cacería de Kraven’, días difíciles para Spider-Man

Lo primero que hay que decir es que La última cacería de Kraven, la entrega de esta semana de la Colección Definitiva de Novelas Gráficas Marvel, tenía originalmente un título mucho mejor: Fearful Symmetry.

La frase, que alude a un poema de William Blake sobre la silenciosa amenaza que es un tigre camuflado entre la selva, resume como pocas la naturaleza del enfrentamiento que hila esta historia, en la que Spider-Man debe hacer frente a un enemigo legendario, que ha cazado a cada criatura salvaje del planeta, a menudo solo y sin armas, y que ahora ven en el arácnido la presa más desafiante.



Por ese motivo, porque la acción se mueve gracias a las acciones de un depredador, es inusual ver a Spider-man reducido al rol de presa. Pero, por lo mismo, su arco es inusual y desafiante, lo que ha llevado a muchos a catalogar esta como la historia más oscura, si no de plano la mejor, de la historia del héroe.



El guion estuvo a manos de J. M. Dematteis, que trató inicialmente de venderlo a DC para que fuera Batman quien lo padeciera, pero ante la ausencia de un sí, fue la Casa de los Héroes la encargada de darle vida y Spider-Man, el infortunado elegido.



Infortunado, porque por tratarse de un personaje tan humano, en contacto con su faceta emocional como ningún otro héroe o villano de su universo, la audiencia ve amplificados los efectos del predicamento que vive justo cuando parecía que iba a vivir, por fin, un momento de felicidad.

El dibujante principal fue Mike Zeck, que por entonces ya disfrutaba de fama por su aporte a la historia de Punisher. Sin embargo, con La última cacería de Kraven su trabajo alcanzó un nuevo nivel, al punto de que sigue siendo referencia obligada veinte años después. Escritor e ilustrador compusieron un arco de seis entregas que pasa de Web of Spider-Man a Amazing Spider Man y a Spectacular Spider-Man.



Recogidas aquí en un solo libro, sus piezas se leen como una novela con pocos diálogos y ocasionales excursiones a la mente de dos gigantes en contienda.



Aunque su desarrollo puede no ser del gusto de todos, esta historia representa lo mejor de la llamada ‘Edad Oscura’ del personaje y recuerda a sus lectores dos cosas: la primera, que aunque más joven e inexperto, Peter Parker es también un hombre de profunda determinación y uno de los héroes más poderosos del universo Marvel.

La segunda, que aunque Blake no lo diga en su poema, en algunas arañas es posible hallar una simetría más temible que la de cualquier tigre.

La colección

