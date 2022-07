La traición detrás de la balsa muisca

En el nuevo libro del periodista Simón Posada, La tierra de los tesoros tristes (2022, Aguilar), se exploran las historias de guaqueros y coleccionistas de objetos precolombinos, y cómo varios de ellos llegaron al Museo del Oro o se perdieron en colecciones privadas, incendios y saqueos. En este adelanto, exclusivo para EL TIEMPO, se cuenta la historia de traición familiar detrás de la balsa muisca.



***

Cruz María Dimaté Villalba y su hijo Gustavo salieron de cacería en 1969. También pudo ser en 1968, pero no se sabe el día exacto, ni si caminaban con más personas entre la niebla, los potreros y los arbustos en el paisaje que rodea al pequeño pueblo de Pasca, Cundinamarca. Es posible suponer que en esa época no era raro que los venados bajaran a las veredas cercanas y los cazadores pudieran apuntarles con una escopeta; sin embargo, ese día los sabuesos de cacería de los Dimaté no encontraron el rastro de una presa, sino otra cosa.



Existen tres versiones de los hechos. La que se ha narrado en los textos del Museo del Oro cuenta que los perros hallaron en una cueva una urna de cerámica con la forma de un hombre, un poporo de cerámica, el fragmento de un cráneo felino y dos piezas de orfebrería: la figura de dos hombres y un carro para transportar a un cacique, y una especie de balsa de juncos con once personajes a bordo.



La cueva estaba ubicada en el cerro La Campana, en una finca que se llama Brisas del Tolima, en una vereda cuyo nombre parece una broma cruel: Lázaro Fonte, el fiero guerrero de Jiménez de Quesada que cuatro siglos antes intentó desaguar con totumas la laguna de Guatavita, en busca de tesoros. La segunda versión la cuenta Germán Baquero, ahijado de Cruz María Dimaté. Él dice que vivía en esa finca junto con su suegro, y les sorprendió ver a Dimaté y a Gustavo varias veces a la semana entrando en las mañanas y saliendo por las noches. Al preguntarles qué hacían, dijeron que estaban cazando, así que asumieron que entraban a poner cebos; sin embargo, un día el comportamiento de los Dimaté fue extraño: llegaron a las 6 a. m. y se fueron una hora después.

Con el tiempo, escucharon el rumor de que habían hallado una guaca. Dice Baquero que usaron una técnica que consiste en cruzar dos palos que funcionan como detector de metales. Al acercarse a un metal precioso, los palos se inclinan, y así señalan el lugar donde está el tesoro bajo el suelo. Los Dimaté habrían hallado la balsa debajo de una gran roca, que cavaron por los lados hasta que lograron extraer los objetos; de hecho, según Baquero, de tanto cavar, la roca se desprendió y tapó el lugar del hallazgo.



La otra versión la contó en abril de 1997 el periodista Diego Fajardo en el programa de televisión Séptimo día, cuando logró que Cruz María Dimaté le contara unos pocos detalles sobre su hallazgo: al regresar a su casa tras un día de cacería de 1968, uno de sus perros se perdió, y al buscarlo lo encontraron en un riachuelo, junto a los objetos que Dimaté guardó en un costal durante 6 meses.



Sin embargo, Fajardo no pudo preguntarle mucho más. Dimaté habló poco. “No graben más. (...) Mi fotografía vale plata”, dijo frente a las cámaras, mientras trabajaba en su huerta. Su esposa tampoco dio mayores detalles: “Con dos pregunticas (...) ganan plata ustedes y uno no gana ni mierda”.



A pesar de que este hallazgo fue más reciente que el del poporo quimbaya, el oro parece generar recelo, chisme y leyenda, sin importar el paso del tiempo. Los sobrevivientes de la historia no quieren hablar nada al respecto, y la gente en Pasca lo hace con cautela. El hallazgo de la balsa muisca cambió vidas. Cruz Dimaté y su hijo llevaron el tesoro a su casa, que tenía una parcela donde sembraban papa y arveja, y que les arrendaban sus medios hermanos por parte de mamá: Miguel y Erasmo González.



Aunque no es claro, los González, de alguna forma, se sintieron partícipes del hallazgo y empezaron a pensar qué debían hacer. En Pasca se cuenta que la balsa estuvo cerca de ser vendida a una persona muy influyente que planeaba sacarla del país; sin embargo, los González, al parecer, le pidieron ayuda a la única persona de quien sabían que tenía un real interés científico en este tipo de objetos: el padre Jaime Hincapié Santamaría, párroco de la iglesia del pueblo.

Lo que esconde Pasca

El pueblo no tiene grandes atractivos turísticos, sus calles no tienen pavimento y el polvo cubre las casas. Las cantinas compiten para ver cuál pone la música más fuerte. La mayoría de carros son jeeps Willys, pero también es habitual que algún campesino vaya al pueblo en su tractor para tomar cerveza. Lo último que se pensaría al caminar por Pasca es que dentro de una de esas casas se encuentran un tiburón, un cóndor encima de un pedestal, una leona africana, armadillos, tigrillos, osos de anteojos, rayas, peces y tres momias envueltas en lienzo y guardadas en cajas de cartón, provenientes del páramo de Pisba y Santander. En cierta ocasión, los asistentes a un congreso sobre momias en Bogotá viajaron hasta Pasca a visitarlas.



Hincapié, con recursos de su familia y donaciones, construyó durante toda su vida un museo de una calidad difícil de encontrar por fuera de Bogotá; de hecho, esa colección de animales marinos le fue ofrecida por unos taxidermistas en la costa del Caribe. “Si la llevan hasta Pasca, se las compro”, les dijo el padre. “Él pensó que no iban a llegar, pero días después aparecieron y tuvo que pagarles”, recuerda María del Tránsito Soacha Mora.



Ella empezó a trabajar con el padre Hincapié como su secretaria en la iglesia; luego, en la biblioteca, y por último, en el museo. Conoce los secretos del lugar y los detalles de las negociaciones de las piezas, pero es de pocas palabras, como la mayoría de pasqueños. Nacido en Medellín, en 1914, Hincapié era hijo de un médico cirujano educado en París y tataranieto del expresidente Tomás Cipriano de Mosquera. Tuvo una educación refinada, con estudios de desarrollo rural en Washington (EE. UU.) y Nueva Escocia, en Canadá, y al llegar a Pasca como párroco se dio cuenta de que era necesario crear un proyecto cultural del que sus habitantes se sintieran orgullosos.



Pasca puede ser uno de los pueblos más venidos a menos de Cundinamarca. La lucha entre conservadores y liberales fue muy fuerte en esas tierras. Hubo conflictos agrarios en las haciendas en la vecina Fusagasugá que afectaron al pueblo vecino. La muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, produjo la creación de dos juntas revolucionarias que por varios días tuvieron el control político de la población. En suma, Pasca ha sido azotada por la guerrilla, la guerra política, el narcotráfico y el olvido estatal, pero ningún otro municipio de Cundinamarca tiene algo que pueda competir con su museo. “Un museo con pueblo”, como le dicen algunos.

De nuevo, las circunstancias no son claras, pero pudieron ser así: tras el hallazgo, el padre fue a la biblioteca que había ido atesorando, tomó un ejemplar del libro El Dorado, de Liborio Zerda, y les mostró a los campesinos el grabado de una imagen para ver si se trataba de algo parecido. Y así fue. En la imagen había otra balsa de oro, pero hallada 113 años antes, en otra esquina del departamento, a más de 130 km de distancia.



“Me estremecí y dije, ‘Dios mío, estoy asistiendo a uno de los momentos estelares del arte universal’ ”, le dijo Hincapié a Séptimo día. Tiempo atrás, en 1873, el lingüista alemán Adolf Bastian estaba en proceso de fundar el Museo Etnográfico de Berlín, y tenía personas en varios países que le informaban sobre piezas arqueológicas que eran encontradas y estaban a la venta. Su contacto en Colombia era Hermann Schumacher, ministro alemán acreditado en Bogotá, quien acudió a Zerda, por entonces profesor de la Universidad Nacional, para que le contara sobre unos objetos que estaban siendo extraídos de la laguna de Siecha, cerca de Guasca, Cundinamarca.



Zerda dijo que 17 años antes, en 1856, varios empresarios habían intentado desaguar la laguna, tal como lo hicieron Hernán Pérez de Quesada y Lázaro Fonte en Guatavita, en el siglo XVI. Incluso Francisco de Paula Santander intentó desaguar Siecha, abriendo una zanja, pero no obtuvo resultados. En la empresa de 1856, en cambio, se halló una especie de balsa de 17 cm de diámetro, 7 cm de alto y 268 gramos, un poco más corta y más ancha que la de Pasca, y que es la que hoy podemos ver en el Museo del Oro. Años después, otra empresa terminó en tragedia: George Crowther y Enrique Urdaneta murieron asfixiados en un túnel que cavaron en una roca de arenisca.

¿Una maldición?

El rumbo de la balsa de Siecha es trágico. Gonzalo Ramos Ruiz la adquirió, no se sabe muy bien cómo. Terrateniente en el Cauca, fue un gran coleccionista de piezas precolombinas; es famoso por haber hecho, quizá, la descripción más completa del tesoro quimbaya, hallado en Filandia, Quindío. Bastian quería la balsa; ofreció 400 pesos, pero Ramos Ruiz no quiso. Prefirió regalársela a Mary Castello Brandon, esposa de Salomón Koppel –el fundador del Banco de Bogotá–. Bastian y Koppel negociaron por meses; incluso apeló a su espíritu alemán, ofreciéndole una condecoración prusiana por su generosidad al desprenderse de ella.



Bastian quiso convencerlo: “Esta antigüedad presta un mayor servicio a la ciencia en la colección real y pública de Berlín que en una casa privada en Bogotá”. Koppel decía que su esposa estaba muy apegada a la balsa, pero que cuando llegara el momento, se la ofrecerían solo a él. Y cuando llegó el momento, la balsa llegó hasta el puerto de Bremen. Allí fue guardada en un depósito para los trámites aduaneros, que nunca se completaron porque un voraz incendio acabó con el lugar. Bastian había logrado hacerla fotografiar en Colombia antes de su viaje final, y una reproducción de esa foto fue la que terminó en el libro de Zerda que Hincapié tenía en Pasca el día que supo que se había hallado una pieza similar.

Según Liborio Zerda, la balsa de Siecha estaba compuesta por un disco de oro de 17 cm de diámetro. Tenía 10 figuras de oro de forma humana, “una central (la más grande) de 7 cm de alto; tiene en la cabeza un casquete o gorro, distintivo de los caciques, y en la mano un cetro”. La balsa de Pasca, en cambio, tiene 19,5 cm de largo, 10,1 cm de ancho y 10,2 cm de alto. Hay 11 personajes a bordo: un cacique con adornos de plumas y dos personajes pequeños; otros más llevan poporos, orejeras y narigueras. Se cree que el orfebre vertió el oro en el molde por el frente, la proa de la balsa, pero se derramó por abajo. Eso explica los juncos incompletos. No obstante, Yeison Dimaté, nieto de Cruz María, dice que su abuelo halló la balsa mientras araba la tierra y la rompió en esa parte que se ve incompleta. Esa sería una cuarta versión del hallazgo, que le suma al misterio.



Se cree que estas balsas eran ofrendas que los muiscas dejaban en lugares sagrados como agradecimiento o para pedir favores a un ser sobrenatural. Es decir, eso que para nosotros es un tesoro causante de discordias e intrigas, para ellos era algo que se dejaba por ahí para nunca más volver. “Esta fue la suerte que corrieron las balsas, hasta que nosotros las sacamos de su lugar de descanso y les dimos otra función y significado”, afirma Roberto Lleras, quien, incluso, encuentra bastante dudosa la idea de que dichas balsas representen la ceremonia de El Dorado.



La noción de un gobernante bañado en oro es “europea, derivada de la costumbre de ungir a los príncipes herederos. (...) Que una pieza de metal retrate a unos personajes en una balsa no quiere decir que estén realizando ofrendas, ni que lo hagan en la laguna de Guatavita. La intención de representación no parece haber sido tan literal entre los muiscas. No se puede deducir sin tener en cuenta los contextos (...) que condicionan el significado del objeto”.

Pecó por inocente

Cruz María dijo en Séptimo día que quizá no valoró la balsa al hallarla; no sabía qué era ni para qué servía. Quienes lo conocieron dicen que no sabía leer ni escribir, y que por eso lo timaron. Hincapié, a su vez, hizo lo sensato: llamó a Luis Barriga, director del Museo del Oro, para estudiar la idea de comprar la balsa y rescatarla de coleccionistas sin escrúpulos. Tras 7 reuniones, se acordó que les pagarían entre 180.000 y 200.000 pesos; en ese entonces, un Renault 4 costaba 32.980 pesos y el salario mínimo era de cerca de 500 pesos.



Hay una foto de una de esas reuniones; se ve a los González junto con el padre Hincapié, Cruz María Dimaté y Gustavo, de pie, detrás de una mesa donde reposan la urna de cerámica, la balsa y otros objetos. La foto fue tomada por Luis Barriga. En los periódicos EL TIEMPO y 'El Espectador' salió una noticia breve sobre la adquisición de la pieza. En ningún aparte se nombraba a los protagonistas de la historia.



Una persona que no quiere que su identidad sea revelada afirma que los González le ofrecieron la balsa en venta a “un simpatizante del movimiento agrario, un comunista”, que quería venderla fuera del país. Así, la labor de Hincapié fue esencial para evitar su pérdida o que corriera la misma suerte de la balsa de Siecha. Dicha persona dice que los González le pagaron su parte a Cruz María con la finca que él tenía arrendada. Avaluada en ese entonces por 15.000 pesos, vivió allí hasta su muerte, en el 2000. Los González, por su parte, abandonaron Pasca pocos meses después de recibir el dinero del museo, con el que compraron una finca en los Llanos Orientales. “¿Usted se siente engañado?”, le preguntó Diego Fajardo a Cruz María Dimaté. “Robado. Engañado no, me siento propiamente robado”, respondió, sintiendo lo mismo que han sentido, y sentirán, por los siglos de los siglos, los millones de habitantes de esta tierra. La tierra de los tesoros tristes.

SIMÓN POSADA TAMAYO

PARA EL TIEMPO

* Ha trabajado en la revista ‘Donjuán’, ‘Semana’, BBC News y CNN en Español. Ahora está en ‘Cambio’.



Cortesía Editorial Aguilar

'La tierra de los tesoros tristes' / 136 páginas, 45.000 pesos.

